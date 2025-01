Ein Jahr nach dem Skandal-Artikel: Leitmedien halten ein Scherbengericht über „Correctiv“

Plötzlich dreht sich der Wind zum Bericht über das Potsdamer Treffen. Die „Zeit“ kann keinen „Geheimplan“ erkennen und outet die „Correctiv“-Journalisten als unseriös. Der Deutschlandfunk sieht „massiv journalistische Standards verletzt.“

BERLIN/HAMBURG – Mit kritischen Beiträgen sind der Deutschlandfunk und die Wochenzeitung Die Zeit auf deutliche Distanz zu der Correctiv-Geschichte „Geheimplan gegen Deutschland“ gegangen. Dieser Beitrag hatte vor einem Jahr für Massendemonstrationen gegen Rechts, vor allem gegen die AfD, gesorgt. Angeblich habe es einen Plan gegeben, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Doch das stimmt nicht. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Musk gegen politische Einflussnahme durch Soros und Gates in Europa

Während die EU sich darauf vorbereitet, gegen X und Elon Musk wegen ‚Beeinflussung‘ der Wahlen in Deutschland vorzugehen, macht Musk auf den massiven Einfluss aufmerksam, den die Milliardäre Soros und Gates seit Jahrzehnten auf Europa haben, indem sie sich in die europäische Politik einmischen.

In den letzten Jahrzehnten wurde das Geld der Reichen und Mächtigen freudig begrüßt, solange diese Milliardäre trans-linke, woke und etablierte Anliegen und Organisationen unterstützten. Jetzt, da liberale Staats- und Regierungschefs weltweit gestürzt werden und Nationalsten auf dem Vormarsch sind, gerät das Establishment in Panik und vergisst oder lenkt von der Rolle von Milliardären wie George Soros und Bill Gates ab. […]

In Österreich wird gerade mit Alexander Schallenberg ein Politiker zum Interimskanzler bestellt, der immer wieder seine Verachtung der Bürger, denen er „die Zügel anziehen“ wollte, offen zum Ausdruck bringt. ebenso wenig interessiert ihn Völkerrecht und die Interessen seines Landes. Und er wird gerne von Soros Vater & Sohn besucht. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Israel muss sich auf einen möglichen Krieg mit der Türkei vorbereiten

Laut Jerusalem Post muss sich Israel auf einen Krieg mit der Türkei vorbereiten. Dabei geht es um Machtinteressen in Syrien und im gesamten Nahen Osten. Darüber stehen die Ideen des Wiederauflebens des Osmanischen Reiches und die Entwicklung von Groß-Israels. […]

Der Bericht des „Nagel Komitees“ unterstreicht das Risiko, dass sich syrischen Fraktionen mit der Türkei verbünden und eine neue und starke Bedrohung für Israels Sicherheit schaffen. […] Die Einschätzung des Ausschusses kommt inmitten der zunehmend selbstbewussten Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der Region, die einige Analysten als antagonistisch gegenüber Israels Interessen ansehen. via jpost.com

+++

Früherer EU-Kommissar droht, Bundestagswahl zu annullieren: „Wir haben es in Rumänien getan“

Der ehemalige EU-Kommissar Thierry Breton sagt im Fernsehen, dass eine Einmischung von Elon Musk zur Annullierung des Wahlergebnisses in Deutschland führen könnte.

Dabei gab er indirekt zu, dass die EU für die Absage der Wahlen in Rumänien verantwortlich war. Bei einem Interview mit dem französischen Fernsehsender RMC sagte er: „Bewahren wir einen kühlen Kopf und setzen wir die Gesetze in Europa durch. Wenn die Gefahr besteht, dass sie umgangen werden, und wenn sie nicht durchgesetzt werden, könnte dies zu Einmischung führen.“ Seinen Worten zufolge könne demnach auch eine Annullierung der Wahlergebnisse in Deutschland nicht ausgeschlossen werden: „Wir haben es in Rumänien getan und wir werden es offensichtlich, falls nötig, auch in Deutschland tun müssen.“

Anm. d. Red.: Siehe dazu auch unseren Beitrag von gestern: Ex-EU-Kommissar erklärt Europas Demokratie den Krieg (Video)

+++

Nach Annullierung der Wahlen – Neue Präsidentschaftswahlen in Rumänien für Mai angesetzt

Nachdem das rumänische Verfassungsgericht die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen kurz vor der Stichwahl annulliert hat, ist nun das Datum für eine neue Präsidentschaftswahl festgelegt worden.

Es war eine selten eindrückliche Präsentation der „westlichen Demokratie“, als in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien im November kein explizit USA-, NATO- und EU-freundlicher Kandidat in die Stichwahl kam, denn nur zwei Tage vor der geplanten Stichwahl annullierte das rumänische Verfassungsgericht kurzerhand die Wahlergebnisse, nachdem die USA und die EU protestiert und von russischer Wahlbeeinflussung auf TikTok gesprochen hatten. Darauf berief sich gehorsam auch das rumänische Verfassungsgericht, ohne jedoch Beweise für die angebliche Wahleinmischung vorzulegen.

