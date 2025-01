Deutschland von Sinnen: Habeck plötzlich beliebtester Kanzlerkandidat!

Musk sei „systemisches Risiko“: EU-Abgeordnete fordern „dringende einstweilige Maßnahmen“ gegen X

Zahlreiche EU-Abgeordnete wollen die Europäische Kommission mit einem Antrag dazu auffordern „dringende einstweilige Maßnahmen“ gegen X zu treffen. Demnach mutiere Musk mehr und mehr zu einem „systemischen Risiko“ für die Europäische Union.

Nachdem sich der US-Tech-Milliardär explizit positiv zur AfD geäußert hat, rufen nun auch EU-Abgeordnete die Europäische Kommission dazu auf, die Plattform X strikten Regulierungen zu unterwerfen. Als Grund werden mutmaßliche Verstöße gegen EU-Recht genannt. Tatsächlich dürfte es jedoch vielmehr darum gehen, die Grenzen der Meinungsfreiheit in Europa neu zu definieren.

In dem entsprechenden Antrag heißt es dem Handelsblatt zufolge, dass Musks „persönlicher Einsatz im deutschen Bundestagswahlkampf, seine baldige Schlüsselposition in der US-Regierung sowie seine Macht, über die Algorithmensteuerung auf der Plattform X die politische Agenda in Deutschland zu beeinflussen“ drohe. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Nach der Dunkelflaute kommt die gefährlichere Hellbrise – wie die Überförderung und Netzinstabilität das Land in die Krise führen

Im November und Dezember hat Deutschland die Erfahrung gemacht, was einem Stromversorgungssystem passiert, wenn es sich auf Solarstrom und Windenergie verlässt und regelbare Kohle- und Kernkraftwerke abstellt. Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind ausbleibt und dadurch der Strom knapp wird, steigen die Preise exorbitant.

Doch schlimmer als die Dunkelflaute ist die Hellbrise: Blauer Himmel, Sommermittagssonne und ein leichter Wind über Deutschland. Durch den Zubau an Photovoltaik in den letzten 2 Jahren um 30 000 MW ist die Kapazität des Solarstroms auf 96 000 MW angestiegen, ein Großteil davon nicht abstellbar. Was passiert, wenn der Strombedarf in Deutschland – etwa an einem Feiertag- deutlich kleiner ist, sagen wir 40 000 MW? Es droht der Zusammenbruch der Versorgung, weil die zu hohen Einspeisungen die Frequenz im Stromnetz über netzschädliche 50,2 Hz hinausschießen lässt. Aber Robert Habeck wollte diesen Wahnsinnsanstieg. Sein unreflektiertes Credo: „Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Solarenergie“ bringt uns schon in diesem Sommer in die Blackout-Zone. […] „Dies könnte zu gravierenden Netzproblemen führen, darunter ein Anstieg der Netzfrequenz, Abschaltungen von Photovoltaik-Wechselrichtern, Schäden an Maschinen und potenzielle Brownouts, besonders in solarreichen Regionen wie Südbayern.“ meint Amani Jonas, Geschäftsführer des Stromhändlers CFP Flexpower. Weiterlesen auf reitschuster.de

+++

Plötzlich ist Habeck beliebtester Kanzlerkandidat – und hängt Merz ab

Wie die jüngste Erhebung des Deutschlandtrends zeigt, den Infratest Dimap im Auftrag von ARD-„Tagesthemen“ und WELT erhoben hat, liegen alle Kanzler- und Spitzenkandidaten der Parteien in ihrer Beliebtheit unter 30 Prozent.

Am besten schneidet dabei noch Robert Habeck von den Grünen mit 28 Punkten ab. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz (CDU), kommt auf 25 Prozent. Sahra Wagenknecht vom BSW bringt es wie Christian Lindner von der FDP auf 21 Prozent. Und der amtierende Kanzler Olaf Scholz (SPD) teilt sich das Schlusstreppchen mit AfD-Parteichefin Alice Weidel, nur 20 Prozent der Befragten waren mit ihnen „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.

Dieses bescheidene Ergebnis hat eine neue historische Qualität. „Dass kein einziger Spitzenkandidat mehr positive als negative Stimmen auf sich zieht, ist ein Novum bei den seit 1998 von Infratest Dimap begleiteten Bundestagswahlen“, heißt es im Begleittext des Instituts zur Januar-Analyse. Weiterlesen auf welt.de

Anm.: Der Mann, der sagte „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht“ und der gerade Deutschland wirtschaftlich gegen die Wand fährt, ist aktuell der beliebteste Kanzlerkandidat. Da fehlen Normaldenkenden die Worte!

