Grüner Ösi-Minister: Demokratie-Verächter, Meinungs-Zensor als „Musk“ in Deutschland (SkandalVideo)

Wenn politische Arroganz auf politische Dummheit, Vergesslichkeit und provinzielle Selbstüberschätzung treffen, hat alles einen Namen: Johannes Rauch, ausgebildeter Sozialarbeiter sowie Ex-Umweltlandesrat in der westlichsten Provinz Österreichs, in Vorarlberg, wo die Koalitions-Grünen einen Misstrauensantrag gegen den, wegen Korruptionsvorwürfen schwer unter Druck gekommen ÖVP-Landeshauptmann, abschmetterten, und nun abgewählter grüner Gesundheitsminister.

Doch nun, wo die Macht schwindet, spielt er den – bisher so verurteilten – Polit-Einmischer-Musk in Deutschland und warnte, wenige Wochen vor der dortigen Bundestagswahl, davor, dem innenpolitischen Beispiel seines Landes zu folgen: Also etwas anderes zu wählen als Fassaden-Blockparteien.

Panische Angst hat er plötzlich davor, dass Österreich Deutschland politisch vorausgehe – so Rauch am Rande eines Besuchs bei den Grünen im bayerischen Landtag, am Freitag in München. Und zukunftsschwer legte er fort: Bei der deutschen Bundestagswahl am 23. Februar gehe es nicht nur für Deutschland „um extrem viel„. (oe24)

Aha! Logisch, nachdem die Grünen in der Ampelkoalition mit dem grünen Märchenschreiber und Wirtschaftsminister das Land zu einer links-grünen Meinungs-Diktatur und zudem noch wirtschaftlich in den Bankrott regiert haben.

All dem Auguren-Geheule liegt aber nichts anderes zugrunde als wehleidiger Polit-Opportunismus um politische Pfründe und das aufdräuende Bewusstsein:

„Du bist am Ende – was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bleibts doch immer, was du bist!“ (J. W v. Goethe)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Werner Kogler (@werner_kogler)

Österreichische opportunistische Polit-Packelei

Käme es doch zu einer drohenden rechtsnationalen Regierung in Österreich nur aus einem einzigen Grund: Wenn Parteiinteressen vor Kompromissfähigkeit gestellt werden. „Kompromissfähigkeit“ ist in Österreich aber nur eine Umschreibung für Polit-Packelei und Vergabe von Pfründen unter Mit(fr)essern an den Sautrögen der Macht.

Drei Wahlverlierer: Güner Ex-Vizekanzler Werner Kogler, steirischer ÖVP-Ex-Landeshauptmann Drexler, Grüne Ex-Umweltministerin Eleonore Gewesseler biedern sich beim neuen steirischen FPÖ-Landeshautmann Mario Kunasek an:

„Und dennoch bewiesen am Steirerball in Wien just jene „Feindbilder“ von ÖVP, FPÖ und Grünen, was jetzt notwendig für die Republik wäre: Gesprächsbereitschaft über Parteigrenzen. “ (Krone)

Geo-politischer Agent von US-Profit-Interessen

Aber auch die Fähigkeit, geopolitische Zusammenhänge außerhalb eines EU-US-Narrativs zu erkennen, ist ihm, dem gelernten Sozialarbeiter, nicht nachzusehen: Wäre es doch in einer Situation, in der Russland wie die USA alles daran setzten, Europa zu schwächen, von den Liberalen „verantwortungslos“ gewesen, aus den Koalitionsgesprächen auszusteigen. (oe24)

Den Zusammenhang von extrem gestiegenen Energiepreisen aufgrund der Russlandsanktionen und multimilliarden-schweren Ukraine-Kriegskrediten und nun US-Abhängigkeit von x-mal teurerem Flüssiggas, zum Profite des US-militärisch-industriellen Komplexes kann einer wie er nicht herstellen. Gerade die Grünen haben diese US-Politik in der Regierung durchgeboxt.

Nun freilich aber hat das dumme Volk, das unter dieser Politik aufgrund immens gestiegener Lebenshaltungskosten am meisten leidet, von seinem demokratischen Recht, rechts-national zu wählen, Gebrauch gemacht…

„Kritik an Grünen ist staatspolitisch verantwortungslos“

So kritisierte der grüne Ideologe und Feind jeden demokratischen Diskurses den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder, weil dieser jede Zusammenarbeit mit den Grünen ablehnt. Wenn Söder „mit solcher Aggressivität“ auf den Grünen herumhacke, ebne er letztlich den Weg für die Rechtsextremen. Söders Kurs sei „staatspolitisch verantwortungslos„, so Rauch.

Mit anderen Worten:

„Der Staat bin ich!“ -äh sind wir, die Grünen! (nach Ludwig XIV)

„Einmal in fünf Jahren Wahl-Kreuzerl machen. Das ist Demokratie!“

Als ein kritischer Vorarlberger Journalist auf einer Pressekonferenz während der Corona-Krise den anwesenden Gesundheitslandesrat Rauch zum Umgang mit Zensur befragte (am Beispiel einer „Servus-TV“-Sendung mit dem Corona-Kritiker Prof. Bhakdi), unterstellte der Grüne Gutmensch allen Kritikern das „Verschwinden von Rationalität und Menschenverstand“.

Dann brach die ganze Verachtung gegenüber freier Meinungsäußerung aus dem schmächtigen Grün-Politiker heraus. Anlass: Das Löschen einer Fernsehsendung:

„Und wenn „Servus-TV moahnt (Vorarlbergerisch für „meinen“) in einer Art von „Fox-News“ operieren zu müssen… Das ist ihr Thema und ihr Ding“. Aber dess werr i nit (Vbgerisch für „das werde ich nicht “) verteidigen!“ (Rauch)

Nachtrag: „Fox-News“ ist der größte US-Aufdeckungssender.

Den Vorwurf betreffen Einschränkung der Meinungsfreiheit und Zensur wischte der Orwell’ianer mit der ganzen ihm zur Verfügung gestanden habenden Arroganz der politischen Macht mit voller Verachtung gegenüber dem Wähler-Souverän beiseite:

„Wenn du der Meinung bist, nämlich du Wählerinnen und Wähler, dass das, was wir gemacht haben, falsch war, dann wirst du uns bei der nächsten Wahl abstrafen können. Das ist Demokratie!“ (Rauch)

Die Einschätzung dazu gab der promovierte Servus-TV-Redakteur Ferdinand Wegscheider:

„Ja, das ist Demokratie… Wenn die Bürger alle paar Jahre ein Kreuzerl machen dürfen, muss das an demokratischen Rechten ja wohl reichen.“

Skandal-Medien-Auftritt von Rauch ab Marke 2.23

„Deshalb ist er nun tot!“ (Goehtes Mephistopheles zu Frau Schwerdtlein zum Tod ihres untreuen Mannes im Krieg“

Um uns von UMW nicht dem Vorwurf der Hass-Rede auszusetzen: Wir wünschen selbstverständlich Johannes Rauch noch viele gesunde Jahre in seiner wohl erworbenen Politiker-Pension, mit dem Nachtsatz:

„Deshalb ist er nun bald POLITISCH tot!„

