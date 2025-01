Eine Riesenmenge von fast 100.000 Menschen erhebt sich gegen das diktatorische EU-Regime, verkörpert durch Ex-EU-Kommissar Thierry Berton. Dieser hatte ja eingeräumt, die Präsidentschaftswahlen in Rumänien nach der ersten Runde auf EU-Druck abgesagt zu haben.

Zehntausende Menschen gingen nun heute Sonntag in Bukarest auf die Straße, um sich gegen die totalitären EU-Coup zu wehren und den um seinen Sieg gebrachten rumänischen Präsidentschaftskandidaten Georgescu zu unterstützen – wie „Daily Romania“ auf „X“ berichtete

„Fast 100.000 Menschen protestierten auf den Straßen Bukarests gegen die Entscheidung, die Wahlen abzusagen, und für Georgescus Unterstützung.„

Die Kundgebung wurde von der „Allianz für die Vereinigung der Rumänen“, der nationalistischen „AUR“-Partei. Trotzdem wird aber betont: Dass es sich um eine „Demonstration des rumänischen Volkes“ handele, und man jedem, der mit der Entscheidung des rumänischen Verfassungsgerichts nicht einverstanden sei, eine Plattform bietet.

Der neue Termin für die Wahlen in Rumänien findet am 4. Mai statt, zwei Wochen später folgt die zweite Runde am 18. Mai.

🇷🇴 Close to 100,000 people on the streets of Bucharest protesting against the decision to cancel the elections and in support of Georgescu

Man tries to find the end of the protest, gives up after he keeps running into masses of people pic.twitter.com/EEs7C2ga3P

