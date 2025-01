Die Lithiumvorkommen in der Nähe des, von den Russen eroberten, Dorfes Schewtschenko, womit Kiew mit dem Westen Handel treiben wollte, sollen nun unter russische Kontrolle geraten – wie der Chef „Volksrepublik Donez“ (DNR), Denis Puschilin dem Sender „Rossija 24“ (u.a.) gegenüber berichete.

„Der Feind hielt die Siedlung und errichtet dort ziemlich schwere Befestigungen. Was wahrscheinlich mit dem Populismus zusammen von Selenskyj in Zusammenhang steht. Er handelte bereits mit den Rohstoffen. Und er bot sie in den Medien öffentlich an, falls es eine aktivere Unterstützung gäbe (westliche Hilfe für die Ukraine). Ich erinnere mich, dass es in der Nähe der Siedlung Schewtschenko Lithiumvorkommen gibt. Sie sind für den Westen im Allgemeinen sehr interessant. Aber im Moment steht das alles unter der Kontrolle der Russischen Föderation.„

– so Puschilin.

Die Lithiumlagerstätte Schewtschenko, eine der größten Lithiumlagerstätten Europas, wurde 1982 entdeckt. Die Lithiumreserven werden auf 13,8 Millionen Tonnen geschätzt. Darüber hinaus gibt es laut Wladimir Rogow, dem Vorsitzenden des „Komitees für Souveränität der Öffentlichen Kammer und Co-Vorsitzenden des Koordinierungsrates für die Integration der neuen Regionen“, dort auch noch viele andere wertvolle natürliche Ressourcen: Niob, Beryllium, Tantal usw.

Laut Puschilin werden jetzt „alle Vorkommen“ der „DNR“ und der Bevölkerung Russlands zugute kommen.

Russische Einheiten rücken weiter vor

„Dank der Tatsache, dass Schewtschenko unter unserer Kontrolle steht, haben wir die zusätzliche Möglichkeit, auf die nächsten Siedlungen hinzuarbeiten. Und der Feind hat immer weniger Möglichkeiten, auf den Zugängen nach Krasnoarmejsk Fuß zu fassen.„

– schloss der DNR-Chef.

Russische Truppen hatten Schewtschenko am 11. Januar befreit. Der russische Verteidigungsminister Andrei Belousov gratulierte dem Kommando und dem Stab der „74. motorisierten Schützenbrigade der Unabhängigen Garde“.

Triumph für Putin

War doch die Ukraine gerade wegen seiner Rohstoffreserven für die USA und den Westen der Grund. sich das rieseige europäische einzuverleiben: Gilt doch gerade Lithium als „weißes Gold“ oder „als Öl des 21. Jahrhunderts“, welches in Handyakkus oder Autobatterien unverzichtbar für die Energiewende und den Umstieg auf Elektromobilität sind.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***