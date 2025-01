Thierry Meyssan: Trump und Musk, wie Kanada, Panama und Grönland eine alte Geschichte

Karte entworfen 1941 von Maurice Gomberg zeigt USA mit Grünland, Kanada und Panama

Der wiedergewählte Präsident Donald Trump hat von einer möglichen Annexion des Panamakanals, Kanadas und Grönlands gesprochen. Ein spindiges Projekt, das bereits einer Landkarte entsprach, die 1941 von einem Anhänger der technokratischen Bewegung erdacht wurde.

Der Grossvater von Elon Musk, Joshua Haldeman

sympathisierte mit Hitler während seiner Zeit in Kanada

Von THIERRY MEYSSAN | Es war jedoch der französische Zweig dieser (technokratischen) Bewegung, der den Transhumanismus erfand, welcher Elon Musk, dessen Großvater für den kanadischen Zweig der technokratischen Bewegung verantwortlich war, am Herzen liegt.

Wir waren über die Äußerungen des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump vor seiner Amtseinführung fassungslos, indem er beabsichtige, Grönland zu kaufen (was er schon 2019 mit einer „großen Immobilienaffäre“ verglichen hatte) und sowohl Kanada als auch den Panamakanal zu annektieren. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte kein westlicher Staatschef mehr solche Bemerkungen gemacht. Vielmehr sah die herrschende Klasse der USA darin eine „neue Grenze“, d.h. neue Territorien, auf die ihr Land weiter vorrücken könnte.

Die dänische Regierung, von der Grönland abhängt, hat darauf hingewiesen, dass es nicht zu verkaufen sei und es sich um ein „autonomes Gebiet“ handle, das nur Grönländern gehöre.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz forderte, dass „das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen für alle Länder gilt… sei es ein sehr kleines Land, oder ein sehr mächtiger Staat.“

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot kommentierte: „Es besteht offensichtlich kein Zweifel daran, dass die Europäische Union nicht zulassen würde, dass andere Nationen der Welt ihre souveränen Grenzen angreifen.“

Laut dem britischen Außenminister David Lamy äußert Donald Trump „Bedenken gegenüber Russland und China in der Arktis, welche die nationale wirtschaftliche Sicherheit“ der Vereinigten Staaten betreffen. Das wären „legitime Fragen“.

Für die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sind diese Äußerungen „eher eine Botschaft an andere Großmächte“ als feindliche Ansprüche gegen diese Länder. „Dies sind zwei Gebiete, in denen wir in den letzten Jahren einen wachsenden Aktivismus Chinas erlebt haben.“

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, der als Sohn von Pierre Trudeau und damit als Verteidiger der nationalen Unabhängigkeit gewählt wurde, entpuppte sich als nichts anderer als ein Gefolgsmann Washingtons. Er hatte also nichts zu antworten auf das, was als Offensichtlichkeit erscheint: Durch den Beitritt zu den Vereinigten Staaten hätte sein Land nichts zu verlieren, was es nicht bereits verloren hat, und den ganzen Rest zu gewinnen. Also trat er zurück.

In Bezug auf den Panamakanal hatte Donald Trump angedeutet, dass dieser von der chinesischen Armee betrieben werde. Der Präsident von Panama, José Raúl Mulino, antwortete:

Der Kanal wird direkt oder indirekt weder von China noch von der Europäischen Gemeinschaft, den Vereinigten Staaten oder einer anderen Macht kontrolliert. Als Panamaer lehne ich jede Äußerung in Verzerrung dieser Realität entschieden ab.

Wir werden hier zeigen, dass diese Ideen nicht neu sind, sondern der Krise von 1929 entstammen und einem kohärenten ideologischen Korpus entsprechen, der bis letzte Woche vom einzigen Multimilliardär Elon Musk verteidigt wurde, den wir eher als Bewunderer des serbischen Ingenieurs Nicolas Tesla und als Anhänger des Transhumanismus kannten.

Während der „Großen Depression“, d.h. der Wall-Street-Krise und des darauffolgenden wirtschaftlichen Sturms, waren alle amerikanischen und europäischen Eliten der Ansicht, dass der Kapitalismus in seiner früheren Form endgültig tot sei. Josef Stalin schlug das sowjetische Modell als einzige Antwort auf die Krise vor, während Benito Mussolini (Lenins ehemaliger Vertreter in Italien) den Faschismus setzte.

In den Vereinigten Staaten wurde jedoch eine dritte Lösung vorgeschlagen: Die Technokratie.

