Vučić: Westliche Agenten organisieren Farbrevolution in Serbien

Linke Soros–Demonstranten arbeiten weiterhin daran, eine Farbrevolution in Serbien zu starten – wie der serbische Präsident Aleksandar Vučić am Samstagabend im Fernsehsender „Happy TV“ sagte.

„Sie versuchen alles (eine Farbrevolution durchzuführen – Anmerkung), daran besteht kein Zweifel. Wir warten auf den letzten Augenblick, in dem wir gezwungen sein werden, zu reagieren, wenn sie mit der gewaltsamen Blockade der Autobahnen und allem anderen beginnen. Schon jetzt haben ausländische Agenten ihre Kontakte genutzt, um einigen Studenten zu sagen, sie sollten „rausgehen und sechs Fahrspuren auf der Autokomanda (Belgrader Verkehrsknotenpunkt) sperren“ und so weiter…..

All dies wird von ausländischen Instruktoren durchgeführt. Wir wissen, wer sie sind und was sie tun, sie kommen aus mehreren westlichen Ländern und einige aus dem Osten, wo sie die Drecksarbeit für das westliche Agentennetzwerk erledigt haben.„

– so Vučić.

Er betonte: Serbien werde bis zur letzten Minute abwarten und so lange wie möglich Geduld üben.

Kroatien involviert

Laut Vučić habe außerdem auch das Nachbarland Kroatien aktiv in die Proteste eingegriffen, einschließlich einer erhöhten Medienaufmerksamkeit aus dem Land. Vučić verwies auch auf den serbisch-maltesischen Geschäftsmann Dragan Šolak, Inhaber eine Medienholding in den Niederlanden, Kabelnetzbetreiber und Medienunternehmen, alle in der Westbalkanregion tätig. Dieser arbeite aktiv an seinem Sturz.

1 Milliarde EUR aus dem Ausland

Vučić hatte bereits im Dezember 2024 geäußert: Dass über vier Jahre hinweg 426 Millionen Euro in die Medien, verschiedene Verbände, Parteien und ausländische NGOs investiert worden seien, um die serbische Regierung zu stürzen. Inzwischen habe dieser Betrag eine Milliarde Euro erreicht.

Willkürliche Anlässe

Am Samstagabend hatten protestierende Studenten die Straße vor dem Gebäude von „Radio und Fernsehen Serbiens“ (RTS) im Zentrum von Belgrad blockiert.

Diese nutzen jede Gelegenheit, um die serbische Regierung zu diskreditieren: Zuletzt nutzten Universitätsstudenten und linke Soros-Opposition (in Novi Sad, Belgrad, Kragujevac und anderen Städten) den Einsturz eines Bahnhofsgebäudes im November 2024 aus. Auf ihren Plakaten fordern sie – medienwirksam und theatralisch – dass die Verantwortlichen für die Tragödie, symbolisiert durch eine blutige Handfläche, zur Rechenschaft gezogen.

Anti-government protests continue across Serbia. This is in Belgrade today. pic.twitter.com/LFXrc4xQqT — Based Serbia (@SerbiaBased) January 17, 2025

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <[email protected]> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <[email protected]

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.