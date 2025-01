+ Rumäniens Volkspräsident: NATO will 3. Weltkrieg + Washingtons Vertreter greifen TurkStream an + Google: keine „Faktenchecks“ bei suchergebnissen +

Ukraine: Militär leidet unter Personalmangel

Der Ukraine fehlen Soldaten. Jetzt geht die Armee einen neuen Weg, um die Lücken zu stopfen. Schließlich sollen 14 neue Brigaden aufgestellt werden. Die schweren Kämpfe dauern an.

Die ukrainischen Streitkräfte leiden nach Aussage ihres Oberkommandeurs Olexander Syrskyj unter Personalmangel. Die Zahl der Soldaten in den mechanisierten Brigaden müsse erhöht werden, sagte er im Rundfunk. Die Mobilisierungskapazitäten reichten nicht aus, um diesen Bedarf zu decken. Daher habe man begonnen, „innerhalb vernünftiger Grenzen“ Personal aus der Logistik, Versorgung und Instandhaltung abzuziehen, um Lücken zu füllen und die neuen Einheiten aufzustellen.

[…] Die Ukraine leidet unter anderem wegen der Altersgrenze für Reservisten an Personal für die Fronttruppen. Zwar müssen alle Männer ab 18 Jahren einen Grundwehrdienst ableisten, in den Kriegseinsatz müssen Soldaten erst ab 25. Die Unterstützer der Ukraine haben Kiew wiederholt aufgefordert, diese Altersgrenze zu senken. Weiterlesen auf welt.de

Habeck: Deutsche „müssen das Arbeitsvolumen erhöhen“, um Wirtschaft zu retten

Robert Habeck will, dass die Deutschen mehr arbeiten. Sollte man es nicht schaffen, „das Arbeitsvolumen erhöhen“ könne Deutschland „sein wirtschaftliches Potenzial nicht ausschöpfen“, erklärte der Bundeswirtschaftsminister.

Außerdem verteidigte er seinen umstrittenen Vorschlag, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben, um mit diesem Geld die gesetzlichen Krankenkassen zu finanzieren.

Habeck sagte: „Das Ganze wäre Teil einer Reform, die die Finanzierung des Gesundheitssystems effizienter und solidarischer macht.“ Er führte aus, dass er vor allem durchschnittliche Einkommen entlasten wolle, wie zum Beispiel die von Lehrern oder Busfahrern. Allerdings hat weder Habeck selbst, seit er am 12. Januar den Vorschlag zum ersten Mal machte, noch ein anderer Grünen-Politiker verbindlich eine Summe genannt, ab der die Sozialabgaben auf Kapitalerträge gezahlt werden müssten. Weiterlesen auf apollo-news.at

Rumäniens Volkspräsident: NATO will 3. Weltkrieg

Calin Georgescu gibt einerseits Hoffnung: Die westliche Elite habe ihre Macht bereits verloren. Doch er warnt auch: Gerade jetzt sei diese deshalb besonders gefährlich.

Bis vor wenigen Wochen kannte man Calin Georgescu höchsten in Rumänien. 2025 ist der Wahlsieger der – annullierten – rumänischen Präsidentschaftswahl einer der wichtigsten Oppositionellen der Welt. Und in dieser Rolle ist er ein gern gesehener Gast in großen anti-„globalistischen“ Medien. Diese Woche sprach er mit dem Amerikaner Alex Jones in dessen Show. Georgescu, der selbst aus der UN-Elite kommt, glaubt, dass UN, Club of Rome, WEF und andere ähnliche Institutionen aktuell in einem Zustand des Zusammenbruchs seien.

So sei auch der Staatsstreich in Rumänien ein Zeichen, dass die westlichen Imperialisten, in der Oppositionen üblicherweise „Globalisten“ bezeichnet, bereits ihre Macht verloren habe. Nun erlebe man verzweifelte Versuche, weiter herrschen zu können. Ein solcher Versuch sei eben der „Putsch“ gegen ihn gewesen, der aber völlig offensichtlich und schlecht inszeniert gewesen sei. Weiter glaubt Rumäniens Volkspräsident, dass diese politischen Veränderungen keinesfalls auf Rumänien beschränkt sein werden. Weiterlesen auf tkp.at

Gefängnis nach Impf-Verweigerung: Soldat rechnet mit dem System ab | Oberfeldwebel Alexander Bittner

Der Bundeswehrsoldat Alexander Bittner ist wieder frei. Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr durfte er das Aichacher Gefängnis nach knapp vier Monaten verlassen.

