Österreich: Grüner Öko-Kommunismus „Klimabonus“ und Staats-Bankrott (Video)

Grüne Öko-Kommunistin. Ex-Umweltministerin Gewessler

Vier Jahre nach der Türkis (ÖVP)-grünen Regierung in Österreich (Jänner 2020 – September 2024) ist das Land mit schätzungsweise bis zu 36 Milliarden EUR bankrott und faktisch unter EU-Kuratel. Wesentlich zu diesem Finanzdesaster beigetragen hat eine typisch österreichische Form von populistischem Öko-Kommunismus in Form eines geradezu irrsinnigen Falschspielertricks, dem sog, „Klima-Bonus“:

Zunächst führten die Ösi-Öko-Kommunisten eine (gemessen am Ausstoß eines Kleinstaates sinnlosen und – kontraproduktiven weil Inflationstreiber) CO2-Steuer ein, welche Energie- und Treibstoff immens verteuerte.

„Der regionale Klimabonus gilt als Abfederung der neuen CO2-Steuer.“ (finanz.at)

– wie es so schön heißt.

Zum Vergleich: China war 2023 für 31,5 Prozent, die USA für 13 Prozent, Deutschland für 1, 6% und Österreich für – sage und schreibe – 0,14 Prozent CO2-Austoß verantwortlich. (wikpedia, statista)

„DDR“-Klimabonus für alle

Die Höhe des Klimabonus betrug für 2024 zwischen 145 bis zu 290 Euro (Stand 2024) – abhängig von der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Selbst Kinder bekamen die Hälfte, sobald sie mindestens sechs Monate Kinderbeihilfe erhalten hatten. Von Anfang an gab es Kritik daran, dass den „KLB“ per typisch österreichischem Gießkannenprinzip (vom Baby bis zum Greis, von den vielen Schutzsuchenden-Neuzugängen bis Gefängnisinsassen) also wirklich jeder bekam, solange er nur 183 Tage pro Kalenderjahr in Österreich gemeldet war-

Die staatstragen ÖVP hat das alles geschluckt, nur um an der Macht zu bleiben, wobei ihr zur Recht vorgehalten wurde, dass grüne Woke-Transgender-Politik übermäßig umgesetzt wurde.

Die unpopuläre CO2-Bepreisung, eines der Herzstücke der grünen Ökokommunisten als Sprechpuppen des Great Klima-Resets, gilt in Österreich seit Oktober 2022 mit 30 EUR / Tonne CO2 und…

…„wurde im Rahmen der öko-sozialen Steuerreform umgesetzt“.

War doch der Klimabonus…

…„als Ausgleich für den Anstieg der Energiekosten und Spritpreise“ gedacht. (Eigenwerbung).

Er wurde von Anfang an als Beschwichtungs-Polit-Taschenspielertrick dem lethargischen Volk, nach der Devise : „Solls eben der Staat zahlen!“, untergejubelt. Nun ist dieser bankrott und muss sich das verschleuderte Geld wieder zurückholen.

Was offensichtlich auch ökologisch kontraproduktiv war, weil dadurch den Druck zu ökologischem Verhalten gleich „für den Hugo“ war.

Vieles erinnert an das groteske Wirtschaften in der klängst untergegangenen DDR: Weil auf Anordnung der kommunistischen Führer die Mieten lächerlich gering blieben, verfielen die Häuser, weil sie nicht mehr renoviert werden konnten – aus Mitteln dieser Miete.

Aber es ging noch irrwitziger: Weil der Kommunisten-Staat die Lebensmittel exorbitant bezuschusste, verfüttertem Landwirte das Brote ihren Schweinen oder Hühnern: Weil Futtermittel wie Mais viel teurer waren…

Selbst eskalierender Förderungs-Regelkreis

Denn schon für das Jahr 2022 wurde der „KLB“ auf 500 Euro angehoben. Grund: Die hohe Inflation – verursacht gerade durch die CO2-Besteuerung (Klimabonus von 250 Euro und Teuerungs-Bonus von 250 Euro). Diese Teuerungsspirale sollte sich dann noch ab dem Ukraine-Krieg (gerade wegen der grünen Kriegstreiber und Russland-Sanktionsbefürworter) verschlimmern: Denn durch den so großmundig gelobten Ausstieg von der Abhängigkeit durch billiges, verlässliches und ökologisches russisches Gas machte sich das grüne Europa abhängig von 4 x teurerem Flüssiggas aus den USA oder aus arabischen Diktaturen.

Und so wurde bereits 2024 der Klimabonus gegenüber dem Vorjahr erneut um über 30 Prozent erhöht.

Unbelehrbare öko-kommunistische Apparatschiks

Die Hauptverantwortlichen für diesen öko-sozialistischen Populismus, waren der grüne Vizekanzler Kogler, ein Leben lang linker Polit-Ideologe, der nie der realen Lebens- und Arbeitswirklichkeit ausgesetzt war, sowie die aus grünen Klima- und Umwelt-NGO hervorgegangene Umweltministerin Gewessler.

Wenn wir den Klimabonus abschaffen, bleibt unterm Strich eine Steuererhöhung. Und da fängt die erste Schmähführerei von Blau-Schwarz an. (GR) pic.twitter.com/SVR7HkbBl9 — Werner Kogler (@WKogler) January 16, 2025

Einsicht darf von ihnen freilich nicht erwartet werden:

„Das Ende des Klimabonus ist nichts anderes als eine Massensteuer durch die Hintertür.“ (oe24)

– so die Grünen-Politikerin. Nachsatz: Welche erst die Grünen eingeführt hatten:

„Wird der Bonus gestrichen, werden die Menschen doppelt belastet: mit höheren Kosten und weniger Unterstützung. Das ist sozial ungerecht und ein klimapolitisch fatales Zeichen.“

– so die Fortsetzung des Fake-Zirkelschlusses.

„Die Kürzungspläne bei Klimaschutzmaßnahmen sind ideologisch getrieben und gefährlich. Alles, was das Klima schützt und unsere Zukunft sichert, soll nach dem Willen von FPÖ und ÖVP teurer werden.“

so Gewessler unbelehrbar.

„Statt die Energiewende zu unterstützen und unseren Wirtschaftsstandort zu stärken, sollen nun jene bestraft werden, die aktiv zum Klimaschutz beitragen wollen. Eine solche Politik ist zukunftsvergessen.“

– so die sichtlich theatralisch-sich empörende Ex-Ober-Klimaschützerin, ihrem Fake-Narrativ weiter in die COs-schwangere Luft setzend.

„Klimaschutz ist Menschenschutz und damit unerlässlich und unverhandelbar, um die hohe Lebensqualität zu erhalten.“

Gewessler: „Kahlschlag an der Zukunft dieses Landes“ – ORF III AKTUELL vom 16.01.2025 – ORF ON

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.