„Antisemitismus-Beauftragter“: Neutrale Distanz zur AfD reicht nicht aus!

Das freut das Establishment: Antifa-Terror bei AfD-Parteitag, Privatadressen von Politikern veröffentlicht

Sie marschieren (und defäkieren) wieder: Der großangelegte Angriff der Antifa auf den AfD-Parteitag demonstriert, wie gefährdet die sogenannte Demokratie in Deutschland inzwischen ist. Indessen ruft der übelriechende Bodensatz der Gesellschaft auch online zu gezielten Angriffen auf AfD-Politiker auf und hat dazu etliche Privatadressen veröffentlicht. Die Chancen stehen gut, dass auch diese Täter großzügig durch Steuergelder finanziert werden.

Im März 2020 legte Renate Künast im Bundestag offen, dass nach grüner Façon das sogenannte Demokratiefördergesetz in Wahrheit ein Antifa-Fördergesetz sein solle: Man wolle den Linksextremen damit endlich eine verlässliche Finanzierung sichern, statt nur Arbeitsverträge “von Jahr zu Jahr” mit ihnen abzuschließen (Report24 berichtete). Wörtlich sagte sie:

„Ich bin es ehrlich gesagt leid, wie wir seit Jahrzehnten darum kämpfen, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, immer um ihr Geld ringen und von Jahr zu Jahr nur Arbeitsverträge abschließen können, meine Damen und Herren. Das reicht nicht, sie müssen eine verlässliche Finanzierung haben.“

Weiterlesen auf report24.news

+++

„Antisemitismus-Beauftragter“ mit Realitätsverlust: Neutrale Distanz zur AfD reicht nicht aus

Der Antisemitismusbeauftragte Klein zeigt mit dem Finger auf die deutsche Mehrheitsbevölkerung. Vor der Wahl im Februar erwartet er klare Bekenntnisse gegen die AfD.

BERLIN – Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl im Februar hat der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein mahnende Worte an die deutschen Parteien gerichtet. Klein zum Tagesspiegel:

„Ich schaue mit Sorge auf die Entwicklungen in Österreich, wo wir sehen, was geschieht, wenn sich demokratische Parteien nicht eindeutig gegen rechts abgrenzen.“

Rechtsextreme in Deutschland fühlten sich durch die Ereignisse im benachbarten Staat vermutlich bekräftigt. Wichtig sei nun eine klare Positionierung der „demokratischen Parteien“ gegen die AfD. „Gerade weil das Thema Innere Sicherheit im laufenden Bundestagswahlkampf eine große Rolle spielen wird, hoffe ich sehr, dass die demokratischen Parteien weiter an ihrer Distanzierung gegenüber rechtsextremen und rechtspopulistischen Inhalten festhalten“, betonte Klein. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm. d. Red.: „Innere Sicherheit“? Vermutlich verwechselt er Parteitage der „demokratischen Parteien“ mit dem AfD Parteitag: Stichwort: Antifa. Und hat der Mann nicht mitbekommen, wer denn hier die Antisemiten sind: Stichwort Migration.

+++

ÖSTERREICH: FPÖ und ÖVP – Wie Verzicht auf unsinnige Klimapolitik gigantische Haushaltsmittel einsparen kann

FPÖ und ÖVP haben sich innerhalb von drei Tagen auf eine siebenjährige Haushaltssanierung ohne EU-Defizitverfahren geeinigt und eine Einsparung von 6,3 Milliarden Euro in diesem Jahr. Hochgerechnet auf Einwohnerzahl und Wirtschaftsstärke Deutschland wäre das ein Einsparvolumen von mindestens 70 Milliarden. […]

FPÖ und ÖVP haben sich innerhalb von drei Tagen auf Einsparungen von 6,3 Milliarden Euro in diesem Jahr geeinigt. FPÖ-Vormann Herbert Kickl und ÖVP-Vormann Christian Stocker haben eine siebenjährige Sanierung ohne EU-Defizitverfahren vorgestellt. Beide werden ein gemeinsam unterzeichnetes Absichtsverfahren durch den Finanzminister nach Brüssel schicken lassen. In den kommenden Wochen sollen weitere Einzelheiten zum Haushalt und Maßnahmen für die Wirtschaft folgen. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Direkter und indirekter Impfzwang für Kinder durch den Kindergarten

In den Impfplänen von immer mehr Ländern werden mittlerweile bis 50 Impfung empfohlen. Es gibt immer mehr Methoden des Zwangs wie der eImpfpass, das Bestehen von Kinderärzten sowie Impfungen als Voraussetzung zur Zulassung in den Kindergarten.