Der Ökonom Thorstein Veblen kritisierte die traditionelle Ansicht von Angebot und Nachfrage und interessierte sich für die Motivationen der Käufer. Er zeigte, dass der Mensch, der sich Muße leisten kann, dies in Wahrheit tut, um seine soziale Überlegenheit zu stärken, und dass er es daher zeigen muss. Freizeit sei also keine Form der Faulheit, sondern „drückt den unproduktiven Verbrauch von Zeit aus.“ Entgegen der landläufigen Meinung gilt daher in vielen Situationen: „Je mehr der Preis eines Gutes steigt, desto mehr steigt auch sein Konsum“ (Veblens Paradoxon). Es wären also nicht die Preise, sondern das Gruppenverhalten und die individuellen Motivationen, die die Wirtschaft bestimmten.

Thorstein Veblens ikonoklastisches Denken brachte unter anderem die technokratische Bewegung von Howard Scott hervor. Er dachte also, dass die Macht weder den Kapitalisten noch den Proletariern, sondern den Technikern gehöre.

Diese Bewegung hat sich nach Frankreich in die Ecole Polytechnique übertragen, insbesondere zu dem esoterischen Schriftsteller Raymond Abellio (der die Sekte gründete, der François Mitterrand bis zu seinem Tod angehörte) und Jean Coutrot, dem Erfinder des Transhumanismus. Im Laufe der Zeit soll diese Bewegung in den okkultistischen Kreisen des Regimes von Philippe Pétain einen Geheimbund, die Synarchie, hervorgebracht haben.

Coutrots Transhumanismus nimmt den Transhumanismus von Elon Musk vorweg. Für Coutrot ging es darum, Technologie zu nutzen, um über den Humanismus hinauszugehen. Für Elon Musk geht es vielmehr darum, Technologie zu nutzen, um Menschen zu verändern.

Angesichts dieser Herkunft ist es verständlich, dass in Frankreich jeder Verweis auf Technokratie von Anfang an in Verruf geriet. Diese Bewegung basiert jedoch auf einer vorherrschenden Auseinandersetzung zum Funktionieren der Demokratien. Sie lehrt, keine Politik zu machen, doch technische Lösungen für alle Probleme zu finden. Ob wir wollen oder nicht, in den Vereinigten Staaten ist dies in dem Glauben verkörpert, dass es der technische Fortschritt sei, der alles lösen werde.

Tatsache ist, dass die technokratische Bewegung, die sich auf die statistischen Kenntnisse der Zwischenkriegszeit stützte, davon überzeugt war, dass der nordamerikanische Kontinent eine Einheit in Bezug auf Bodenschätze und Industrien darstelle.

Der Zuständige des kanadischen Zweigs dieser Bewegung, der Chiropraktiker Joshua Haldeman, wurde während des Zweiten Weltkriegs verhaftet, weil er die Neutralität gegen Nazi-Deutschland verteidigte.

Er war tatsächlich pro-Hitler und antisemitisch. [1] Nach dem Krieg zog er, verleitet vom dortigen Apartheid-Regime, nach Südafrika. Sein Enkel ist kein Geringerer als Elon Musk.

Zu beachten ist, dass die Position des Multimilliardärs innerhalb der Trump-Administration zunehmend von innen heraus umstritten ist. So konnte Steve Bannon gegenüber dem Corriere della Sera erklären:

„Elon Musk wird keinen vollen Zugang zum Weißen Haus haben, er wird wie jede andere Person sein. Er ist wirklich ein böser Kerl – ein wirklich böser Kerl. Ich habe etwas Persönliches getan, um diesen Typen zu feuern. Früher, weil er Geld investiert hat, war ich bereit, ihn zu tolerieren, ich bin nicht mehr bereit, ihn zu tolerieren.“ [2]

Manche Mitglieder der technokratischen Bewegung maßen nach dem Zweiten Weltkrieg der Weltkarte, die 1941 von einem anonymen Autor unter dem Pseudonym Maurice Gomberg entworfen worden war, große Bedeutung zu. Er sah jedoch eine Aufteilung der Welt nach Zivilisationen vor. Die Vereinigten Staaten wären auf ganz Nordamerika ausgedehnt worden, von Kanada bis zum Panamakanal, und auf viele Inseln im Pazifik und Atlantik, darunter die Westindischen Inseln, Grönland und Irland. Wie die französische Synarchie, wurde diese Karte auch in Verschwörungskreisen häufig erwähnt. Laut dem Historiker Thomas Morarti, der von der irischen Presse zitiert wurde [3], hätte diese Karte selbst bei Präsident Franklin D. Roosevelt, während seiner „Rede der vier Freiheiten“ (Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Angst) am 6. Januar 1941, ein Echo hervorgerufen. In gleicher Weise schlug Präsident Harry Truman 1946 vor, dass die US-Truppen Grönland, welches sie von den Nazis befreit hatten, nicht evakuieren, sondern für 100 Millionen Dollar kaufen sollten.

