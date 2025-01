„Meta“: „Queere Menschen dürfen als verrückt bezeichnet werden“

Meta – Eigentümer von Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads – hat neue Änderungen an seinen Nutzerrichtlinien vorgenommen: Von nun an soll es keine Meinungs-Einschränkungen mehr gegenüber „marginalisierten Menschen“ auf seinen Plattformen geben.

Es ist also ab nun kein Verstoß mehr gegen die Richtlinien, wenn abwertende oder beschämende Wörter für einen anderen Nutzer aufgrund seiner sexuellen Orientierung, seines Geschlechts oder seiner Geschlechtsidentität verwendet werden.

„Es ist nicht richtig, dass wir über Themen im Fernsehen oder im Kongress zu sprechen, aber nicht auf unseren Plattformen.“

– so der neu ernannte „Head of Global Affairs“ von Meta, Joel Kaplan, in einem Blogbeitrag, in dem er die Änderungen ankündigte.

In einem verwandten Video beschrieb Meta-CEO Mark Zuckerberg die aktuellen Regeln des Unternehmens in diesen Bereichen als „nicht in den Mainstream-Diskurs passend„.

„Meta“…

…“lässt nun Behauptungen über psychische Erkrankungen oder Anomalien aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung zu, angesichts des politischen und religiösen Diskurses über Transgenderismus und Homosexualität und der allgemeinen, nicht ernst gemeinten Verwendung von Wörtern wie ‚bizarr‘„.

Das bedeutet im Grunde, dass queere Menschen auf den Plattformen von „Meta“ auch als psychisch krank bezeichnet werden dürfen.

Die Vorgabe, Hassreden könnten zu Offline-Gewalt anstiften, wurde ebenfalls aus der Richtlinie entfernt. Ebenso sind jetzt Aussagen zulässig, welche die Existenz geschützter Gruppen leugnen, oder Aussagen wie „sie sollten nicht existieren“.

Menschenrechtsgruppen freilich monieren: Dass diese Änderungen…

…“den Schutz von LGBTQ-Nutzern und anderen marginalisierten Gruppen erheblich schwächen„…

…und es ermöglichen, dass sich hasserfüllte und entmenschlichende Rhetorik auf allen Plattformen verbreitet.

Die Änderungen betreffen die EU-Mitgliedstaaten – vorerst – noch nicht.

