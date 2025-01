+ Sexuelle Übergriffe auf Frauen durch „Transfrauen“ auch im Knast + Chaoten klagen über angebliche Polizeigewalt in Riesa + Indonesien 10. BRICS-Mitglied +

Blackrock-Ausstieg aus Klimaschwindel entlässt Großunternehmer aus Erpressungssituation

Wer sich fragt, wie es immer möglich war, dass scheinbar alle globalen Großkonzerne bei der “aktuellen Sache” mitmachen, fand die Antwort bei Blackrock. Das Unternehmen verwaltet 11,5 Trillionen US-Dollar und kann damit die Weltpolitik gestalten.

Wenn es Ukraine, Gender, Diversity oder Klima vorgibt, verändern alle von Blackrocks Wohlwollen abhängigen Firmen gerne Logos und Firmenpolitik. Jetzt steigt Blackrock aus “Klima” aus – und wie Dominosteine purzeln alle anderen mit. Der beste Beweis, dass der CO2-Klimawahn ein betrügerisches Geschäftsmodell war und ist. […]

Für das Konzept von Demokratien sind Firmen mit einem unvorstellbaren Finanzvermögen ein gewichtiger Gegenspieler. Niemand auf dieser Welt hat die Macht, sich auf wirtschaftlicher Ebene mit Blackrock anzulegen. Das führt dazu, dass das Spitzenmanagement von Blackrock auf autokratischer, diktatorischer Ebene Weltpolitik machen kann. Aktuell geschieht dies in der Person von Laurence Fink. Dieser scheint beispielsweise auch völlig offen ein großer Freund der Depopulations-Agenda zu sein. […] Man mag nun mutmaßen, was Blackrock dazu bewogen hat, diese Politik aufzugeben. Faktum ist, dass sich der größte Vermögensverwalter der Welt dazu entschieden hat, sich aus der NZAMI Klimaallianz zurückzuziehen.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Nur mehr irre: Faeser will Schutzsuchenden „Erkundungsreisen“ nach Syrien ermöglichen

Innenministerin Faeser hat einen Plan: Erkundungsreisen für syrische Asylbewerber ohne Verlust des Schutzstatus. Das solle Asylbewerbern helfen, ihre Rückkehrmöglichkeiten zu überprüfen. Die CSU tobt.

BERLIN – hat angekündigt, syrischen Asylbewerbern einmalige „Erkundungsreisen“ in ihr Heimatland zu ermöglichen, die keine Auswirkungen auf ihren Schutzstatus haben. Dadurch könnten sie sich „ein Bild machen“, ob „Häuser noch stehen, ob Familienangehörige zum Teil noch leben“ und ob „sie in ihrer Heimat auch wirklich sicher sind“, sagte ein Sprecher laut einem Bericht der Welt.

Die Reisen sollen syrischen Asylbewerbern nach dem Sturz des ehemaligen Machthabers Baschar al-Assad die Möglichkeit geben, sich vor Ort zu erkundigen, ob ihnen eine dauerhafte Rückkehr möglich sei. Deswegen solle es eine Ausnahmeregelung geben, die Syrern diese Reise konsequenzlos erlaubt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm. d. Red.: Und wenn die „Schutzsuchenden“ feststellen, dass man in Syrien „nicht wirklich sicher ist“, dann setzt man eben die „Schutzsuche“ in Deutschland wieder fort.

+++

Trotz Zuckerbergs Ankündigung keine Meinungs- und Redefreiheit auf Facebook und Co

Kürzlich hatte Meta-CEO Mark Zuckerberg stolz verkündet, man werde keine Faktenchecker mehr für die Durchführung von Zensur auf Facebook, Instagram und Thread verwenden. Stattdessen dienen dafür jetzt die sogenannten Community-Regeln.

