Anti-woker Backslash: Nur wenige Tausend auf „Anti-Trump-Volksmarsch“ (Videos)

Linke und feministische Trumphasser hatten einen Riesen-„Volksmarsch“ von 50.000 Menschen angekündigt – wie „BBC“ berichtete. Schließlich waren es dann nur um die 5.000, welche das Recht auf Abtreibung, die Beibehaltung der Migrationspolitik und den „Erhalt der Demokratie“ forderten.

Was sie darunter verstanden ist in Wirklichkeit aber das Gegenteil davon:

„Ich bin wirklich nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie unser Land gewählt hat.„

– so eine gewisse Broke.

Die einschlägigen Kundgebungen finden seit 2017 alljährlich statt. Es waren überwiegend weiblichen Demonstranten, welche am Samstag auf die Straßen Washingtons gingen, um gegen die Amtseinführung von Donald Trump am Montag, den 20. Januar, zu demonstrieren. Die Demonstranten erklärten langfristigen Widerstand gegen die neue Regierung.

Ziel der Veranstalter war die Bekämpfung des „Trumpismus“. Andere, wesentlich kleinere Anti-Trump-Demonstrationen gab es noch in New York und im ganzen Land, etwa in Seattle statt.

Wie sehr sich die Zeiten zugunsten eines anti-woken, neo-konservativen Backslash gewandelt haben, zeigt sich, wenn man den „Women’s March“ vom 21. Januar 2017 aus Protest gegen die erste Amtseinführung von Donald Trump vergleicht: damals noch der größte eintägige Protes in der Geschichte der USA, nur übertroffen von den drei Jahre späteren „Black-Lives-matters“-George-Floyd-Protesten.

Wie sehr sich die Zeiten zugunsten eines anti-woken, neo-konservativen Backslash gewandelt haben, zeigt sich, wenn man den „Women’s March“ vom 21. Januar 2017, aus Protest gegen die erste Amtseinführung von Donald Trump vergleicht: damals noch der größte eintägige Protest in der US-Geschichte, nur übertroffen von den drei Jahre späteren „Black-Lives-matters“-George-Floyd-Demonstrationen.

Damals sollen in Washington über 470.000 Menschen und in den USA zwischen 3,3 – 5.25 Mio teilgenommen haben. (Wikipedia)

Mittlerweile haben auch hartgesottene westliche Systemmedien, etwa der notorische woke Manipulationssender“ORF„- erkannt, dass man die Wirklichkeit nicht mehr zurechtschreiben kann:

„Tausende demonstrieren … gegen Trump.„

🎥🇺🇲Tens of thousands march in Washington against Trump. Protesters chant „Fuck Trump!“ and „Transgender Lives Matter!“ pic.twitter.com/SjP1wyrOod — Peacemaker (@peacemaket71) January 19, 2025

