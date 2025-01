Musk odkrywa islamski pierścień gwałcicieli w Wielkiej Brytanii – skandal z władzami aż do Starmera

Wielką Brytanią wstrząsnął skandal związany z pedofilskim gangiem gwałcicieli, tak zwanym „Oxford Child Sex Abuse Ring”. Grupa 22 arabsko-islamskich mężczyzn była zamieszana w ten proceder w latach 1998-2012 w angielskim mieście Oxford. Jeszcze bardziej szokujący niż sama sprawa jest jednak kartel milczenia brytyjskich władz, który umożliwił islamskiemu pierścieniowi gwałtów i sutenerstwa działanie przez lata.

Już w marcu 2015 r. raport ujawnił, że ofiarą padło ponad 300 dzieci, głównie dziewcząt z Oksfordu. Policja Thames Valley rzekomo nie wierzyła dziewczynkom i nie reagowała na ich wielokrotne apele o pomoc. Co więcej, służby socjalne hrabstwa Oxfordshire rzekomo nie zapewniły ochrony dzieciom, pomimo niezbitych dowodów.

Kartel milczenia władz i mediów

Odwrotny rasizm wobec białych ludzi i tabuizacja islamskich sprawców jest również typowa: w raporcie opublikowanym przez Home Office w grudniu 2020 r. stwierdzono, że dostępne dowody nie wykazały związku między pochodzeniem etnicznym a gangami uwodzenia. Elon Musk nagłośnił teraz ten skandal. Wysunął też poważne oskarżenia pod adresem brytyjskich władz, a nawet brytyjskiego premiera Starmera.

Ofiara masowo gwałcona jako „narzędzie seksualne” przez trzy lata

Trzej mężczyźni pochodzenia islamskiego zostali skazani na dożywocie za molestowanie i wykorzystywanie seksualne studentki w Oksfordzie – jak donosi „BBC”, Anjum Dogar, lat 37, Mohammed Karrar, lat 44, i jego brat Bassam, lat 39, zostali skazani na dziesięć zarzutów, w tym udział w gwałcie. Ataki miały miejsce w latach 2002-2005.

Wydając wyrok w Oxford Crown Court, sędzia Peter Ross powiedział, że gang traktował swoją ofiarę jak „narzędzie seksualne”.

W 2004 roku Dogar i Mohammed Karrar zgwałcili 15-letnią dziewczynę, która zaszła w ciążę. Później poddała się aborcji.

Szajka gwałcicieli

Trzej mężczyźni byli częścią brutalnej sieci molestowania seksualnego, uznanej w 2013 roku za winną wykorzystywania sześciu dziewcząt w Oksfordzie w ciągu ośmiu lat, co wyszło na jaw po operacji policyjnej o kryptonimie „Bullfinch”.

Po trzytygodniowym procesie w zeszłym roku, ława przysięgłych wydała jednogłośny werdykt w sprawie innych przestępstw, w tym nieprzyzwoitości, spisku w celu gwałtu i samego gwałtu. Prokurator Oliver Saxby powiedział, że ofiara była… „samotną, bezbronną młodą dziewczyną”.

Mężczyźni oferowali jej alkohol i narkotyki oraz prosili o wykonywanie czynności seksualnych w mieszkaniach, parkach i zaparkowanych samochodach w Oksfordzie.

„Oni rujnują życie. Odbierają pewność siebie, sprawiają, że czujesz się brudny, wykorzystany i zdradzony.” – powiedział 14-letni wówczas poszkodowany, gdy po raz pierwszy spotkał swoich oprawców:

„Zachowują się jak przyjaciele, a potem mnie rujnują, to obrzydliwe.”

– dodał.