Auf Facebook wurden immer wieder lokal oder regional begrenzte Experimente durchgeführt, wie man Stimmungen und Meinungen machen oder fördern kann. Mark Zuckerbergs Meta hat jahrelang Algorithmen manipuliert, um abweichende Meinungen und unbequeme Wahrheiten zu unterdrücken. Jetzt will Zuckerberg uns glauben machen, dass er ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. „Community Notes“ ist sein angeblicher Akt der Reue – er ersetzt die berüchtigten „Faktenprüfer“ von Meta durch etwas, das er als demokratischen Ansatz zur Wahrheitsfindung anpreist. […]

Metas Ankündigung wird aber von einer umfangreichen Liste von Inhaltsbeschränkungen begleitet, die Fragen über den Umfang der nach den neuen Regeln erlaubten Meinungsäußerung aufwirft. Während CEO Mark Zuckerberg behauptete, das Unternehmen kehre „zu seinen Wurzeln zurück“ und konzentriere sich auf den offenen Diskurs, deuten die detaillierten Richtlinien darauf hin, dass es nach wie vor erhebliche Einschränkungen gibt.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

ÖSTERREICH: Befragung in Kärnten – Mehrheit gegen Windkraft

51,55 Prozent haben am Sonntag bei einer Volksbefragung für das Verbot von Windrädern in Kärnten gestimmt, 48,45 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 34,88 Prozent. 427.323 Kärntnerinnen und Kärntner ab 16 Jahren waren am Sonntag aufgerufen, für oder gegen Windräder abzustimmen. Initiiert wurde die Befragung von FPÖ und Team Kärnten.

Die Frage für die Volksbefragung lautete: „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ Abgestimmt werden konnte nur mit Ja oder Nein. Ja, also gegen Windkraft, sagten 76.527, Nein, also für Windkraft, sagten 71.935. Ungültig waren 586 abgegebene Stimmen. Insgesamt wurden 148.462 Stimmen gültig abgegeben. Insgesamt 4.592 Stimmen machten den Unterschied zwischen Ja und Nein aus. Weiterlesen kaernten.orf.at

+++

Ampel-Politik wirkt: Immer mehr sexuelle Übergriffe auf Frauen durch „Transfrauen“ auch im Knast

Genau wie von Kritikern befürchtet, wird die Problematik von Trans-Personen, insbesondere von Männern, die sich als Frauen identifizieren und in deutschen Frauengefängnissen untergebracht werden, in Deutschland immer gravierender.

Nachdem Überfälle und Zwischenfälle in den USA schon lange bekannt sind, führt der „Selbstbestimmung”-Transwahn nun auch bei uns hier zu einer steigenden Zahl sexueller Übergriffe auf weibliche Insassen.

Wie die “Welt“ berichtet, bestätigen mehrere Bundesländer Fälle sexueller Übergriffe durch Trans-Personen in Frauengefängnissen. Allerdings wird von einer riesigen Dunkelziffer ausgegangen; die tatsächliche Zahl der Übergriffe dürfte höher liegen, da viele Fälle möglicherweise nicht gemeldet werden. Das neue Selbstbestimmungsgesetz, das die Geschlechtsidentität erleichtert, wirkt sich also genau wie befürchtet aus. Damals wurde, von den Ampelparteien in den Wind geschlagen, genau davor gewarnt, was jetzt einzutreten scheint: Die Zahl der Trans-Personen in Frauengefängnissen erhöht sich stetig – und damit steigt das Risiko von Übergriffen. […]

Es ergeben sich aus diesem transwoken ideologischen Wahnsinn schwerwiegendste Fragen nach dem Schutz von Frauenrechten. Permanent wird von der Politik nur die angebliche Notwendigkeit einer “gerechten Behandlung von Trans-Personen” betont, doch die Unversehrtheit und Interessen echter biologischen Frauen blieben dabei auf der Strecke. Via Ken Jebson

+++

Die Brände in LA machen den Weg frei für SmartLA 2028 und die Olympischen Spiele 2028 in LA

Die Zufälle häufen sich weiter und viele sind überzeugt, dass die massiven Vernachlässigungen, Fehler und Versäumnisse, die zu den verheerenden Waldbränden in Los Angeles geführt haben, mehr als eine Naturkatastrophe waren.

Die Brände in Los Angeles sind beispiellos in Bezug auf die Anzahl und Größe der Brände, die in und um die zweitgrößte Stadt der USA ausgebrochen sind. Über 1000 Gebäude und 45 Quadratmeilen sind zerstört. Mehr als 380.000 Menschen wurden evakuiert oder mussten ihre Häuser auf Anweisung verlassen. Über 450.000 Menschen sind ohne Strom. Mehr als 24 Schulbezirke sind teilweise oder vollständig geschlossen. Die Hydranten sind leer. Brandstifter in Santa Monica wurden beim Legen von Bränden auf Video festgehalten. Der Sheriff des Bezirks Los Angeles sagt, dass einige Gebiete aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen.

