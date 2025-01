+ Berlin: Dutzende Angreifer jagen Siebtklässler mit Messern und Schlagringen + Flüchtlings-Romantik der Grünen erreicht eine gefährliche Stufe + Impfschäden „Post-Vac – die vertuschte Katastrophe“: Ein Arzt packt aus + Die Schweiz nähert sich immer schneller der NATO + uvm. +

ZDF-Korrespondent glücklich: „Kein schneller Frieden in der Ukraine“

Sorge vor dem Ausbruch des Friedens: ZDF-Korrespondent Theveßen sorgt mit einer seltsamen Einschätzung zu Trumps Ukraine-Plänen für Stirnrunzeln. Was er dabei am meisten befürchtet.

BERLIN – ZDF-Washington-Korrespondent Elmar Theveßen hat mit einer seltsamen Formulierung für Aufsehen gesorgt. In einer Talksow führte er aus, was die Präsidentschaft von Donald Trump für die Ukraine bedeuten könnte. Als „gute Nachricht“ bezeichnete er, daß schon nicht sofort nach Trumps Amtsübernahme der „Frieden ausbrechen“ werde.

Der designierte US-Präsident hatte wiederholt betont, er könne den Krieg in der Ukraine nach seiner möglichen Rückkehr ins Weiße Haus sofort beenden. Eine Ansage, die zumindest beim ZDF-Journalisten Theveßen nicht gut angekommen zu sein scheint. Bei Maybrit Illner sagte er wörtlich: „Die gute Nachricht ist, es wird nicht schon am ersten Tag der Frieden ausbrechen in dieser Region.“ So würden zumindest nicht gleich in den ersten Tagen die Militärhilfen eingestellt werden müssen, erklärt er. weiterlesen auf jungefreiheit.de

Anm.: Solche Äußerungen haben den Vorteil, dass spätestens jetzt vielen Menschen klar werden müsste, welche kriegslüsternen und rücksichtslosen Elemente hier ihr Unwesen treiben dürfen. Dass dabei tagtäglich viele junge Männer ums Leben kommen, ist einer solchen Figur völlig gleichgültig.

+++

Problemschule in Berlin: Dutzende Angreifer jagen Siebtklässler mit Messern, Schlagringen und Baseball-Schlägern

Mehrere Angreifer sollen am Mittwoch einen Siebtklässler der Berliner Friedrich-Bergius-Schule mit Baseballschlägern und Messern bis in einen Supermarkt gejagt haben. Schließlich musste eine Polizei Hundertschaft anrücken, um die Angreifer unter Kontrolle zu bringen.

„Wir stechen dich ab!“, schreien die Angreifer dem Schüler hinterher, während sie den 7.-Klässler mit Schlagringen, Baseballschlägern und Messern bewaffnet hinterherjagen. Am Mittwoch verfolgte eine größere Zahl an Schülern einen 7.-Klässler der Berliner Friedrich-Bergius-Schule in Friedenau bis in einen Supermarkt. Der Schüler konnte sich, nach Angaben der Schulleitung, im Supermarkt verstecken und dort um Hilfe rufen.

Den eingetroffenen vier Polizeikräften gelang es zunächst nicht, die Angreifer unter Kontrolle zu bringen. Daher musste schließlich eine Hundertschaft anrücken, berichtet der Tagesspiegel. Die große Zahl an Angreifern käme zum Teil aus anderen Schulen, so die Schulleitung der Friedrich-Bergius-Schule. Zeitweise hätten sich „circa 90 Schüler, überwiegend männliche Jugendliche, im Umkreis der Schule zusammengerottet“, so die Schule. Die Schulleitung erklärte zudem, einen Drohbrief auf Arabisch erhalten zu haben. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

NATO beschließt Baltic Sentry, die Entsendung von Militär in die Ostsee zum Schutz der Unterwasserinfrastruktur

Die Ostsee-Wache

NATO beschließt Baltic Sentry, die Entsendung von Militär in die Ostsee zum Schutz der Unterwasserinfrastruktur. Deutschland schickt Kriegsschiffe. Rechtliche Grundlagen für ein Vorgehen gegen fremde Schiffe sind nicht gegeben.