Die Südtiroler Landtagsabgeordnete und Rechtsanwältin DDr. Renate Holzeisen kämpft dagegen seit längerem. Sie hatte schon früher aufgedeckt, dass es für die vorgeschriebenen Kinderimpfungen keine Studien gibt, die die Wirkung und Sicherheit nachweisen könnten, Verpflichtungen zur Impfung daher ohnehin gesetz- und verfassungswidrig sind. Über die Hintergründe der Impfpflicht gab es kürzlich ein höchst interessantes Interview von Tucker Carlson, mit einem der Rechtsanwälte von Robert F. Kennedy Jr., der auch über die Unwirksamkeit der Kinderimpfungen berichtete.

Ein Großteil der Impfungen wie gegen Masern und andere Kinderkrankheiten wurden eingeführt, als diese bereits kein Problem mehr darstellten. Die Nebenwirkungen waren aber derart enorm, dass durch die in den USA möglichen Sammelklagen Geschädigte eine Chance gegen die Pharmakonzerne hatten. Die Schadenersatzzahlungen machten Impfstoffe für die Pharmaindustrie zum Verlustgeschäft. Statt eine Verbesserung der Produkte zu erzwingen, beschloss der US-Kongress eine Haftungsbefreiung für die Hersteller dieser gesundheitsschädlichen Präparate. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Der Great Reset: Nach Angaben des WEF werden 41 % der Unternehmen weltweit bis 2030 ihre Mitarbeiter durch KI ersetzen

London CNN – Künstliche Intelligenz wird Ihren Arbeitsplatz erobern: 41% der Arbeitgeber beabsichtigen, ihre Belegschaft zu verkleinern, da die KI bestimmte Aufgaben automatisiert, wie eine Umfrage des Weltwirtschaftsforums am Mittwoch ergab. Von Hunderten großer Unternehmen, die weltweit befragt wurden, gaben 77% an, dass sie zwischen 2025 und 2030 ihre bestehenden Mitarbeiter um- und weiterbilden wollen, um besser mit der KI zurechtzukommen.

Dies geht aus dem „Future of Jobs Report“ des WEF hervor. Anders als in der vorherigen Ausgabe von 2023 heißt es in dem diesjährigen Bericht jedoch nicht, dass die meisten Technologien, einschließlich der KI, einen „positiven Nettoeffekt“ auf die Zahl der Arbeitsplätze haben werden.

Das WEF teilte in einer Pressemitteilung im Vorfeld seiner Jahrestagung in Davos Ende des Monats mit:

Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und den erneuerbaren Energien verändern den (Arbeits-)Markt und führen zu einem Anstieg der Nachfrage nach vielen technologischen oder spezialisierten Berufen. Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach anderen Berufen, wie z.B. Grafikdesignern.

Weiterlesen auf legitim.ch

+++

Unfassbares Abschiebe-Versagen! Von 12.841 Migranten musste Italien exakt 3 aus Deutschland zurücknehmen

Deutschland nimmt von allen EU-Ländern die meisten Migranten auf. Aktuelle Zahlen belegen nun, dass wir viele davon nicht wieder loswerden, obwohl es rechtlich möglich wäre! Aktuelle Recherchen der Bild offenbaren, wie desaströs die Lage ist.

Rechtsgrundlage ist das Dublin-Abkommen. Es legt eindeutig fest: Das EU-Land, in welches ein Migrant zuerst eingereist ist, ist für ihn zuständig. Zieht er von dort in ein anderes EU-Land, kann dieses ihn zurück ins Einreiseland abschieben. Neue Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, die Bild vorliegen, offenbaren jetzt, dass diese Vorschrift zulasten Deutschlands ständig ignoriert wird.

Deutschland stellte im Jahr 2024 exakt 12.841 Übernahmeersuchen an Italien, um dort registrierte Migranten abzuschieben. Italien akzeptierte in 10.402 Fällen auch das deutsche Ersuchen – erkannte also ausdrücklich an, dass es tatsächlich zuständig ist. ABER: Nur drei Migranten wurden dann tatsächlich aus Deutschland nach Italien abgeschoben! Bild rechnet vor: Italien nahm nur 0,0288 Prozent der Migranten zurück, für die es nach eigenen Angaben zuständig ist! Weiterlesen auf nius.de

+++

„Die EU ist vorbereitet“ – Brüssel droht Trump mit Vergeltungsmaßnahmen

„Spürbar“ würden die Gegenzölle sein, droht die Europäische Union Donald Trump. Der designierte US-Präsident hatte zuvor erklärt, hohe Abgaben auf EU-Waren erheben. Wirtschaftsminister Habeck fordert bereits, Trump selbstbewusst zu begegnen.

Die Europäische Union droht mit Vergeltungsmaßnahmen, falls der künftige US-Präsident Donald Trump nach seinem Amtsantritt Zölle auf europäische Waren erhebt. „Die EU ist vorbereitet, dann Gegenzölle gegen amerikanische Waren und Dienstleistungen zu verhängen“, sagte Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, dem „Spiegel“. Die Aufschläge würden „in den Vereinigten Staaten spürbar sein“. Weiterlesen auf welt.de

+++

Europa rüstet sich für möglichen WHO-Austritt der USA

Brüssel – Die Möglichkeit eines US-Austritts aus der Weltgesundheitsorganisation unter der kommenden Trump-Regierung scheint sehr real zu sein. Sollte das passieren, könnte es ein erhebliches Loch in die Finanzierung reißen – eines, das die EU nur schwer schließen könnte.

