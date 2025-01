Wütender Gaza-Mob terrorisiert freigelassene weibliche Geiseln (VIDEOs)

Schreckliche Videos sind zur Geiselübergabe der drei jungen israelischen Frauen an das Rote Kreuz aufgetaucht. Dabei sind die Frauen von maskierten Terroristen umringt, welche einen wütenden Mob an Lynchjustiz hindern musste.

Crowds of Palestinians are attempting to push through Hamas Security Forces, to reach the Red Cross Van that the Three Hostages have been place in. pic.twitter.com/ayCaz9x8FJ — OSINTdefender (@sentdefender) January 19, 2025



Als ersten Schritt zu einem Waffenstillstandsabkommen übergab die Hamas nun die Frauen Romi Golenen, Emily Damari und Doron Steinbrecher an das Rote Kreuz. Die drei Zivilistinnen wurden vor mehr als einem Jahr, am 7. Oktober, vom „Nova-Festival“ und vom Kibbuz Kfar Aza entführt.

Ein anderes Video zeigt den Moment der Geiselübergabe:

WATCH Hamxs terrorists are struggling to clear the crowd from the path of the Red Cross convoy carrying the three hostages. pic.twitter.com/SdTMKVDIIG — Open Source Intel (@Osint613) January 19, 2025

Berichten zufolge wurde eine der Geiseln unmittelbar nach der Übergabe von Ärzten des Roten Kreuzes behandelt, da sie eine Verletzung an einem Arm erlitten hatte.

Laut israelischen Medien sind die drei Geiseln bereits an die israelischen Streikräfte („IDF“) übergeben, und per Hubschrauber nach Israel gebracht worden. Dort werden alle drei von ihren Müttern in Empfang genommen und ins Krankenhaus gebracht.