BERLIN – Deutschland und die sieben anderen NATO-Ostseeanrainer starten eine Marineoperation in der Ostsee zum Schutz der Unterwasserinfrastruktur. Dies haben die Staats- und Regierungschefs der beteiligten Länder am gestrigen Dienstag auf einem Treffen in Helsinki beschlossen. Demnach sollen Kriegsschiffe, U-Boote sowie Flugzeuge zum Einsatz kommen; auch Unterwasserdrohnen und anderes High-Tech-Gerät werden genutzt. Auslöser ist, dass seit dem Herbst 2023 mehrfach Pipelines und Kabel auf dem Boden der Ostsee schwer beschädigt wurden.

Vorwürfe, es handle sich um russische Sabotage, sind in den NATO-Staaten populär, aber bis heute unbewiesen. Experten weisen darauf hin, jährlich würden 150 bis 200 Schadensfälle bei Unterwasserkabeln registriert. Allerdings hat Moskau mehrmals angekündigt, auf die Lieferung westlicher Waffen an die Ukraine asymmetrisch zu reagieren; wer weiter liefert, muss also russische Reaktionen einkalkulieren. Ganz unklar ist, wie die NATO vorgehen will: Das internationale Seerecht lässt es nicht zu, fremde Schiffe jenseits der Küstengewässer zu stoppen oder zu entern. Finnland fordert bereits, das Seerecht zu ändern oder es kreativ zu interpretieren. Weiterlesen auf german-foreign-policy.com

+++

„Migrationsleugner“: Die Flüchtlings-Romantik der Grünen erreicht eine gefährliche Stufe

Bundestagsvize Katrin Göring-Eckardt von den Grünen sagt, Migration habe „mit dem Alltag der Menschen verdammt wenig zu tun“. Wo lebt sie?

Es gibt Momente, in denen man sich ernsthaft fragt: Auf welchem Planeten leben unsere Politiker eigentlich? Sonst so wortgewandt, stehen sie plötzlich mit geschlossenen Augen und erhobenem Finger da, zeigen in den Wind und tun so, als würde alles von allein gut – und machen weiter, als ob die Realität ein Fantasieprodukt wäre. Egal, ob es in der Gesellschaft brennt.

CDU-Politiker Jens Spahn und Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt trafen diese Woche in der ARD-Talkshow „hart aber fair“ aufeinander, es ging um die Flüchtlingskrise und den Umgang damit im Wahlkampf. Die Grünen-Frau behauptete mit einer beängstigenden Leichtigkeit, Migration habe „mit dem Alltag der Menschen verdammt wenig zu tun“. In ihren Augen haben die Bilder der vielen Flüchtlinge keinen Einfluss auf die täglichen Sorgen der Menschen. Ob die Kita überfüllt ist, die Schule mit Sprachbarrieren kämpft oder der Marktplatz sich zunehmend multikulturell verändert – das ist für Göring-Eckardt alles nur eine Randerscheinung. Ein bemerkenswerter Satz – und eine gefährliche Verkennung der Realität. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Impfschäden „Post-Vac – die vertuschte Katastrophe“: Ein Arzt packt aus

Dr. med. Jörg-Heiner Möller hatte sich zu Beginn der Corona-Krise gleich zweimal an den Uckermark Kurier gewandt, weil er dessen vielstimmige Berichterstattung über das Coronavirus zu schätzen wusste. Der Kardiologe berichtete damals in einem Beitrag auch von ausufernden Fallzahlen – und wie schwer er es als Arzt hatte, Lösungen für seine Patienten zu finden. Der Facharzt für Innere Medizin beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit Monaten intensiv mit dem Thema Post-Covid und Post-Vac.

