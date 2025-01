Systemmedien verharmlosen Antifa-Multikulti-Revolte in Italien – Synagoge verwüstet (Video)

Die linkes Systempresse framt frech-arrogant die jüngsten Antifa-Multikulti-Unruhen in Italien um zu „Zusammenstöße bei Demo in Rom“ – wie etwa der linke Systemsender „ORF“. Der italienische „Corriera della sera“ vermittelte gleich am Textanfang den parteiischen Eindruck aus einer verzerrten Opferperspektive, dass…

…“250 Demonstrations-Teilnehmer Gerechtigkeit für den 19-Jährigen (forderten).Auf den Transparenten: „Rache. Polizist schoss ins Gesicht.“

Anlass war der Tod eines 19.-jährigen Ägypters 24. November in Corvetto, Mailand, nachdem er am Ende einer Verfolgungsjagd von einem Carabinieri-Auto angefahren wurde.

Die unangemeldete Demonstrationen wurde von der italienischen „Antirassistischen Koordination“ in Rom, Brescia, Bologna und Mailand abgehalten.

You’re watching Italian anti-fascists hitting the streets of Turin last night. In solidarity with Ramy Elgaml – murdered by cops in Milan last November. People here standing strong against the violence & the gas attacks. Cops Everywhere, Justice Nowhere. pic.twitter.com/cFM9X4969B — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) January 10, 2025

„Guerillakrieg gegen die Polizei“

Über 250 Demonstranten waren daran beteiligt. Dabei wurden acht Beamte verletzt, Papierbomben, Böller, Glasflaschen und Moltow-Cocktail auf Polizeiwagen geworfen und die Fassaden des Häuser mit Parolen verschmutzt.

Die linke „Rifondazione Comunista“ bemühte sich wie üblich in Antifs-Opferrolle und sprach von „brutalem Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten mit Schlagstöcken.“

Premierministerin Meloni sprach von „Unordnung und Chaos durch die üblichen Unruhestifter„.

You’re watching fierce resistance on the streets of Rome tonight as Italy comes out again to protest the police murder of Ramy Elgaml. This is how we do it comrades. This is solidarity. No justice. No peace.pic.twitter.com/QNIyKTMbE3 — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) January 11, 2025

ORF verschweigt Verwüstung von Synagoge

Der „ORF“ unterschlug dann sogar, dass In Bologna die jüdische Synagoge gestürmt und verwüstet wurde Im Stadtzentrum wurden Mülltonnen in Brand gesetzt, Steine gegen Polizei und die Feuerwehr geworfen, Schaufenster, Fenster beschädigt und Wände mit Graffiti beschmiert – wie Bolognas Bürgermeister Matteo Lepore beklagte. Außerdem drückte er seine Solidarität mit der jüdischen Gemeinde aus. (Standard)

I supporters del delinquente #Ramy a #Bologna hanno assaltato la sinagoga della comunità ebraica felsinea. VERGOGNA! pic.twitter.com/TGtWAGuRUK — Claudio Restani (@Restani_Claudio) January 12, 2025

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***