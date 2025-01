Były komisarz UE wypowiada wojnę europejskiej demokracji (wideo)

SOS Demokracja: Były komisarz UE Thierry Breton zaszokował Europę swoim szokującym wyznaniem: „Zrobiliśmy to w Rumunii, a jeśli to konieczne, musimy zrobić to w Niemczech”.

Jak powszechnie wiadomo, wybory w Rumunii zostały uznane za nieważne pod pretekstem zagranicznej ingerencji ze strony TikTok. Teraz Breton grozi Niemcom takim samym zamachem stanu, jeśli UE uzna za „konieczne” interweniować i narzucić swoją wolę.

Breton otwarcie orwellizuje: Chodzi o to, by „chronić demokracje” i robić to poprzez odwrócenie wyborów.

Poprzez to oczywiste przejęcie władzy, UE dyktuje warunki suwerennym narodom w imię „stabilności” i unieważnia wolę ludzi w tym procesie.

„Przesłanie jest jasne: tylko UE decyduje, kiedy i w jaki sposób odbywa się demokracja. Czy Niemcy są kolejną ofiarą? Przez niewybieralnych biurokratów depczących wolność i demokrację? Walka o prawdziwą demokrację nigdy nie była tak pilna. Powstań, zanim będzie za późno.”

– napisał Jim Ferguson na łamach „X”.

🚨 🇪🇺 THE EU’S WAR ON DEMOCRACY: BRETON THREATENS GERMANY 🚨

Former EU Commissioner Thierry Breton has sent shockwaves across Europe with his chilling admission:

„We did it in Romania, and if necessary, we will have to do it in Germany as well.“

Romania’s elections were… pic.twitter.com/CniPyW9v3l

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 11, 2025