Weibliche israelische Geiseln endlich in den Armen ihrer Familien (Video)

Nach 471 Tagen konnten die drei israelischen Frauen von ihren Angehörigen in die Arme geschlossen werden:

Emily Damari erlebte einen berührenden Moment, als sie nach langer Gefangenschaft wieder mit ihrer Familie in Kontakt kam. In den sozialen Medien geteiltes Filmmaterial zeigt sie bei einem Videoanruf mit ihrer Mutter in einer israelischen Militäreinrichtung nahe der Grenze zu Gaza. Sie lächelt und hebt eine Hand, in der zwei Finger fehlen, was auf die Verletzungen hinweist, die er bei dem Angriff am 7. Oktober erlitten hat – wie die „Times of Israel„.

Neben Damari wurden noch zwei weitere ehemalige Geiseln, Romi Gonen und Doron Steinbrecher, aus der Gefangenschaft der Hamas befreit. Nach ihrer Entlassung wurden sie in einer Einrichtung der israelischen Armee medizinisch untersucht, bevor sie in ein Krankenhaus transportiert wurden.

Prepare to cry. Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher are reunited with their families in hospital. pic.twitter.com/TWMCje0xCT — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 19, 2025

