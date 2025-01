ORF-Kindergarten mit Transgender-Früh-Sexualisierung

Ein Plakat mit nackten Menschen im Kindergarten des österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks „ORF“ erregt die Gemüter. Als sich Eltern darüber beschwerten, verloren ihre beiden Kinder ihren Platz im Kindergarten. Die Leitung der Institution sprach sich für eine frühe Sexualerziehung aus.

Das Plakat mit Nackten, auch Transgender-Personen, wurde im Flur des ORF-Kindergartens aufgehängt. Irgendwann machte ein kleiner Junge seinen Vater darauf aufmerksam, als er fragte:

„Was sind das für lustige Bilder?„

Die Plakate zeigen u.a. einen Mann mit Brüsten, einen nackten Mann mit einem Kind unter der Dusche und andere nackte Figuren.

Auf den Bildern stand eine absurde Bildunterschrift, welche von einem Kleinkind allen Ernstes eine souveräne ästhetisch-erotisches Entscheidung einfordert. Ganz zu schweigen von den anatomischen Begriffen…:

„Körper, nackt und hüllenlos, Vulva, Penis, Brüste, Pos. Du bestimmst für Dich, jawoll! Körper sind toll!„

Der Vater des Kindes wandte sich schockiert an die Kindergärtnerin, die das Bild dann entfernte.

Kinder aus Kindergarten verwiesen

Dafür wurden dann aber die Eltern und die Kinder diskriminiert – wie die „Krone“ berichtet. Die Eltern wurden zunächst von der Regionalleitung und dann vom Vorstand der Kindergartens eingeladen.

„Die Direktorin plädierte für eine Sexualaufklärung für 1- bis 6-Jährige ohne pädagogischen Hintergrund, was uns äußerst unangemessen erschien.„

– so die Mutter. Man hätte ihnen dann gedroht, ihren beiden Kindern (im Alter von einem und vier Jahren) Kindergartenplätze in alle Einrichtungen zu streichen, was dann auch geschehen ist.

„Wir haben immer versucht, eine gute Lösung für Kinder zu finden, aber weil wir es gewagt haben, die Praxis der frühen Sexualisierung zu kritisieren, wurden wir aus allen Einrichtungen der Kindertagesstätte „Kiwi“ verbannt, auch aus den Kindertagesstätten nach der Schule.“

– so die Eltern. (mandiner)

Nach Angaben der „KIWI“-Organisation zielte das Plakat…

…“darauf ab, die Vielfalt der verschiedenen Körper anzusprechen, um Offenheit, Selbstakzeptanz und ein positives Körperbild zu fördern. Es gab mehrere persönliche Gespräche mit der Familie, aber leider konnte der Treuhandfonds nicht eingerichtet werden.„

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***