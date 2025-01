Jak donosi Daily Mail, paryski teatr znany ze swojej lewicowej działalności, z wszelkiego rodzaju radykalnymi pokazami i wystawami, został oficjalnie zajęty przez ponad 250 afrykańskich migrantów po tym, jak pozwolono im wziąć udział w bezpłatnym wydarzeniu pięć tygodni temu.

10 grudnia w teatrze Gaite Lyrique odbyła się wielokulturowa konferencja o zachęcającym tytule „Przemyślenie przyjęcia uchodźców we Francji”. Wzięli w niej udział lewicowi naukowcy z wiodących uniwersytetów i urzędnicy Czerwonego Krzyża, którzy przyjęli imigrantów.

Wielokulturowi ideolodzy nie wzięli jednak pod uwagę uchodźców z Afryki. Imigranci z byłych kolonii zachodnioafrykańskich Francji odmówili opuszczenia kraju bez dalszych ceregieli i z trwałym skutkiem. – Oczywiście ku uciesze niektórych blondynek z rdzennego celtyckiego plemienia Galów.

Demonstration of undocumented immigrants at the Gaité Lyrique. pic.twitter.com/ZpxVPHIw81 — TacticalEdge (@EdgeE50124) January 14, 2025

Straty finansowe z powodu odwołania wydarzeń

Lewicowy teatr, który nadal jest okupowany, musiał teraz odwołać wszystkie swoje przedstawienia do 24 stycznia, co spowodowało ogromne straty z powodu utraty przychodów z biletów. Według kierownictwa, liczba nowych osób szukających schronienia w teatrze również rośnie i obecnie wzrosła do około 300.

Interwencja państwa

Teraz lewicowy Welcome Theatre odwołuje się do sztywnej władzy państwowej i wezwał lokalne władze do znalezienia rozwiązania problemu. Rozwiązaniem będzie oczywiście eksmisja. Pomimo nielegalnej okupacji, „Gaite Lyrique” prawdopodobnie nie będzie w stanie zrobić tego samodzielnie.

HAHAHAHAHAHA. French liberal theatre called Gaîté Lyrique is facing bankruptcy after letting 250+ African migrants last month…. They still REFUSE to leave. pic.twitter.com/t7wWQwS5Bo — End Wokeness (@EndWokeness) January 14, 2025

„Wschodnioeuropejskie” podejście: wsparcie dla samopomocy w Afryce

Możesz myśleć, co chcesz o białoruskim autokracie Łukaszence, ale nie znajdziesz takich scen w jego imperium…

Jak zawsze, węgierski premier Orban zapewnia teoretyczną podbudowę dla sfrustrowanych lewicowych, obudzonych paryskich wielokulturowych intelektualistów:

„100 lat temu niektórzy ludzie słusznie powiedzieli: będziemy obecni na pogrzebie tych, którzy chcieli nas pochować. Dziś nie ma Czechosłowacji, Jugosławii, Związku Radzieckiego, Imperium Brytyjskiego ani Imperium Francuskiego. A to, co z nich zostało, obraca się teraz w wielokulturowym uścisku ich mściwych kolonii”. (Orbán)