+++

Feuersturm frisst Meerblick-Villen in Los Angeles – Zehntausende auf der Flucht

„Das Schlimmste kommt erst noch“. Während große Teile der USA von einem Wintersturm überzogen werden, ist in Kalifornien erneut Feuer ausgebrochen. Auf den Hügeln nördlich von Los Angeles fressen Flammen die Meerblick-Villen, angetrieben von Ausläufern des Sturms.

Es scheint eine größere Katastrophe zu werden: Mehr als 30.000 Menschen sind auf der Flucht vor den Flammen, die ihre Häuser vernichten. Polizeichef Jim McDonnell bestätigte am Dienstag: 10.000 Haushalte wurden evakuiert – ein ganzer Stadtteil. Inzwischen rief LA-Bürgermeisterin Karen Bass den Katastrophenfall aus. Mittlerweile brechen weitere Feuer rund um die Metropole aus. Im Norden von Pasadena breitet sich rasend schnell ein Feuer aus. Durch den starken Wind können hier keine Hubschrauber eingesetzt werden. Mehr als 160 Hektar brennen bereits, erste Häuser wurden auch hier Opfer der Flammen. Und am Flughafen Burbank, ebenfalls im Norden von Los Angeles (USA), ist ein drittes Feuer ausgebrochen. Verhängnisvoll: Der Sturm zieht aus der Wüste über die Berge zur Küste, die Fallwinde können Orkanstärke erreichen. „Lebensbedrohlich“, warnen die Wetterdienste, „außer Kontrolle“ titelt die „Los Angeles Times“ zu dem Großbrand, der im Stadtteil Pacific Palisades ausgebrochen war. Weiterlesen auf bild.de

+++

McDonalds nicht mehr „woke“? Unternehmen schafft Diversity-Ziele ab

McDonalds schließt sich einer Reihe von großen Unternehmen an, die ihre Ziele für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion fallen lassen. So erklärt das Unternehmen den Schritt. (…)

Nach Angaben von McDonalds hätten die „veränderte Rechtslage“ nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und die „Maßnahmen anderer Unternehmen“ das Unternehmen dazu veranlasst, seine eigene Politik zu überdenken. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte zuletzt Bevorteilung von bestimmten Gruppen bei der College-Zulassung als rechtswidrig erklärt. Auch die sich verändernde politische Landschaft könnte bei der Entscheidung von McDonalds eine Rolle gespielt haben. Der künftige US-Präsident Donald Trump ist ein entschiedener Gegner von Programmen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Wie Faeser, der ÖRR und Medien Zahlen rechtsextremer Straftaten verzerren

Braucht man möglicherweise hohe „Rechts“-Zahlen, um die eigene Linkspolitik zu begründen? Denn auch wenn Islamisten Nazi-Parolen benutzen, gilt das als rechtsextreme Straftat. Die braven Massenmedien bilden die Regierungsdarstellung von Nancy Faeser dennoch 1:1 ab.(…)

Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt, die Links-Partei könnte endgültig aus dem Reichstag verschwinden und auf ein Verbot der AfD hoffen doch so manche. MdB Renner schreibt denn auch auf ihrer Website: „Der Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der rechtsextremen AfD und der wachsenden rechten Gewalt ist erwiesen. Der Bundestag kann mit dem Antrag auf Prüfung der Verfassungswidrigkeit der AfD in Karlsruhe der wichtigsten Organisation der extremen Rechten ihre Funktion auch für die gewaltbereite Szene entziehen.“ Das Faeser-Ministerium macht ein solches Spiel über Bande einmal mehr mit. […] Deutlicher wird die NZZ vom 2. Juni 2024. Sie titelt: „Im Zweifelsfall sind die Täter rechts: Wie die deutsche Polizeistatistik den islamischen Antisemitismus verschleiert.“ Weiter schreibt die NZZ: „Sobald etwa ein Hakenkreuz oder ein Hitlergruß im Spiel ist, gilt die Tat als PMK-rechts. Das gilt auch, wenn arabische Hizbullah-Anhänger ‚Sieg heil‘ oder ‚Juden ins Gas!‘ rufen. Jede Bezugnahme auf den Holocaust oder NS-Symbole erscheint statistisch als ‚rechtsextrem‘, obwohl solche Symbole häufig auch von muslimischen und linksextremen Tätern verwendet werden.“ Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Norwegen: Die Fortschrittspartei zwang das norwegische Statistikamt, Daten über ethnische Kriminalität zu veröffentlichen.

Fast die Hälfte der jungen somalischen Männer in Oslo (483 von 1000) wurde wegen Gewaltverbrechen verhaftet und angeklagt. Anklageerhebungsrate bei Gewaltverbrechen in Oslo bei Männern im Alter von 15 bis 24 Jahren, 2021–23.

Quelle X

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***