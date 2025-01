Antifa-Hunde-Scheiße-Schmieren gegen demokratische Rechts-Wende in Österreich (Video)

Die an Wahnsinn grenzende masochistische (Selbst)-Besudelungs-Szene liefert sowohl psychopatisches als auch kulturanalytisches Potential:

Zwei burschikos, und bereits in zarten Jahren der Adoleszenzzeit adipöse, schlecht gekleidete Böse-Bubi-Mädchen, müssen für diese groteske und demokratie-verachtende Antifa-Aktion stundenlang in Wiener Hinterhöfen oder in Mülleimern nach Hunde-Scheiße gestöbert und diese in einem Eimer gesammelt haben. In Manier von bösen Hexen haben sie dann einen ganz besonders übel schmeckenden Zaubertrank aus eben dieser Hundescheiße verflüssigt haben, um diese dann eigenhändig, nur mit Handschuhen geschützt, auf die Fassade der Parteizentrale der ÖVP aufzuschmieren:

Ausgefuchst hat sich diese durchaus originelle Polit-Kakophilie die mittlerweile gescheitere Klimakleberin und Antifant-in Anja Windl. Nachwachsende einer bayrischen Großfamilie, 27-jährige Ewigstudentin der Psychologie in Klagenfurt, wohnhaft derzeit in Graz und Emigrantin aus Deutschland.

„Braune Scheisse“ (richtig: „Scheiße“)

„Heute haben wir braune Scheiße zur braunen Scheiße gebracht. Verachtungsvolle Grüße an die ÖVP.“

– wie die Ex-Klimaaktivistin, im Schlepptau mit ihrer mutmaßlichen Mitleidensgenossin (siehe UME-Recherche bei ORF), ihren…

…“Vandalenakt höhnisch in einem Instagram-Video bewirbt.“ (Krone)

Stolz ist sie zudem über die Nicht-Beherrschung der deutschen Sprache auf niederstem stilistischen Niveau unter Missachtung der „ß“-Schreibung:

„ÖVP stinkt nach brauner Scheisse.“

– wie sie auf die ÖVP-Zentrale neben dem Wiener Rathaus kotete.

Psychopathie des destruktiven Lernens

Obwohl die Hundekot-Sammlerin nun wegen Sachbeschädigung angezeigt ist, beeindruckt sie das freilich wenig, indem sie die Fortsetzung derartiger Aktionen mit Spaßcharakter nicht ausschloss.

Ein typischer Fall für destruktives Lernen: Hatten doch sowohl die Staatsorgane, Behörden und Systemmedien all den kriminellen und gesellschaftlich zersetzenden Cancel-Culture-Klimaaktivismus hofiert und toleriert. Die Ex-Nehammer-ÖVP darf sich also nicht wundern, dass ein, durch den ehemaligen grünen Koalitionär umworbenes, mehrfach vorbestraftes und bereits inhaftiertes, NGO-Mitglied aus nun verschmähter Liebe durchdreht.

ÖVP mit beachtlicher politischer Flexibilität

Die verlogenen politischen Doppelstandards, gegenüber – marginalen anti-demokratischen linken Antifa-Stoßtruppen – zeigt sich daran: Dass noch im Dezember Anti-Zuckerl-Demonstranten wie Schwerverbrecher behandelt worden sind (siehe unten). Während ein paar Hundert, teils vergreiste Anti-Regierungs-Antifanten ihre unangemeldete Demonstranten anlässlich der Aufnahme von Regierungsverhandlungen unbehelligt agitieren durften. (youtube)

Linke Antifa-Journaille außer sich

Wie sehr sich aber auch die System-Medien-Gerontokraten – ob der neo-wert-konservativen Welle (von den USA, über Frankreich, Deutschland, Ungarn, Slowakei, Italien, Österreich) – geradezu in einem Schockzustand befinden, zeigt sich daran:

Dass selbst Antifa-Gerontokraten wie der 95-jährige „Standard“-Schreiberling (1957 geflohener ungarische Ex-Stalinist, Jura-Studium-Abbrecher und trotz Nichtbeherrschung der deutschen Sprache stolzer ORF-Moderator und hochgehievter Ost-Europa-Kenner, Paul Lendvai und Sozialisten-„Speichellecker“ (Lendvai) mit einer peinlichen Kreisky-Biographie-Hommage) nicht einmal mehr ein Mindestmaß an journalistischer Distanz verpflichtet fühlen:

„Die Steigbügelhalter, Speichellecker, gesinnungs- und charakterlosen Mitläufer stehen auch jetzt bereit, dem blauen Sieger bei der Abschaffung des verhassten „Systems“, der liberalen Demokratie, zu helfen.“ (Lendvai: „Achterbahn zur dritten Republik)

Immerhin scheint aber mittlerweile der linke Staats-„Journalist“ Lendvai erkannt zu haben: Dass es sich beim politischen System der österreichischen Zweiten Republik um ein „Versagen der politischen Elite“ (Lendvai) handeln wird müssen, zu deren „Speichelleckern“ (Lendvai) er selbst gehört hatte. Und: Dass er, der (irgendwo zwischen den späten 50er und 70er-Jahren) Stecken-Gebliebene diesen neo-konservativen Kulturbruch – alleine aus Altergründen – nicht mehr überleben wird können:

„Man muss im Hinterkopf behalten, dass [Orban] ein Mann ist, der 58 Jahre alt ist und im Vergleich zu Biden und solchen Leuten, könnte er noch 20 Jahre an der Macht bleiben.“ (Lendvai)

– einer der der wohl klügsten Analysen des „gesinnungs- und charakterlosen Mitläufer“s (Lendvai) eines nun untergehenden. von der überwiegenden Volksmehrheit links-woke „verhassten System„s (Lendvai).

