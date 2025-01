Zuckerberg: Biden-Regierung hat facebook zensuriert (Video)

Jetzt nach der politischen Implosion der Biden-Regierung kommen immer mehr derer totalitären Zensurmethoden ans Licht. So hätten Biden-Kontrolleure Facebook-Mitarbeiter angeschrien und bedroht.

Dies sagte Mark Zuckerberg zu Gast in der Joe Rogan-Show. So hätte die Biden-Regierung versucht, Facebook zu kontrollieren, indem sie vorschrieb, was von der Seite entfernt und welche Arten von Beiträgen blockiert werden sollten. Außerdem hätten Biden-Leute seine Mitarbeiter angerufen und „Flüche ausgestoßen„.

Alles erinnert an diktatorische Regimes. Die haben nämlich auf der ganzen Welt besonders Angst vor Humor: So hätten die Biden-Demokraten die sofortige Löschung verschiedener Memes und die Entfernung von Beiträgen im Zusammenhang mit der Covid-Impfung gefordert. Allerdings hatte facebook sich geweigert, die Memes zu entfernen:

„Nein, wir werden sie nicht entfernen, sie sind wahr und lustig.„

– so Zuckerberg gegenüber den Demokraten-Zensoren.

🚨BREAKING: Mark Zuckerberg says the Biden admin called his employees and “screamed and cursed” at them to take down memes and Covid vaccine content.

pic.twitter.com/4yc4hDhkgV

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 10, 2025