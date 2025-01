Medienmanipulation durch Weglassen bei Abschiebungen

Medienmanipulation zum Thema Migrationspolitik und Abschiebungen durch weglassen negertiver Details.



In einem Artikel der Tagesschau wird am 07.01.2025 rechtzeitig vor den Wahlen berichtet:

Zahl der Abschiebungen 2024 gestiegen

„Im vergangenen Jahr wurden knapp 18.400 Menschen aus Deutschland ausgewiesen. Das sind deutlich mehr als im Jahr zuvor. Die Bundesregierung sieht sich in ihrem Kurs bestätigt. 2024 sind deutlich mehr Menschen abgeschoben worden als im Jahr zuvor. Zwischen Januar und November 2024 wurden insgesamt 18.384 Menschen aus Deutschland ausgewiesen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte. Das sei ein Anstieg um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.“

Was die Tagesschau in dem Artikel verschweigt, sind eine Vielzahl gescheiterter Abschiebungen im letzten

Jahr – 62 Prozent der geplanten Abschiebungen sind bis September dieses Jahres in Deutschland gescheitert! Das erfährt man jedoch ebendort zweimonate später:



Archiv – Tagesschau, 05.11.2024:

„Demnach scheiterten zwischen Januar und September 2024 von 38.328 geplanten Abschiebungen 23.610. Das sind 61,6 Prozent.“

Mehr als 60 Prozent der Abschiebungen scheitern

Trotz neuer Gesetzeslage bleibt die Zahl der gescheiterten Abschiebungen in Deutschland hoch:

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind mehr als 60 Prozent der aus Deutschland geplanten Abschiebungen laut einem Medienbericht gescheitert. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (BSW) hervor, berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ). Demnach scheiterten zwischen Januar und September 2024 von 38.328 geplanten Abschiebungen 23.610. Das sind 61,6 Prozent.

Für das ganze Jahr 2023 lag dieser Wert bei 65,6 Prozent: Damals scheiterten 31.330 von 47.760 geplanten Abschiebungen. 2022 betrug die Quote 64,3 Prozent, 2021 waren es 60,6 Prozent.

Weitere im aktuellen Tagesschau-Bericht verschwiegene Tatsachen der staatlichen geförderten Mainstream Propaganda:

WELT, 12.11.2024:

„In den ersten neun Monaten dieses Jahres kehrten über 4.600 Abgeschobene trotz Einreisesperre und Aufenthaltsverbot illegal nach Deutschland zurück.“

Diese Angaben, die dieses Jahr in den Artikeln fehlen, würden allerdings die „Erfolgsmeldungen“ von Abschiebungen relativieren und wären daher keinesfalls geeignet, über die neue „Härte“ von Nancy Faeser zu jubeln.

