Bukarest: Amputierte Beine aus Krankenhaus gestohlen (Video)

Makabre Bilder aus dem Lande Draculas gehe gerade viral: Die rumänische Polizei erhielt einen Bericht aus einem Bukarester Krankenhaus, wonach amputierte Beine aus einer medizinischen Entsorgungsdeponie gestohlen wurden.

Die polizeiliche Untersuchung ergab, dass ein Mann bereits am 10. Januar über den Zaun des Krankenhauses kletterte und in den Raum einbrach, in dem gefährliche oder infektiöse medizinische Abfälle gelagert wurden. Dann stahl er amputierte Beine aus einer Gefriertruhe und verließ den Ort.

Das geradezu gespenstische Video zeigt, wie sich der, mit einer Kapuze Vermummte, mit Müllsäcken in der Hand vorsichtig ins Leichenschauhaus schleicht, um sich dann mit einem anderen gelben Sack davon zu machen.

Ein paar Stunden später wurde eines der entwendeten amputierten Beine durch einen der Ärzte der Einrichtung auf einer Straße in der Nähe des Krankenhauses gefunden.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***