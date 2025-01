„Mężczyzna” celowo porywa pracownika banku – »To nie napad na bank« (ocenzurowane wideo)

Po raz kolejny z niemieckiej prowincji napływają doniesienia o banalnym przestępstwie, które w lewicowym Woke-Buntlandzie traktowane jest jako „codzienna ciekawostka”. Jak zwykle, media systemowe cenzurują pochodzenie sprawców.

„We wtorek w spokojnym miasteczku Rimbach an der Bergstraße miała miejsce poważna operacja policyjna. Mężczyzna wziął pracownika banku jako zakładnika w oddziale lokalnego Volksbanku!” (BILD)

Na filmie można również zobaczyć…

—„straszne sceny: Sprawca stoi w wejściu do banku, trzyma ostre narzędzie przy szyi kobiety od tyłu. Młoda kobieta zaczyna płakać, podczas gdy krzepki sprawca wymachuje bronią: „Precz, precz, precz!„ krzyczy w kierunku świadków”.

Jakie IQ miał głupi zakładnik o południowym fenotypie?

36-letni zakładnik musiał być – delikatnie mówiąc – dyletantem. Aby oszczędzić nam w UME oskarżeń o rasizm, wyraźnie nie spekulujemy na temat ilorazu inteligencji sprawcy, który oczywiście miał południowy wygląd.

Oznaczało to jednak, że niemiecka policja nie musiała przeprowadzać żadnych kosztownych operacji antyterrorystycznych przy użyciu wszelkich możliwych sztuczek psycho-negocjacyjnych:

„Operacja została zakończona. Negocjacje z mężczyzną trwały około trzech godzin. Z sukcesem: w końcu pozwolił się aresztować, bez oporu!”.

Dzięki Bogu! Sprawcy nic się nie stało!

Ale bardzo ważne w Golgocie-Niemcy: że…

… „sprawca nie doznał »żadnych znaczących obrażeń« w wyniku aresztowania”.

Dopiero na drugim miejscu jest ofiara:

„Jego zakładniczka jest nietknięta, podobnie jak koledzy z pracy młodej kobiety i inne osoby, które były w sklepie podczas przestępstwa. Obecnie otrzymują porady psychologiczne”.

„To nie napad na bank” – co w takim razie?

Podejrzane, oczywiście: to nie miał być napad na bank:

„To, jaki był dokładny motyw, jest przedmiotem śledztwa.”

– powiedział złowieszczo rzecznik policji.

Każdy, kto ma odrobinę zdrowego rozsądku, może wymyślić, co chce: a mianowicie, że sprawca wszedł do oddziału krótko po 8.00 rano, celowo podszedł do kobiety, mimo że oddział był faktycznie zamknięty dla klientów we wtorki.

Każdy, kto zna dziennikarską taktykę zaciemniania niemieckich wielokulturowych gazet, może również zrozumieć, dlaczego w raporcie brakuje jednej rzeczy… Dokładnie:

Pochodzenie sprawcy

„Sprawca był karany, obecnie przebywa na zwolnieniu warunkowym i, podobnie jak ofiara, pochodzi z regionu”.

Nawet ci, którzy nadal znają język niemiecki…: Sprawca musi mieć jedynie marginalną znajomość języka niemieckiego:

„Wszyscy precz!” („Alle weg!“)

Przy czym pominął „e” w „Alle” i znowu:

„Wszystko precz!” („All weg!”.)

Jednak lingwiści mogą usłyszeć pewien arabski akcent nawet w tym podstawowym użyciu języka.

Nic dziwnego, że niemiecka prasa systemowa po prostu zablokowała wideo.

https://unser-mitteleuropa.com/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Video-2025-01-07-at-12.00.52.mp4?_=1

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

W języku niemieckim ukazała się nowa książka. Może wkrótce i w Polsce…

Nowa publikacja:

Maria Pilar rozlicza się z „zieloną zarazą”.

Do zamówienia bezpośrednio ze strony:

https://www.buchdienst-hohenrain.de/

https://www.buchdienst-hohenrain.de/product_info.php?products_id=1887

NASZA MITTELEUROPA jest publikowana bez irytujących i zautomatyzowanych reklam wewnątrz artykułów, które czasami utrudniają czytanie. Jeśli to doceniasz, będziemy wdzięczni za wsparcie naszego projektu. Szczegóły dotyczące darowizn (PayPal lub przelew bankowy) tutaj (Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.).

„KATAKLYPSE NOW: 100 lat upadku Zachodu (Spengler) Dekonstrukcja poprawności politycznej.”

Książkę można zamówić dla czytelników „UME“ bezpośrednio u Elmar Forstera pocztą (w tym dedykacja) w cenie 24,50 EUR (wraz z przesyłką i osobistą dedykacją) pod adresem: <[email protected]>

Korespondent węgierski Elmar Forster, od 1992 roku Austriacki na Obczyźnie na Węgrzech, broni w swojej książce „Węgry, wolność i miłość – plead dla zniesławionej narodowości i jej walki o prawdę“ swojej wybranej ojczyzny przed zachodnimi kampaniami oszczerstw. Bestseller amazonowy jest dostępny dla czytelników „UME“ w cenie 17,80 zł (w tym dostawa pocztowa i osobiste dedykacja) bezpośrednio u autora.<[email protected]