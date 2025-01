Die deutsche Wirtschaft steuert auf einen Anstieg der Insolvenzen um 25 bis 30 Prozent zu – ein Niveau, das zuletzt während der großen Finanzkrise erreicht wurde.

Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform rechnet für das vergangene Jahr mit 22.400 Unternehmensinsolvenzen in Deutschland. Das wäre der höchste Stand seit 2015. Im neuen Jahr könnten die Zahlen demnach den Höchststand aus dem Krisenjahr 2009 mit mehr als 32.000 Fällen erreichen.

Besonders betroffen sind Automobilzulieferer, der Maschinenbau, die Bauwirtschaft und das Gesundheitswesen. Der Übergang zur E-Mobilität, sinkende Nachfrage und wachsende Konkurrenz aus dem Ausland setzen die Branche massiv unter Druck. Jedes sechste Großunternehmen, das 2024 Insolvenz anmeldete, stammt aus diesem Bereich.

Im Baugewerbe stiegen die Insolvenzen sogar um 53 Prozent. Explodierende Kosten und steigende Zinsen lassen den Wohnungsbau einbrechen. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich nur noch 220.000 Wohnungen fertiggestellt – weit entfernt vom Regierungsziel von 400.000.

Auch im Maschinenbau stieg die Zahl der Insolvenzen um 33 Prozent. Unternehmen wie Manz und Illig, einst führend in ihren Branchen, sehen sich durch hohe Produktionskosten und billigere Konkurrenz in die Enge getrieben.

Auch der Arbeitsmarkt zeigt deutliche Spuren. Immer mehr Unternehmen planen Entlassungen, während Neueinstellungen stagnieren. Deutschland scheint auf eine wirtschaftliche Durststrecke zuzusteuern, deren Ausmaß viele bereits mit der Krise von 2009 vergleichen.

Das sind die Folgen einer Wirtschaftspolitik, die von verrückten Ideologen statt von verantwortungsbewussten Politikern durchgesetzt wird. Besserung ist nicht in Sicht: Wegen der „Brandmauer“ wird sich auch nach der Wahl nichts ändern. Im Gegenteil: Wirtschaftsminister Robert Habeck führt plötzlich die Liste der beliebtesten Kanzlerkandidaten an – siehe Umfrage in den heutigen SHORT NEWS. Hier paart sich Unfähigkeit mit völliger geistiger Umnachtung.

