Carter-Begräbnis: Harris not amused über böse Ex-US-Präsidenten-Bubis (Videos)

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, verstorben im Alter von 100 Jahren, hat sich sicher einer würdigere Abschiedszeremonie in Washington vorgestellt, an der alle noch lebenden EX-US-Präsidenten teilgenommen haben. Erst danach wurde Carter am Donnerstag in Plains, Georgia, beigesetzt.

Laut „Guardian“ bekundete Joe Biden in seiner Rede: Carters Freundschaft und Leben hätten ihn gelehrt, dass…

…“der Charakter wichtiger ist als der Titel oder die Macht, die wir besitzen. Jeder sollte mit Würde und Respekt behandelt werden, und jeder, und ich meine jeder, verdient eine Chance.„

Die Zeremonie einschließlich der Rede dauerte etwa zwei Stunden.

Später schlief Biden ein

🇺🇸😌 Joe Biden elaludt Jimmy Carter temetésén pic.twitter.com/4JGpTQwlZ2 — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) January 10, 2025

Außerdem war Bidens ex-drogensüchtiger Sohn Hunter, erst kürzlich von seinem Vater begnadigt, mit bei der Trauerzeremonie.

Hunter Biden at Jimmy Carters funeral. pic.twitter.com/3XcPzHiUEq — Oli London (@OliLondonTV) January 9, 2025

Zu Ehren des 39. US-Präsidenten läutete die Glocke 39 Mal und der Sarg wurde in die National Cathedral in Washington getragen. An der Veranstaltung nahmen nicht nur amerikanische Politiker und Ex-Präsidenten teil, sondern auch der scheidende kanadische Premierminister Justin Trudeau und Prinz Edward von Edinburgh.

Kumpelhaftes Benehmen der US-Ex-Präsidenten

Dann aber erregte Trumps Ankunft großes Aufsehen: Bei dessen Eintreffen stand Ex-Vizepräsident Al Gore als erster zur Begrüßung auf und ihm die Hand zu schütteln. Besonders auffallend: Obwohl Donald Trump und Ex-US-Präsident Barack Obama zuvor kein angenehmes Verhältnis hatten, saßen sie bei der Beerdigung Seite an Seite. Und der neu gewählte Präsident flüsterte Obama während der Beerdigung, offenbar in gegenseitig guter Laune, etwas zu, worauf Obama mehrmals lachte.

Und die Ehefrau von Bush kratzte sich an den Ohren.

🇺🇲 Obama és Trump Jimmy Carter temetésén pic.twitter.com/ad1Q0ad5Tg — Bede Zsolt (@Bede_Zsolti) January 9, 2025

Kamala Harris not amused

Despektiert von diesem rüpelhaften Treiben drehte sich dann Trumps, vor beiden sitzende, Gegnerin Kamala Harris um und warf einen verachtenswerten Blick auf beide bösen Buben.

Bill Clinton und George W. Bush waren ebenfalls anwesend: Letzterer begrüßte Obama freundlich und klopfte ihm auf den Bauch, bevor Obama im Gegenzug Bush auf den Rücken klopfte. Die freundliche Geste machte ihren Weg durch die amerikanische Presse, welche lobte, dass in einer zunehmend polarisierten Welt die gute Beziehung zwischen den beiden Politikern ein herzerwärmendes Ereignis sei.

Kamala Harris looks back at Trump, who is talking with Obama … ( Carter funeral ) pic.twitter.com/fnC3BqKmRO — Howard Mortman (@HowardMortman) January 9, 2025

