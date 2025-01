Die Europäische Union, ein Déjà-vu!

Ursula von der Leyen / PAP/EPA / RONALD WITTEK

Im Grunde war ja die Idee eines „Vereinigten Europa“ an sich noch nicht falsch! In einer sich dramatisch ändernden Welt, hin zu einer multipolaren Ordnung ist ein kohärentes Auftreten der europäischen Staaten notwendig, um sich unter den anderen aufstrebenden Mächten wie China, Russland, Indien, aber auch der USA zu behaupten.

Von FRANZ FERDINAND | Aber bereits hier beginnt ein Kernproblem der EU: will man weiterhin der Vasall der USA sein, oder dieser auf Augenhöhe begegnen? Nur dann werden wir auch von den anderen Mächten ernst genommen werden. Solange wir eine Annalena Baerbock vorschicken wie unlängst in Syrien, werden wir auf diesen Planeten nicht mehr ernst genommen werden.

Die EU wird von einer steigenden Anzahl von EU-Bürgern abgelehnt, oder zumindest immer kritischer gesehen, weil sie einfach die Interessen ihrer Bürger immer mehr ignoriert, indem sie nur mehr irgendwelche krude Agenden wie beispielsweise den Klimaschwindel (www.klimaschwindel.net) und viele andere Dummheiten vertritt. Dabei wurde eine ökosozialistische Planwirtschaft, aber ohne wirklichen Plan implementiert, wodurch ganze Industriezweige ruiniert werden, wie beispielsweise die Autoindustrie durch das unsägliche Verbrennerverbot.

Man fragt sich an dieser Stelle, ob die Tyrannei der EU-Bürokratie für uns Europäer etwas Neues ist, oder ob hier Denkmuster und Traditionen einer längst überwunden geglaubten Vergangenheit zum Vorschein kommen?

Das Papsttum war eine Art mittelalterlicher Vorläufer der EU.

In diesem Zusammenhang sei auf einen anderen Artikel von UNSER MITTELEUROPA über die Verbreitung des Christentums in Europa, im alten Rom und im Frühmittelalter verwiesen!

Obwohl die Päpste nur eine unmittelbare Herrschaft über den Kirchenstaat ausübten, maßten sie sich als Stellvertreter Jesus Christus auf Erden (Vicarius Iesu Christi) die Herrschaft über die ganze Welt an. Diese Herrschaft war primär eine geistige (ideologische) Vorherrschaft, hatte aber realpolitische Konsequenzen, wie der Investiturstreit zwischen König Heinrich IV. (1056–1106) und Papst Gregor VII. (1073–1085) zeigte. Der Streit endete damit, dass der Papst das Recht behielt Äbte und Bischöfe zu ernennen. Bis ins 16. Jahrhundert krönten (legitimierten) die Päpste die gewählten deutschen Kaiser (der Letzte war Karl V, der 1530 von Clemens VII in Bologna gekrönt wurde).

Mit der gleichen Anmaßung der Päpste maßt sich der heutige politische Mainstream an, über Richtig und Falsch und die richtige Darstellung der Wirklichkeit zu entscheiden. So wie die katholische Kirche Ketzer (Andersdenkende, Querdenker) verfolgte, versucht die EU ihre Kritiker und EU-kritische Parteien zu bekämpfen, oder gar zu verbieten. Man denke nur an das aktuelle Beispiel der von der EU-Kommission annullierten Präsidentschaftswahl in Rumänien oder an die andauernde Diskussion um ein Verbot der AFD.

Auch der Ausdehnungswahn der EU findet seine Entsprechung in den vielen Kreuzzügen, die von den Päpsten initiiert wurden. Der aktuelle Ukrainekrieg ist nichts anderes, als ein Kreuzzug gegen Russland unter dem Banner der „Demokratie“ und „Menschenrechte“. In Wahrheit geht es natürlich um den gigantischen Rohstoffreichtum dieses Landes, genauso wie es in der Vergangenheit bei der Kolonisierung ganzer Kontinente unter dem Banner des Christentums um die Reichtümer dieser Gebiete ging. Treibender Faktor war in der Vergangenheit der Geldmangel der Kaiser und Könige, den man durch die Reichtümer der Kolonien zu beheben suchte. Heutzutage sind es die gigantischen Defizite der westlichen Staaten, die man durch die Kontrolle der Rohstoffquellen des ganzen Planeten decken möchte.

War die ideologische Rechtfertigung der Vergangenheit das Christentum zu dem man die ganze Welt bekehren wollte, so beruft sich die EU auf „Menschenrechte“ und vor allem auf die neue Klimareligion. Ident ist auch der Universalismus: so wie die katholische Kirche alle Andersgläubigen als Ungläubige betrachtete, die man notfalls auch mit Gewalt zu dem einzig wahren Glauben bekehren musste, so betrachten sich die angelsächsischen Eliten (die eigentlichen Herren in der EU) heutzutage als die Herren der Welt. Alle Erdenbürger sind aus dieser Sichtweise ihre Untertanen. Daraus resultiert auch der Irrsinn, dass alle Menschen egal woher sie kommen, überall auf diesem Planeten die gleichen Rechte haben!

Die Klimareligion ist ebenfalls so wie das Christentum eine neue Heilslehre. Die angebliche, durch nichts bewiesene drohende Überhitzung der Erdatmosphäre durch das CO2 bis hin zur Selbstentzündung des ganzen Planeten entspricht der christlichen Armageddon-Erwartung. Nur wenn wir unsere Sünden (den CO2-Verbrauch) erkennen und zu einer sündenfreien, sprich CO2-freien Existenz finden, können wir gerettet werden!

Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist nichts anderes als ein moderner Ablasshandel und CO2-Steuern sind Strafsteuern zur Finanzierung der Klimaprotagonisten, also der Priester der Klimareligion, die die Machtbasis der Eliten sind!

