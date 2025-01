Trump ernennt neokonservative Schauspieler (Stallone, Gibbson, Voight) zu „Sonderbotschaftern“ (Video)

Der designierte US-Präsident Donald Trump vergab Sonderaufträge an drei bekannte Schauspieler: und zwar an Sylvester Stallone, Mel Gibson und Jon Voight als sogenannte „Sonderbotschafter“.

Dies kündigte Trump ein paar Tage vor seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025 via Social-Media an.

Es soll nun an ihnen Schauspieler liegen, das Filmgeschäft aus dem Ausland zurückzugewinnen und ein weiteres goldenes Zeitalter Hollywoods einzuläuten.

„Diese drei sehr talentierten Menschen werden meine Augen und Ohren sein, und ich werde tun, was sie vorschlagen. Genau wie in den Vereinigten Staaten von Amerika wird dies das goldene Zeitalter Hollywoods sein!“

– so Trump euphorisch,

Nun scheint also Trump auch Akteure zu unterstützen, die sich während seines Präsidentschaftswahlkampfes für ihn eingesetzt haben. Mel Gibson hatte einmal gemein, definitiv für Trump zu stimmen, weil Kamala Harris „so viel IQ wie eine Zaunstange“ habe.

Stallone: „Trump verändert Leben“

Sylvester Stallone hatte ebenfalls ein gutes Verhältnis zu Trump entwickelt. Hatte er im vergangenen November doch auf der Gala des „America First Policy Institute“ von Trumps republikanischer Non-Profit-Organisation in Mar-a-Lago in Florida gesprochen. Und er verglich ihn sogar mit der Film-Boxer-Figur Rocky Balboa.

„In diesem Moment wurde er zu einer auserwählten Person, und so begann meine Reise; etwas begann, dass dieser Mann später eine Metamorphose durchlaufen und Leben verändern wird, genau wie Präsident Trump.“

– so Stallone, der Trump später als „mythische Figur“ und „zweiten George Washington“ bezeichnete, welcher die Welt verändern werde. (vadhajtasok, mandiner)

Neokonservativer Backslash

Diesr zeigt sich etwa an Mel Gibbson negativer Einstellung zur Abtreibung:

A society that kills its children has no future. pic.twitter.com/JGyTnvF0Cc — Mel Gibson 🇺🇸 News (@MelGibsonNew) January 13, 2025

