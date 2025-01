EU-Panik vor Musk-Weidel-Interview heute: 150 Inquisitions-Beamte verfolgen (Videos)

Helle Panik herrscht mittlerweile unter den Vertretern der System-Presse und der linken Blockparteien ob des heutigen „X“-Interviews zwischen Elons-Musk und AfD-Vorsitzender Alice Weidel, 9.1.2025 um 19h. „Focus“ diffamiert bereits mit „Sex-sells“:

“ ‚Sexuelle Fantasien‘: Weidel-Pöbelei gegen CDU lässt erahnen, wie ihr Must-Talk wird.“

Übertrumpfe doch laut AfD-Kanzlerkandidatin die CDU die Regierungsparteien darin,

…„wer das lauteste und vulgärste Kriegsgeschrei ausstoßen kann. Was wir hier sehen, sind wirklich und wahrhaftig die wilden sexuellen Fantasien von impotenten Menschen.“ (Focus)

„Focus“ ist so schockiert, dass nur mehr biedere Moral-in-Rhetorik übrig bleibt:

„Klar ist, dass sich Weidel mit solchen Äußerungen …. aus einem bürgerlichen Diskurs verabschiedet. Bürgerliche Wähler, die sich möglicherweise eine Wahl der AfD vorstellen könnten, dürften das als abstoßend empfinden.„

150 EU-Beamte als Inquisitions-Instrument

Der Verfolgungs- und Zensurwahn nimmt aber auch innerhalb der EU-Eliten hexenwahnartige Züge an:

Die Europäischen Kommission heuchelt Sorgen vor – wie die „Berliner Zeitung“ lanciert: Könnte doch Elon Musk im Interviewtatsächlich EU-Recht verletzen. Weswegen bis zu 150 EU-Beamte das Gespräch vor ihren Bildschirmen als Chef-Zensoren und -Inquisitoren mitverfolgen – wie „Politico“ lanciert. Und zwar, ob sich Musk und alle anderen X-Nutzer an die Regeln halten: Also nicht etwa an die Richtlinien der Onlineplattform, sondern an die inquisitorischen EU-Gesetze.

Subtiler könnten da aber die deutschen Woke-Regeirungs-Sender mittels „Wartungsarbeiten“ für schwarze Bildschirme sorgen:

So ein Zufall aber auch! Genau dann, wenn Elon Musk und Alice Weidel ihr Interview haben sollen! Lasst euch nicht mehr weiter verarschen! pic.twitter.com/LCAWfnvuqE — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) January 8, 2025

KI-Fake: Baerbock empört über Musk-„Schweinerei on the internet“

+++BREAKING+++ Musk/Baerbock Interview noch VOR Weidel 🔥 pic.twitter.com/rBadH3l4KE — Snicklink (@snicklink) January 4, 2025

Und auch der Grüne Meinungs-Totalitarist und Ex- Vizekanzler Habeck nutzt ein willfähriges deutsches Medium zur Mobilisierung gegen das freie Wort:

Blanke Angst vor freiem Wähler-Wille

„Musk-Kenner warnt: Wenn Elons ernst macht, kommt die AfD auf 30 Prozent.“ (Focus)

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***