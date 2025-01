Szaleństwo wywołane pożarem w Los Angeles: „Obwiniaj mężczyzn, gdy kobiety-strażacy nie mogą ich uratować” (wideo)

Całe szaleństwo ideologii woker zostało wzbogacone przez ich porażkę w Los Angeles Fire Dorado: Czy kobieta komendant straży pożarnej Crowley włącznie z Departamentem Straży Pożarnej Los Angeles jest dumna, tak dumna, że jest pierwszą osobą otwarcie LGBTQ +, która pełni funkcję komendanta.

Jej nominacja nastąpiła po tym, jak były komendant straży pożarnej został zmuszony do rezygnacji. Ze zwykłym argumentem nieumyślnego spowodowania śmierci, że nie zrobił wystarczająco dużo, aby powstrzymać seksistowskie i rasistowskie zachowania w straży pożarnej LA. Co oczywiście skłoniło Crowley do rozpoczęcia kariery jako nowy zbawca: obiecała:

„Jesteśmy w pełni zaangażowani we wspieranie różnorodnej, sprawiedliwej i integracyjnej kultury w straży pożarnej”.

Szalone programy finansowane z pieniędzy straży pożarnej

Co stało się natychmiast: Chociaż budżet straży pożarnej został obcięty, uwolnione pieniądze zostały redystrybuowane na szereg szalonych projektów, które nie mają nic wspólnego z gaszeniem pożarów, tj. programy woke – jak ujawnił „Fox News”:

W tym roku, na przykład, $14,010 zostało przekazane „Gay Men’s Chorus of Los Angeles”: gejowskiej grupie, której celem jest.

„…tworzenie muzycznych doświadczeń, które wzmacniają naszą rolę lidera wśród lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych (LGBT) i organizacji artystycznych”.

Program na rzecz bezdomnych i HIV otrzymał kolejne 190 000 dolarów, na przykład na program wymiany strzykawek.

Kolejne 100 000 dolarów przeznaczono na obchody „Juneteenth”, a 13 000 dolarów na programy „Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Gay Heritage Month”.

I dalej…:

„Departament Praw Obywatelskich i Praw Człowieka” otrzymał również 100 000 dolarów na »Midnight Stroll Transgender Cafe«, aby sfinansować mieszkania dla bezdomnych osób transpłciowych w Hollywood.

Bardzo ważne, bo modne: 4,5 miliona dolarów przeznaczono na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych (EV). A na ogólne cele miasta przeznaczono 250 000 USD na „równość i integrację”.

Podstawą do tego było to, że LAFD na krótko przed katastrofą uwzględnił w swoich kryteriach selekcji wszelkiego rodzaju kryteria „DIE” (różnorodność, równość, inkluzywność).

