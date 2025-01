Trump teilt Video-Clip zu Jeffrey Sachs mit Hintergründen zu Endlos-Kriegen in Nahost

7.01.2025: Trump teilt Video mit Sachs-Auftritt vor der Cambridge Union Society | Quelle: Artwork UM

Als Jeffrey Sachs am 22. Oktober 2024 vor der Cambridge Union Society auftrat, sprach er auch über das Pulverfass-Nahost. Sachs ging dabei mit Benjamin Netanjahu, den er für Kriegstreiberei verantwortlich machte, scharf ins Gericht. Trump teilte den Ausschnitt zu dieser Passage auf seinem Truth Social Kanal und gab ihn ohne eigenen Kommentar weiter.

Donald Trump sendet eine verdeckte Botschaft an

die Regierung Israels noch vor seinem Amtsantritt

Von REDAKTION | UNSER-MITTELEUROPA veröffentlichte das Transkript des gesamten Vortrages von Jeffrey Sachs Anfang November 2024 in insgesamt vier Teilen. Den Ausschnitt von Sachs auf den Donald Trump Bezug nahm und auf Truth Social teilte, findet sich im dritten Teil dieser Serie – siehe den Link dazu unten.

Das Posting von Trump enthält einen Kommentar zum Video-Clip vom ursprünglichen Sender, namens Wall Street Apes, den Trump so übernahm und wie folgt lautet:

Jeffrey Sachs geht näher darauf ein, wie Barack Obama der CIA befahl, die syrische Regierung zu stürzen und die amerikanischen Medien ihn deckten.

Er [Sachs] sagt, dass Reporter „schamlos lügen“, indem sie Russland die Schuld zuschöben, hingegen Obama es wäre, der vier Jahre vor der Intervention Russlands gehandelt hätte.

Er [Sachs] sagt, dass das, was Obama getan habe, keine Demokratie sei:

„Wie oft hat die New York Times über die Operation Timber Sycamore berichtet, bei der es sich um den Präsidialerlass an die CIA handelte, Bashar al-Assad dreimal in zehn Jahren zu stürzen? Das ist keine Demokratie.“

Wenn die CIA Regierungen im Ausland stürzt, dann tun sie das zu 100 % auch hier in Amerika.

Wir geben nachstehend das Transkript zur besagten Aussagen von Jeffrey Sachs aus dem Video, welches Trump über Truth Social teilte, nachstehend ungekürzt wieder:

… wie beispielsweise über den Krieg in Syrien. Man hört tatsächlich von gestandenen Reportern, die entweder lügen, dass sich die Balken biegen oder so unvorstellbar unwissend sind, dass [sie schreiben,] beim Krieg in Syrien – ja – da hätte Russland interveniert.

Wussten Sie, dass Obama die CIA vier Jahre vor dem russischen Eingreifen beauftragt hatte, die syrische Regierung zu stürzen? Was für ein Widersinn und wie oft schon berichtete die New York Times über das Unternehmen „Timber Sycamore,“ bei der es sich um den Befehl des Präsidenten an die CIA handele, Baschar al-Assad zu stürzen:

Dreimal in 10 Jahren! Das ist keine Demokratie.

Das ist ein Spiel und es ist ein Spiel mit Narrativen. Warum sind die USA 2003 in den Irak einmarschiert? Nun, zunächst einmal gab es eine völlig falsche Begründung: Wir lagen dabei so falsch, denn sie [der Irak] verfügten über keine Waffen der Massenvernichtung! Dagegen richteten sie [die US-Seite] im Herbst 2002 Fokusgruppen ein, um herauszufinden, wie sie den Amerikanern diesen Krieg verkaufen lassen könnten.

Abram Shulsky, hieß das PR-Genie, falls Sie den Namen dazu wissen wollten. [Anmerkung der Redaktion: Abram N. Shulsky ist Senior Fellow am Hudson Institute, wo er sich mit Fragen des Nahen Ostens und ideologischen Aspekten zu den Machtkämpfen in der Region auseinandersetzt.]

Sie haben Fokusgruppen zu diesem Krieg, den sie die ganze Zeit wollten, installiert: Dazu mussten sie herausfinden, wie sie den Krieg den Amerikanern verkaufen könnten. Wie sie den Amerikanern eine Scheißangst einjagen könnten. Es war ein erfundener Krieg. Woher kam dieser Krieg? Sie werden überrascht sein: Dieser Krieg kam tatsächlich von Netanyahu. Wussten Sie das? Es klingt seltsam! Es ist im Übrigen so, dass Netanyahu seit 1995 die Theorie vertritt, dass man, um Hamas und Hisbollah loszuwerden, jene Regierungen, die diese unterstützten, stürzen müsste:

Das sind der Irak, Syrien und der Iran!

Dieser Typ [Netanjahu] ist ein Nichts, wenn nicht besessen. Er versucht uns [die USA] nach wie vor dazu zu bringen, gegen den Iran anzutreten – im Moment und in dieser Woche. Er ist ein tiefdunkler Mistkerl [son of a bitch] – tut mir leid, das sagen zu müssen! Denn er hat uns in endlose Kriege verwickelt. Und weil das alles in der US-Politik so grosse Bedeutung einnimmt, hat er seinen Willen durchgekriegt. Doch, dieser Krieg ist total falsch gelaufen.

Was soll das: „Demokratie gegen Diktatur“ – also bitte! Das sind nicht einmal sinnvolle Begriffe …

Zweifelsohne hat sich der designierte US-Präsident etwas dabei gedacht, indem er 13 Tage vor seiner Inauguration eine solch markante Botschaft ins Netz stellte. Es passt dazu, dass Benjamin Netanyahu der Einladung als Gast an der Inauguration in Washington am 20. Januar 2025 teilzunehmen, nicht nachkommen werde.

Viel spricht dafür, das Donald Trump nicht gewillt scheint, die Kriegspolitik der Administration-Biden und auch die von Israel wie auch von den gesammelten europäischen US-Vasallen blind zu übernehmen und auf seine Schultern zu laden!

***

Teil 1 – Jeffrey Sachs hält die Eröffnungsrede: Hier

– Jeffrey Sachs hält die Eröffnungsrede: Teil 2 – Jeffrey Sachs beantwortet Fragen: Hier

Jeffrey Sachs beantwortet Fragen: Teil 3 – Jeffrey Sachs beantwortet Fragen: Hier

– Jeffrey Sachs beantwortet Fragen: Teil 4 – Jeffrey Sachs zur Lösung der Kriege: Hier

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.