Im Jahr 2020, während seiner ersten Amtszeit, teilte Donald Trump den Vereinten Nationen die Absicht der USA mit, aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auszutreten. […] Rund eine Woche vor seiner Wiedereinführung ins Präsidialamt bereitet sich Europa wieder darauf vor, dass Trump seine Drohung nicht nur wiederholen, sondern ihr Taten folgen lassen könnte.

Die erste Trump-Regierung hatte der WHO Versagen bei der Pandemie-Bekämpfung vorgeworfen. Sie habe sich geweigert, Reformen zu verabschieden, darunter beispielsweise „den Nachweis ihrer Unabhängigkeit von der Kommunistischen Partei Chinas“. Die Aussichten, dass Trump die Weltgesundheitsorganisation dieses Mal in einem anderen Licht sehen könnte, scheinen eher schlecht zu stehen. Nicht zuletzt, weil Trump Impfgegner für Spitzenposten im Gesundheitswesen nominiert hat. Weiterlesen auf euractiv.de

+++

Kassenbeiträge auf Zinsen und Renditen: Habeck will neue Abgabe auf Erspartes

Diese Idee birgt Sprengstoff! Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) präsentiert einen neuen Plan, um das Milliardenloch bei den Krankenkassen zu stopfen: Künftig sollen Sparer und Anleger auf sogenannte Kapitalerträge – also Sparzinsen oder Aktien-Dividenden – Krankenkassenbeiträge zahlen.

Er schlage vor, „dass wir auch diese Einkommensquellen […] sozialversicherungspflichtig machen“, so Habeck in der ARD. Wenn auf diese Weise die Beitragsgrundlage der gesetzlichen Krankenversicherung verbreitert werde, wäre dies „ein Schritt zu mehr Solidarität innerhalb des Systems“. Habeck betonte: Ihm leuchte nicht ein, dass Arbeit höher belastet werde als Einkommen aus Kapitalanlagen. Kassenbeiträge auf Kapitalerträge könnten „ein Schritt zu mehr Solidarität innerhalb des Systems“ sein. Weiterlesen auf bild.de

+++

Ex-Volkswagen-Chef rechnet mit der Politik ab: Deutschland brauche einen „Systemwechsel“

Der Ex-Volkswagenchef Matthias Müller rechnet im Gespräch mit der NZZ mit der Politik ab. Er sagt, „dass es so nicht“ weitergehen könne. Deutschland brauche einen „Systemwechsel“.

„Am 23. Februar hat Deutschland die Chance zu entscheiden, dass es so nicht weitergehen kann“,

erklärte der ehemalige Volkswagen-Chef Matthias Müller im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung. In dem Interview geht es um den Zusammenbruch der Automobilindustrie, um die zahlreichen Autozulieferer und Autohersteller, die Insolvenz anmelden und zehntausende Arbeitsplätze abbauen müssen – darunter auch Volkswagen.

Die Schuld für den Zerfall sieht Müller bei der Politik, die mit sich ständig wechselnden Rahmenbedingungen keine Arbeitsgrundlage für die Autobauer schaffe. Marode Infrastruktur und fehlende Planungssicherheit setzen die Unternehmen unter Druck. Zudem gebe es keinen angemessenen Austausch zwischen Politik und Autoindustrie. Dieser sei nach dem Dieselskandal zerbrochen. So stand die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Skandal für „eine Debatte mit uns nicht mehr zur Verfügung“, bemängelte Müller.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ SPORT +++

Das Wichtigste zur Handball-WM 2025

Die Handball-WM 2025 startet am 14. Januar – mit dem deutschen Team im erweiterten Favoritenkreis. Die wichtigsten Infos zum Turnier im Überblick.

Die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in Kroatien, Norwegen und Dänemark statt. 32 Teams nehmen an der WM teil, insgesamt werden 108 Partien ausgerichtet. Finalort ist die norwegische Hauptstadt Oslo.

Die Live-Übertragung im TV und im Internet: Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF übertragen – im TV und per Livestream im Netz. Außerdem bietet die Sportschau alle deutschen Spiele im Audio-Livestream auf sportschau.de, in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und auf allen Sprachassistenz-Systemen an. Weiterlesen mit Spielplan auf sportschau.de

+++ HUMOR +++

Bye Bye Karl Nehammer



Politparodie und Abschiedsgrüße an den österreichischen Ex-Kanzler mit seinen 5 besten Sprüchen

vom Kanal Opunkt

+++ Tiere +++

Kätzchen & Retriever

+++