Dass es keine Beweise für die behauptete Wahleinmischung durch Russland gibt, hat interessanterweise sogar die FAZ am 19. Dezember berichtet. In dem Artikel hieß es:

Auch wenn Fachleute eine russische Urheberschaft der teuren Kampagne über soziale Medien wie Tiktok für plausibel halten: Seit der Entscheidung des Verfassungsgerichts vor zwei Wochen lieferte Bukarest bislang keine Erklärung, wer hinter der ausländischen Einmischung stehen soll. Nun erklärte Johannis während einer Pressekonferenz am Mittwochabend in Brüssel, auf diplomatischer Ebene sei es „äußerst kompliziert, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen: Sie waren es.

Weiterlesen auf anti-spiegel.ru

+++

DEUTSCHLAND: „Say their names“? Aber nicht, wenn es um die Vornamen krimineller Passdeutscher geht

In Berlin zeigt sich derzeit wieder einmal, dass die berühmte Feststellung von Kurt Tucholsky, in Deutschland gelte derjenige, der auf den Schmutz hinweist als viel gefährlicher, als derjenige, der den Schmutz macht, auch nach über 100 Jahren noch ihre volle Gültigkeit besitzt.

Nachdem Veröffentlichung einer internen Liste der Berliner Polizei mit 256 Vornamen, die an “Nius” durchgestochen wurde, aus der hervorging, dass es sich bei denen, die die Silvesternacht in Berlin erneut zu einem kriegsartigen Ereignis machten, wieder einmal fast ausschließlich um Migranten handelt (auch und gerade bei solchen mit deutschem Pass), herrscht helle Aufregung. Allerdings nicht etwa über diesen neuerlichen Beweis der katastrophalen Auswüchse einer pervertierten deutschen Problemmigrationspolitik hin – sondern darüber, dass diese politisch unerwünschte Namensliste publik wurde.

Also veranstaltet die Politik nun eine interne Treibjagd auf den Maulwurf, der die heikle Liste – dankenswerterweise – an „Nius“ weitergegeben hat. Es sei „inakzeptabel“, dass „offenbar illegal Namenslisten von Tatverdächtigen“ herausgegeben worden seien, empört sich der Berliner Senat. Das sei nicht nur ein Verstoß gegen den Datenschutz, sondern befeuere auch einen „unverhältnismäßigen und diskriminierenden Erklärungsansatz“ für „individuelle, strafrechtliche Verhaltensweisen“, schwurbelte Polizeisprecher Floria. Weiterlesen auf ansage.org

+++

Meta wird Trump-kompatibel: Zuckerberg wirft Biden Zensur vor und stampft Diversitätsprogramme ein

Wenige Tage nachdem der US-Digitalkonzern Meta angekündigt hat, das Faktencheck-Programm für seine Seiten zu beenden, stehen auch die firmeninternen Diversitätsprogramme vor dem Aus. Die sogenannten DEI-Programme würden „vor dem Hintergrund einer sich verändernden rechtlichen und politischen Landschaft“ eingestellt, hieß es in einer internen Mitteilung des Mutterkonzerns von Facebook, Instagram und Whatsapp.

„So hätten Mitglieder der Administration von Joe Biden während der Corona-Pandemie wütend beim Meta-Team angerufen, um schreiend und fluchend zu erreichen, dass unliebsame Postings mit Covid-Bezug gelöscht würden. Auch habe Biden Social-Media-Plattformen vorgeworfen, sie würden direkt Menschen töten, indem sie die Verbreitung von Fehlinformationen zuließen. Biden nahm diesen Satz zwar später zurück, doch da war der Schaden laut Zuckerberg schon angerichtet. Verschiedene Regierungsbehörden hätten begonnen, sein Unternehmen mit „brutalen Untersuchungen“ zu verfolgen, beklagt der Meta-Chef.“

Weiterlesen auf n-tv.de

+++

ÖSTERREICH: Schlecht für Salzburg, gut für Österreich: Edtstadler wird Landeshauptfrau

Heute gab Salzburgs LH Wilfried Haslauer (ÖVP) seine Nachfolge bekannt: Ab 2. Juli soll Karoline Edtstadler Landeshauptfrau werden. Das ergibt einerseits ein Aufatmen im Bund, dem sie künftig fernbleiben soll. Andererseits erhalten die Salzburger damit eine nichtgewählte Landeshauptfrau, die in großen Teilen der Bevölkerung verhasst ist. Ihre völlig unpassenden Statements als „Corona-Domina“ sind unvergessen. Nun liegt der Ball bei den Freiheitlichen: Fordern sie Neuwahlen? (…)

Dieses sorgte für Empörung seitens der blauen Wählerschaft: Die Aussagen Edtstadlers, Ungeimpfte dürften künftig nicht mehr in Österreich wohnen, sind unvergessen. Sie erklärte in der heutigen PK, dass die Corona-Zeit eine schwierige gewesen sei. Und erklärte, dass ihr die Kritik bewusst sei. Eine wirkliche Entschuldigung unterließ sie jedoch. Weiterlesen auf derstatus.at

+++ SPORT +++



Monfils bricht ATP-Altersrekord

Gael Monfils hat mit seinem Sieg beim ATP 250 Turnier in Auckland in Neusseeland Tennis-Geschichte geschrieben. Mit 38 Jahren und 4 Monaten avanciert der französische Publikums-Liebling zum ältesten Turniersieger der ATP-Tour.