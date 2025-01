Pożar w Los Angeles: obudzony burmistrz Biden na spacerze wstydu (wideo)

Istnieją obrazy i filmy, które wyznaczają początek lub koniec epoki, a następnie są uważane za ikoniczne: ten prawdopodobnie jak żaden inny oznacza upadek politycznie poprawnej nadludzkości do-goodera z arogancji mozaikowego poczucia misji, która następnie wychodzi na jaw w niedbałej, powierzchownej łatwości politycznie niezobowiązującego zaniedbania.

Nawet niemiecki magazyn „SPIEGEL” nie może już dłużej odwracać wzroku, mimo że upadła burmistrz Los Angeles, Karen Bass, i jej rażąca porażka w największej katastrofie pożarowej w mieście jest prototypem obudzonego stanu Bidena: To…

„Wideo prawie fizycznie boli przy oglądaniu”.

W końcu, gdy czarnoskóra feministyczna burmistrz właśnie wróciła z podróży do Afryki na lotnisku w zeszłą środę, reporter z brytyjskiego kanału telewizyjnego „Sky” zbombardował ją odpowiednio brutalnymi pytaniami:

„Czy jest pani winna mieszkańcom przeprosiny za to, że nie było pani na miejscu, gdy płonęły ich domy? Czy żałuje pani obcięcia budżetu straży pożarnej o miliony dolarów? Czy nie ma pani nic do powiedzenia obywatelom?”.

Nawet „SPIEGEL” jest zdruzgotany:

„Złe jest to, że Bass właściwie nic nie mówi. Ani słowa. Nie prosi nawet uprzejmie o zrozumienie, mówiąc, że złoży oświadczenie dopiero później na konferencji prasowej. Jej wyraz twarzy jest skamieniały, unika kontaktu wzrokowego z reporterem, aż w końcu drzwi bezpieczeństwa otwierają się przed nią i ucieka”.

Załamanie w konfrontacji z niewybudzoną prasą

Następnie, oczywiście, walcząca gazeta niemieckiego dziennikarstwa ustępstw – jeśli chodzi o podobnie myślących Wokerów – jak zwykle daje się ponieść emocjom:

„Można uznać nieustępliwość dziennikarza w tej sytuacji za nieprzyjemną lub niewłaściwą. Ale można też powiedzieć: Burmistrz nie prezentuje się tu najlepiej (!).” (Spiegel)

Bass załamała się pod siłą porażki oczywistych faktów – jak na spacerze wstydu. Gdyby tylko była…

… „niedoświadczona, ale powinna być w stanie poradzić sobie z takimi konfrontacjami”.

‚Do you owe citizens an apology for being absent whilst their homes were burning? Do you regret cutting the fire department’s budget?

