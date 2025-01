Feuerinferno in L.A.: Bidens Woke-Bürgermeisterin im Walk-of-shame (Video)

Es gibt Bilder und Videos, die markieren den Anfang oder das Ende einer Epoche und gelten dann als ikonisch: Dieses hier markiert wohl wie kein anderes den Kollaps eines politisch-korrekten Gutmenschen-Übermenschentums aus der Arroganz eines mosaischen Sendungsbewusstseins heraus, die dann in fahrlässig-oberflächlicher Leichtigkeit einer politisch unverbindlichen Fahrlässigkeit zu Tage tritt.

Selbst das deutsche Gutmenschen-Organ, der „SPIEGEL“ kann nicht mehr wegschauen, obwohl es sich bei der gefallenen Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, und ihrem himmelschreienden Versagen in der größten Feuerkatastrohe der Stadt um eine Prototypin des woken Biden-Staates handelt: Dieses…

“Video tut fast körperlich weh, es anzusehen.“

Als nämlich doch die schwarz-feministische Bürgermeisterin am vergangenen Mittwoch gerade auf dem Flughafen von einer Afrika-Reise zurückgekehrt war, bombardiert sie ein Reporter des britischen TV-Senders „Sky“ mit angemessen-brutalen Fragen:

»Schulden Sie den Bürgern eine Entschuldigung, weil sie nicht da waren, als ihre Häuser brannten? Bedauern Sie, dass Sie das Budget der Feuerwehr um Millionen Dollar gekürzt haben? Haben Sie den Bürgern nichts zu sagen?«

Selbst der „SPIEGEL“ gibt sich vernichtet:

„Das Schlimme ist: Bass sagt tatsächlich nichts. Kein Wort. Sie bittet nicht einmal freundlich um Verständnis, dass sie sich erst später auf einer Pressekonferenz äußern werde. Ihre Miene ist versteinert, sie meidet den Blickkontakt mit dem Reporter, bis sich vor ihr endlich die Sicherheitstür öffnet und sie entkommt.“

Zusammenbruch unter Konfrontation einer nicht-woken Presse

Dann freilich versteigt sich das Kampfblatt des deutschen Beschwichtigungsjournalismus – wenn es um Gleichgesinnte Wokers geht – wie üblich:

„Man kann die Hartnäckigkeit des Journalisten in dieser Situation unangenehm oder unangebracht finden. Man kann aber auch festhalten: Die Bürgermeisterin macht hier keine gute (!) Figur.“ (Spiegel)

Bass ist nämlich unter der Wucht des Scheiterns am offensichtlich Faktischen – wie unter einem Walk of shame – zusammen gebrochen. Wär sie doch…

…„alles andere als unerfahren, (und) sollte mit solchen Konfrontationen umgehen können“.

‚Do you owe citizens an apology for being absent whilst their homes were burning? Do you regret cutting the fire department’s budget?

@skydavidblevins questions the mayor of LA, Karen Bass, as she faces backlash regarding the California wildfires.https://t.co/Nkz8onjC7V pic.twitter.com/WwRwp6Imqz

— Sky News (@SkyNews) January 8, 2025