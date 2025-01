Der studierte Politologe wird von „Ukrenerho“ als „bekannter europäischer Experte für Klima- und Energiefragen“ vorgestellt. Vielleicht sollte der Mitbegründer der Lobbyorganisation Agora Energiewende der Ukraine den guten Rat geben, im Sinne der „Energiewende“ eventuell doch nicht die russischen Öllager in Brand zu setzen. Das schadet zwar Putin, aber auch uns beim Überleben der „Erderhitzung“, wo wir doch bald alle zu verglühen drohen.

Aber nicht nur als Experte für „Klimafragen“ könnte Graichen dort wertvolle Arbeit leisten. Auch in „Energiefragen“ könnte er der Ukraine Ratschläge geben. Da bräuchte er sich nur an seinem Ex-Komplizen Habeck zu orientieren, der, auf die Frage, ob die Ukraine ihre Atomkraftwerke abschalten solle, meinte, das sei in diesem Fall nicht nötig, denn “die sind ja gebaut“ – im Gegensatz zu den im Vergleich mit den ukrainischen AKWs unsicheren deutschen Atomkraftwerken, so Habecks Logik. Die wurden offensichtlich nicht gebaut, die haben uns die Heinzelmännchen hingestellt. (Anm.: nur noch mehr Wahnsinn pur, wer’s nicht glaubt, hier ist der Link. Dass es noch genug Leute gibt, die solche Heuchler wählen macht fassunglos!)

Ukrainische Versorgungsposten neben EU für politische Auslaufmodelle

Neu im Aufsichtsrat sind demnach auch der Italiener Luigi de Francisci, Jeppe Sebastian Kofod (ein früherer dänischer Außenminister) und der Finne Jan Henrik Montell. Sie alle werden von Ukrenerho vorgestellt als Kandidaten, die „über umfangreiche Erfahrung und beträchtliche internationale Autorität“ verfügen. Ukrenerho betreibt die überregionalen Stromnetze des Landes, die seit dem Jahr 2022 auch an das kontinentaleuropäische Netz angeschlossen sind. Alle Anteile des Konzerns hält der ukrainische Staat, das operative Geschäft wird vom Finanzministerium betrieben.

Ob diese westlichen „Experten“ vielleicht darauf drängen, dass die Ukraine, die ja jetzt vom Westen mit Strom mitversorgt wird, den seit Anfang des Jahres unterbrochenen Gastransit doch wieder aufnehmen könnte, bleibt offen. Wahrscheinlich ist es Graichen und Konsorten egal, denn ob jetzt das Gas für die Verbraucher hier teurer wird oder nicht, geht an solchen Leuten vorbei.