Die 15-Minuten-Stadtpläne für Los Angeles

Los Angeles ist eine von Dutzenden Städten, deren „Bürgermeister und die von ihnen geführten Städte“ Mitglieder der internationalen C40-Städteinitiative sind. Dies ist eine Bewegung, die die Ziele der Vereinten Nationen und der Globalisten verfolgt, Städte umzustrukturieren, um die künstlich erzeugte „Klimawandel“-Krise zu bewältigen. Städte aus der ganzen Welt beteiligen sich an dieser Bewegung. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

„Null Grad und keine Toiletten“: Unruhestifter klagen über angebliche Polizeigewalt in Riesa

Bei einer Pressekonferenz klagten linke Demonstranten über angebliche „Polizeigewalt“ bei dem Bundesparteitag der AfD in Riesa. Die Polizei hätte das Recht der AfD „durchgeprügelt“, während die Unruhestifter bei niedrigen Temperaturen und ohne Toiletten verharren mussten, so der Vorwurf.

Nach dem Bundesparteitag der AfD in Riesa haben sich erste Gegendemonstranten zu Wort gemeldet und sich über angebliche Polizeigewalt beklagt. Ein linkes Bündnis aus Gewerkschaften, Klimabewegungen und Antifa-Gruppen hatte den Parteitag blockiert und Einsatzkräfte sowie AfD-Delegierte behindert. Geplant waren Aktionen des „zivilen Ungehorsams“, um die Veranstaltung zu verhindern, teilte etwa das Aktionsbündnis „Widersetzen“ im Vorfeld mit.

Genau das geschah auch: Sechs Polizisten wurden laut der Dresdner Polizei bei dem Gegenprotest verletzt. Es kam zu Brandsatzwürfen und Pyrotechnik-Attacken vonseiten der Aktivisten. Die Polizei reagierte dementsprechend hart und griff durch, kesselte die Demonstranten ein und verteidigte sich gegen die Randalierer unter den Demonstranten. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Indonesien wurde das 10. Mitglied der BRICS-Staaten

Jetzt im Januar 2025 wurde Indonesien das 10. Mitglied der BRICS-Staaten. Die BRICS wurden bei ihrer Gründung 2009 vom Westen eher belächelt. Diese Zeiten sind nun vorbei. Die Hälfte der Weltbevölkerung oder rund 4 Milliarden Menschen leben in den zehn BRICS-Ländern.

Als Vergleich: In den 32 NATO-Staaten in Europa und Nordamerika leben nur rund eine Milliarde Menschen. Es ist daher kurzsichtig, die Welt nur durch die NATO-Brille zu betrachten, wie dies viele Politiker und Leitmedien in den USA und Europa weiterhin tun. Wir müssen lernen, die Welt auch durch die Augen der BRICS zu sehen. Der Krieg in der Ukraine muss beendet werden. Es ist wichtig, dass NATO-Staaten und BRICS-Staaten friedlich kooperieren und sich nicht bekämpfen. Im blutigen Konflikt in Gaza zwischen Israel und Palästina unterstützen die BRICS die Zweistaatenlösung.

Via Dr. Daniele Ganser

+++ HUMOR +++

In Grönland hat die allgemeine Mobilisierung begonnen, um die Insel vor der US-Aggression zu schützen

+++ RUND UM DEN SPORT +++

Die Kosten für Randale gehen alle an

Fußballprofivereine müssen sich an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligen, sagt das Bundesverfassungsgericht. Damit die Luft zwischen reichen und armen Vereinen nicht noch größer wird, muss jetzt eine einheitliche Regelung her. Ein Kommentar.

Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben einen Schlussstrich unter einen fast zehn Jahre alten Rechtsstreit gezogen. Den Bundesländern ist es erlaubt, in besonderen Fällen von Fußballvereinen Gebühren für den Einsatz von Polizisten zu kassieren. Das Urteil gilt zunächst nur für die Hansestadt Bremen, es ist beschränkt auf Hochrisikospiele mit mehr als 5.000 Zuschauern. […] In der Bevölkerung besteht wenig Verständnis dafür, dass Steuerzahler zur Kasse gebeten werden, wenn sich Fußballfans prügeln. Borussia Dortmund, der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach müssen damit rechnen, in absehbarer Zeit Rechnungen für Polizeieinsätze zu erhalten.Weiterlesen auf sportschau.de

+++ Planzen vs. Wespen +++



+++

