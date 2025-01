Ex-EU-Kommissar Thierry Breton schockte Europa mit seinem erschreckenden Eingeständnis: „Wir haben es in Rumänien getan, und wenn nötig, müssen wir es in Deutschland tun.„

Wie bekannt, wurden die Wahlen in Rumänien unter dem Vorwand der ausländischen Einmischung durch TikTok für ungültig erklärt. Nun droht Breton Deutschland mit demselben Coup, wenn die EU es für „notwendig“ hält, einzugreifen und ihren Willen durchzusetzen.

Breton orwellisiert damit offen: Es gehe darum, „Demokratien zu schützen“, und zwar durch Rückabwicklung von Wahlen.

Mit dieser offensichtlichen Machtübernahme diktiert die EU souveränen Nationen im Namen der „Stabilität“ Bedingungen auf und setzt dabei den Willen des Volkes außer Kraft.

„Die Botschaft ist klar: Nur EU entscheidet, wann und wie Demokratie stattfindet. Ist Deutschland das nächste Opfer? Indem nicht gewählte Bürokraten über Freiheit und Demokratie herumtrampeln? Der Kampf für wahre Demokratie war noch nie so dringlich wie heute. Stehen Sie auf, bevor es zu spät ist.“

– schrieb Jim Ferguson schrieb auf „X“.

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 11, 2025