In der bayrischen Klinik, in welcher der 66-jährige Mediziner lange als Chefarzt angestellt war, hätten sich plötzlich Betroffene aus dem gesamten Bundesgebiet gemeldet. Der Mediziner habe schnell gesehen, dass es sich bei 120 von den 170 von ihm betreuten Menschen um Post-Vac-Patienten handelte, bei denen die Erkrankung in kurzem zeitlichen Abstand nach der Impfung ausgebrochen war. (…)

„Bei nur sehr wenigen – bei den von ihm betreuten Patienten waren es lediglich fünf Prozent – bildeten sich PostVac oder PostCovid spontan zurück.“

„Alle anderen wurden dauerhaft krank, 40 Prozent sogar arbeitsunfähig.“

Schon im Februar 2023 bilanzierte er betroffen:

„Ich sehe zerstörte Lebensläufe und Suizide.“

Weiterlesen auf nordkurier.de

+++

Wenn das eigene Gesundheitssystem zunehmend auseinanderfällt, aber Millionen ins Ausland fließen

Während Deutschlands Gesundheitssystem unter Kostenexplosion und Ineffizienz leidet, Krankenhäuser schließen und Pflegekräfte aufgeben, verspricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze Millionen für den Wiederaufbau des syrischen Gesundheitswesens – ein Schlag ins Gesicht der eigenen Beitragszahler.

Deutschland steckt in der tiefsten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten: Krankenhäuser in ländlichen Regionen schließen, Notaufnahmen sind überlastet, Pflegekräfte und Ärzte verlassen erschöpft ihren Beruf, und die Beitragslast für gesetzlich und privat Versicherte steigt unaufhörlich. Inmitten dieser dramatischen Lage reist Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nach Syrien, um großzügige Aufbauhilfen für ein Land zu versprechen, das gerade erst einen blutigen Machtwechsel hinter sich hat. Klinikpartnerschaften, medizinische Trainings und Fortbildungen – alles finanziert aus deutschen Steuermitteln, während die heimische Gesundheitsversorgung zunehmend unbezahlbar wird. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

+++

Die Schweiz nähert sich immer schneller der NATO an

Die Eidgenossen verletzen ihre historische Neutralität durch die prompte Annäherung an die NATO. Aber das Ende der Schweizer Neutralität bedeutet das Ende der nationalen Souveränität der Schweiz, denn ohne politische Neutralität ist die moderne Schweiz nicht lebensfähig.

[…]

Die Schweizerische Volkspartei (SVP, die führende konservative Partei in der Schweiz, rief die Entscheidungsträger des Landes angesichts des jüngsten NATO-freundlichen Kurses der Regierung zur Vorsicht auf. Die Partei warnte, dass die derzeitige Schweizer Regierung die Neutralität, ein Grundprinzip der Schweizer Außenpolitik, nicht aufrechterhält, indem sie in ihren internationalen Beziehungen eine pro-NATO- und pro-Ukraine-Position einnimmt. In einer Erklärung wird Viola Amherd, ehemalige Bundespräsidentin und heutige Vorsteherin des Verteidigungsdepartements, scharf kritisiert. Nach Ansicht der SVP hat sich Amherd als unfähig erwiesen, die Sicherheit der Schweiz zu gewährleisten, da die Verletzung der Neutralität erhebliche Probleme für die Landesverteidigung verursacht habe.

Weiterlesen auf tkp.at

+++

Wirtschaftssanierung – Die idiotischen Pläne der demokratischen Parteien

Dass sich die Wirtschaft in der BRD in Richtung finaler Untergang bewegt, kann nicht mehr abgeleugnet werden. Nun sollte man meinen, dass die Wirtschaftsfachleute der „demokratischen Parteien“ bessere Lösungsvorschläge präsentieren können als ein Kinderbuchautor. Hört man aber deren Pläne an, könnte man verzweifeln. Die zwei Grundprobleme werden ignoriert.

Die alten Klamotten werden rauf und runter dekliniert: Steuersenkung, Wachstumsimpulse und Subventionen. Als ob der Bundeshaushalt an Geldüberfluss leidet. Nebenbei noch eine drastische Erhöhung des Wehretats. Schuldenbremse ja oder nein? Man hält sich bedeckt. Hat man alles schon bis zum Überdruss gehört und hat es geholfen? Die Mietpreisbremse klingt wie ein Rezept aus der sozialistischen Mangelwirtschaft, soll aber auch Probleme lösen. Insgesamt kann man die Wahlkampfparolen der demokratischen Parteien als Bankrotterklärungen der ökonomischen Vernunft bezeichnen. Weiterlesen auf anderweltonline.com

+++ NATUR +++



Die Demut vor der Schöpfung bringt uns der natürlichen Intelligenz näher.

+++