Im Jahr 1951 genehmigte Dänemark USA und NATO auf Grönland die Einrichtung von zwei großen Militärbasen, Sondreström und Thule. Seitdem sind dort Teile des Anti-Ballistik-Systems der Vereinigten Staaten stationiert. Der Vertrag zur Genehmigung dieser Stützpunkte wurde von Grönland im Jahr 2004 mitunterzeichnet – das heisst, nachdem es seinen autonomen Status erlangt hatte.

Im Jahr 1968 stürzte ein strategischer Bomber der USA, der Teil einer Routineoperation des Kalten Krieges war, versehentlich in der Nähe von Thule ab und verseuchte das Gebiet mit einer Wolke aus angereichertem Uran.

1995 wurde bekannt, dass die dänische Regierung unter Verstoß gegen dänisches Recht die Vereinigten Staaten stillschweigend ermächtigt hatte, Atomwaffen auf ihrem Boden zu lagern.

Der Kauf von Grönland könnte daher problemlos ohne Geld erfolgen. Es würde ausreichen, wenn das Pentagon Dänemark schützen und damit von einer finanziellen Belastung freistellen würde.

Donald Trump Jr., der Sohn des wiedergewählten Präsidenten, machte Urlaub auf Grönland, um den scheinbar leeren Worten – natürlich von Bord des Familienflugzeugs aus, umgeben von einer Gruppe von Beratern – Realität zu verleihen. Zumindest offiziell hat er sich nicht mit einem politischen Führer getroffen.

Während dieser Reise führte die NGO Patriot Polling [Nichtregierungsorganisation] eine Umfrage durch. Die Mehrheit der Befragten (57,3%) befürworte den Beitritt zu den USA, während 37,4% dagegen stimmten. Von den Befragten blieben 5,3% unentschlossen. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gab Múte B. Egede (Premierminister von Grönland) eine Pressekonferenz in Kopenhagen und sagte, dass er zwar nicht mit den Trumps gesprochen habe, aber offen sei für…:

… Diskussionen über das, was uns verbindet. Wir sind bereit für ein Gespräch. Zusammenarbeit ist eine Frage des Dialogs. Zusammenarbeit bedeutet, dass man für Lösungen arbeitet.

Als die technokratische Bewegung erwog, Grönland zu annektieren, verwies sie auf die Bedeutung seiner Bodenschätze und darauf, dass es zum nordamerikanischen Kontinentalschelf gehöre. Es enthält tatsächlich wertvolle Seltene-Erd-Mineralien [4], sowie auch Uran, Milliarden an Barrel an Öl und riesige Erdgasreserven, die einst unzugänglich waren, aber dies künftig immer weniger der Fall sein werde. Seltene Erden sind heute fast ausschließlich nur aus China erhältlich. Für die Hochtechnologie und insbesondere Tesla-Autos bilden sie jedoch unverzichtbare Bestandteile.

Die entsprechenden Naturschutzgebiete werden aufgrund des traditionellen Widerstands der indigenen Bevölkerung, der Inuit (88% der Bevölkerung), nicht ausgebeutet.

Heute kommt Grönland vor allem eine strategische Dimension zu. Es würde den Vereinigten Staaten ermöglichen, die Kontrolle über die Nördliche Seeroute zu übernehmen, die jetzt schiffbar ist. Sie wird derzeit von Russland und China kontrolliert, aber der Besitzerwechsel der Insel würde die geopolitische Gleichung verändern. Aus diesem Grund kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow:

„Die Arktis ist ein Gebiet unserer nationalen – und strategischen Interessen. Wir wollen das Klima des Friedens und der Stabilität in der Arktis erhalten. Wir beobachten die ziemlich dramatische Entwicklung der Situation sehr genau, aber Gott sei Dank bisher nur auf Ebene von Stellungnahmen.“

Die oben genannten Verbindungen mit der technokratischen Bewegung haben vielleicht nichts mit Musk und Trump zu tun, aber man sollte sich in Zukunft daran erinnern!

Thierry Meyssan

Der Artikel erschien im Voltaire Netzwerk, Paris am 14.1.2025

UNSER-MITTELEUROPA berichtete über die 1942 veröffentlichte Weltkarte: Hier

UNSER MITTELEUROPA

