„Meta“ entfernt Tampons aus Männertoiletten – Ende des Gender-Gesinnungs-Terrorismus

Der woke Transgender-Wahnsinn kollabiert nun schneller als erhofft. Er wird bald nur mehr als einer größten historischen Wahnsinns-Epochen der Menschheitsgeschichte aufscheinen: neben der maoistischen Kulturrevolution, dem Steinzeitkommunismus der Roten Khmer in Kambotscha, den Kinderkreuzzügen und Geißler-Umzügen im Mittelalter.

Nun beginnt der Rollback mit einem besonders despektierlichen Thema: So wurden alle Manager in den „Meta“-Büros im Silicon Valley, Texas und New York City angewiesen, Tampons zu entfernen, die nicht-binären und transsexuellen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wurden, die sie möglicherweise benötigen, so die „New York Times“.

Meta-CEO Mark Zuckerberg hat in den letzten Tagen erhebliche Änderungen an der Unternehmenspolitik vorgenommen. Laut der „NYT“ gehörte zu den Berichten über die Entfernung von Tampons aus den Herrentoiletten in den Büros des Tech-Titanen.

Ende des Gender- / Inklusions-Gesinnungs-Terrors

Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer von Meta, sagte am Freitag gegenüber „Fox News Digital„: Das Ende der Programme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion würden von nun an sicherstellen , dass das Unternehmen „Teams mit den talentiertesten Mitarbeitern aufbaut„.

Und weiter:

„Das bedeutet, Menschen als Individuen zu bewerten und Menschen aus einer Reihe von Kandidatenpools zu rekrutieren, aber niemals Einstellungsentscheidungen auf der Grundlage geschützter Merkmale wie Rasse oder Geschlecht zu treffen.“

________________________________________________________________________________________________