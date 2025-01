Satire: Lindner liebt Torten?

War das Attentat vielleicht dann doch nur ein PR-Gag?

Von Mathias Möller

Auch in dieser, schweren und von „Politverbrechern“ geprägten Zeit, darf noch geschmunzelt werden.#

Doch vorab: Vielen dürfte John Wayne noch immer ein Begriff sein, dieses amerikanische Symbol für Freiheit, Gerechtigkeit und Gesetzestreue, worauf die Deutschen ja dachten, eine Antwort zu haben, bis er dann doch regiert hat – Christian Lindner.

Wer erinnert sich nicht an diesen wohl in die Geschichte eingehenden und königlichen Satz:

„Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ (Lindner)

Dann hat er aber doch regiert, und zwar mehr als schlecht, fast vorsätzlich schädigend für das Land, aus dem seine Vorfahren einen blühenden Wirtschaftsstandort gemacht hatten; seine Urgroßeltern, Großeltern und Eltern vielleicht unter ihnen, eifrig und mit Vaterlandsliebe im Herzen. Doch es scheint, als habe er sie alle verraten, denn Porsche fahren, Hochzeit auf Sylt, Ruhm, Macht und danach ein sorgenfreies Leben auf Steuerzahlerkosten wäre doch etwas, für das es sich lohnen könnte, letztlich doch nicht der Gute zu sein.

Doch genug der Vergangenheit, schauen wir nach vorn

Christian Lindner hat noch nicht aufgegeben, versucht er doch nochmals auf dieses lohnenswerte Show-Karussell aufspringen zu können. Er braucht vielleicht noch ein paar Pensionspunkte, vielleicht soll ja irgendwann noch ein Ferrari seine Einfahrt schmücken, anstatt sein Porsche, den er ja verkaufen wollte, hätte er seinen Ministerposten nicht verloren.

Man würde es ihm ja auch gönnen, doch nicht für das, was er unserem Land angetan hat, das wirtschaftlich zerstört, gesellschaftlich gespalten und von Migrantengewalt geprägt am Boden liegt. Und ja, der Hauptschuldige mag Robert Habeck sein, doch Lindner hätte weiter „John Wayne“ sein sollen und wiederholt sagen können:

„Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.„

Nun, vielleicht tickt ja in seinem Herzen trotzdem der Wunsch, ein großer Schauspieler zu werden, nach Vorbild John Waynes, gerecht und gesetzestreu?

Was sollte diese Torte also in seinem Gesicht?

Vielleicht übt er ja fleißig, unser „John Wayne“? Doch nun endlich zum Punkt:

Auffällig war, dass er während seiner Rede an einer bestimmten Stelle etwa zwei bis drei Schritte zurückgegangen ist, also in die Nähe der „Attentäterin“. Er erzählt den Menschen, wie ungerecht es sei, dass diejenigen, die nichts arbeiten, genauso viel Geld zur Verfügung haben wie diejenigen, die Leistung bringen. Was man durchaus als weltmännische Einstellung bezeichnen kann, und die wahrscheinlich von 85 Prozent der Bevölkerung unterstützt wird. Doch schon vorher bückt sich die spätere „Torten-Attentäterin“ seelenruhig nach unten, um die Torte hervorzuholen, die sie ihm dann genau an der medienwirksamsten Stelle zaghaft an den Kopf setzt. Sie wusste vielleicht, was Herr Lindner so alles „in ihrem Sinne Böses“ sagen würde und hatte mal sicherheitshalber eine Torte mitgenommen, natürlich nur für den Fall, wohlgemerkt. Und dass „Wayne“ dann auch noch einen Batzen auf den Finger nimmt und ihn genüsslich abschleckt, hätte zumindest seinen Bodyguards den Schrecken in die Glieder fahren lassen müssen. Doch so hatte er nun den Menschen beweisen können, wie gut er es doch tief in seinem Inneren mit ihnen meint.

Also „John Wayne“:

„Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren„

… und das gilt auch in Richtung Friedrich Merz.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Frau mit Schaum beworfen worden. Mehr dazu: https://t.co/ijweI3jkIc pic.twitter.com/6O11kAzAeZ — WELT (@welt) January 9, 2025