Wie mehrfach berichtet, musste der Oberfeldwebel eine sechsmonatige Haftstrafe antreten, weil er die für Soldaten verpflichtende Corona-Impfung im Februar 2022 verweigert hatte. Das Amtsgericht Ingolstadt hat ihn daraufhin wegen Befehlsverweigerung zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Weil er die Geldauflage in Höhe von 2500 Euro nicht bezahlte, wurde er im September 2024 verhaftet. In sozialen Medien wird der 41-jährige Ingolstädter als Held und Kritiker der Corona-Maßnahmen gefeiert.

Im nachfolgenden Video rechnet er mit dem System ab.

PARIS: Linkes Theater lädt Migranten ein und schlittert durch illegale Besetzung in die Pleite!

Das Theater „Gaîté Lyrique“ in Paris lässt afrikanische Migranten umsonst in eine Vorstellung. 250 kommen. Nach der Show weigern sie sich, das Theater zu verlassen und campieren dort für fünf Wochen. Jetzt steht das Theater vor der Pleite und muss schließen.

Zuvor, am 10. Dezember, hatte das Theater erklärt, afrikanischen Migranten für eine Veranstaltung unter dem Titel „Die Aufnahme von Flüchtlingen in Frankreich neu gestalten“ freien Eintritt zu gewähren. In der Folge kamen zwischen 250 und 300 Einwanderer in die Vorstellung, wie französische Medien berichteten. Nachdem das Event – mit Vorträgen von Akademikern, Mitarbeitern des Roten Kreuzes und Pro-Migrations-Akteuren – beendet war, weigerten sich die Besucher, das Theater zu verlassen. Nach eigenen Angaben hatten sie keine Unterkunft. Das Theater forderte daraufhin die Behörden auf, eine Lösung zu finden. (…)

Stadtbehörde: „Es handelt sich um eine illegale Besetzung“

Die Kosten für das Theater hinsichtlich abgesagter Veranstaltungen stünden bei geschätzten mehreren Hunderttausend Euro, erklärte ein Sprecher des Etablissements im Dezember. (…) Auch umstehende Geschäfte klagen über finanzielle Verluste. Ein nahegelegenes Bistro aus dem 19. Jahrhundert erlitt seit Beginn der Besetzung einen Schaden von etwa 30.000 Euro, wie die Besitzerin dem amerikanischen Magazin The Times erzählte. „Sie zerstören mir das Geschäft. Sie lungern vor meiner Terrasse herum, rauchen Joints und beginnen untereinander Schlägereien. Wir bekommen keine Theaterbesucher als Kunden mehr – weil das Theater geschlossen ist – und auch keine Passanten. Sie werden von all diesen jungen Männern verscheucht.“

Weiterlesen auf anonoumynews.org

Washingtons Vertreter greifen TurkStream an, während Trump sich den Waffenstillstand als Verdienst anrechnet

Am vergangenen Wochenende führten US-amerikanische Stellvertreter einen Drohnenangriff auf einen wichtigen Teil der TurkStream-Gaspipeline im Südwesten Russlands durch. Der Vorfall wurde von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert, aber seine Bedeutung für die unter Energieknappheit leidenden Europäer kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Der Angriff ist eindeutig eine Fortsetzung derselben feindlichen Politik, die zur Sabotage der NordStream-Pipeline führte. (Anmerkung: Der größte Akt des industriellen Terrorismus in der Geschichte.) Das strategische Ziel dieser Angriffe besteht darin, Russland zu isolieren, indem alle Versuche einer wirtschaftlichen Integration blockiert werden, um die Welt in verfeindete Blöcke zu teilen. Dieser Prozess der „Entkopplung“ soll Russland als aufkommende Bedrohung für den Westen darstellen und damit die verdeckten Operationen Washingtons rechtfertigen.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

Google wird seine Suchergebnisse und YouTube-Videos in Europa nicht mit Faktenchecks versehen

Das ist eine Entscheidung, die gegen ein EU-Gesetz verstößt, das Technologiegiganten zur Verwendung von Faktenchecks verpflichtet.

Kent Walker, Googles Präsident für globale Angelegenheiten, sagte in einem Brief an die Europäische Kommission, das Gesetz sei

„einfach nicht angemessen oder effektiv für unsere Dienste“ und Google werde sich nicht daran halten. Quelle: yahoo.com

ARD und ZDF sollen sich TV-Rechte für Fußball-EM in Großbritannien und Irland gesichert haben

Bei der Heim-EM 2024 gingen die öffentlich-rechtlichen Sender bei der UEFA-Ausschreibung der Übertragungsrechte noch leer aus – und mussten mit anderen Anbietern verhandeln. Beim Poker für das nächste Turnier sind sie offenbar erfolgreicher.“

ARD und ZDF haben die TV-Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2028 erworben. Ihre gemeinsame Agentur SportA schloss dafür einen Vertrag mit der Agentur CAA Eleven und der Europäischen Fußball-Union (Uefa), wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr. Von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es bisher keine Bestätigung.

