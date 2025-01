Trump erklärt in Antrittsrede sofortiges Ende von Zensur, des Green Deals und Genderwahns u.v.m.

20.1.2025: Donald Trump betritt die Rotunda des US-Kapitols zur Amts-Vereidigung | Quelle: Screenshot Fox YouTube

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wurde Donald Trump in der Rotunda des US-Kapitols als 47. US-Präsident angelobt. In Anwesenheit von vier seiner Amtsvorgängern – Bush, Clinton, Obama und Biden – kündigte Trump in seiner Antrittsrede an, mit der Politik des „korrupten Establishments“ mit sofortiger Wirkung radikal aufzuräumen.

Donald Trump: „Für US-Bürger ist der 20. Januar 2025 der Tag der Befreiung!“

Von REDAKTION | Aus Sicherheitsgründen fand die Amtsvereidigung des 47. US-Präsidenten dieses Mal nicht im Freien, sondern in der Rotunda des Kapitols statt. Das Regierungsviertel in Washington D.C. wurde weitgehend abgeriegelt. Zäune waren errichtet und ein Spalier an Sicherheitskräften wurde aufgeboten

Der neue Präsident und seine Frau wurden von Joe & Jill Biden zuvor noch ins Weisse Haus geladen: Die Einladung folgte den Gepflogenheiten der Amtsübergabe.

In Gegenwart der alten und neuen Amtsträger sowie einer zahlreich vertretenen US- Prominenz wurde in der Rotunda des Kapitols der Festakt mit Reden und musikalischen Einlagen abgehalten.

Die US-Oligarchen von Big-Tech durften nicht fehlen und hoffen auf Staatsaufträge.

Präsident Trump sparte in seiner Antrittsrede nicht mit harten Worten und beissender Kritik: Er stellte der bisherigen Regierungspolitik der Demokraten ein vernichtendes Zeugnis aus. Trump versprach über Verfügungen des Präsidenten – sogenannte Executive Orders – noch am selben Tag bisherige staatliche Zensur zu verbieten.

Trump erklärte bezüglich der Situation an der Grenze im Süden den Notstand ausrufen und zur Grenzsicherung Militär einsetzen lassen.

Der sogenannte Green New Deal wird beendet und flankierend ein Notstand wegen der Energiesituation ausgerufen.

Die Antrittsrede des 47. US-Präsidenten, Donald J. Trump

Die ungekürzte Rede im Wortlaut auf Deutsch



[Applaus] Vielen Dank. Ich danke Ihnen allen vielmals. Vielen, vielen Dank!

Vizepräsident Vance, Sprecher Johnson, Senator Thune, Oberster Richter Roberts, Richter des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, Präsident Clinton, Präsident Bush, Präsident Obama, Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris und meine Mitbürger!

Das Goldene Zeitalter Amerikas hat genau heute begonnen.

Von diesem Tag an wird unser Land wieder aufblühen und weltweit respektiert werden. Alle Nationen werden uns beneiden und wir werden uns nicht länger übervorteilen lassen. An jedem einzelnen Tag der Trump-Regierung wird Amerika First gelten.

Unsere Souveränität wird zurückgefordert werden. Unsere Sicherheit wird wiederhergestellt werden. Die Waage der Gerechtigkeit wird wieder ins Gleichgewicht gebracht. Die teuflische, gewalttätige und unfaire Instrumentalisierung des Justizministeriums und unserer Regierung wird ein Ende haben. Unsere oberste Priorität wird es sein, eine Nation zu schaffen, die stolz, wohlhabend und frei ist.

Schon bald wird Amerika größer, stärker und weitaus exzeptioneller als je zuvor, sein. Ich kehre zuversichtlich und optimistisch in das Amt des Präsidenten zurück. Wir stehen am Beginn einer aufregenden neuen Ära nationalen Erfolgs. Eine Welle des Wandels hat das Land erfasst, Sonnenlicht strahlt über die ganze Welt und Amerika hat eine Chance, wie nie zuvor, diese Gelegenheit zu ergreifen.

Aber zuerst müssen wir in Bezug auf die Herausforderungen, vor denen wir stehen, redlich sein. Es gibt eine ganze Menge davon, aber sie werden durch den großen Schwung, der die Vereinigten Staaten von Amerika sichtbar vor der ganzen Welt erfasst, weggefegt werden.

Während wir uns hier versammeln, hat unsere Regierung eine Vertrauenskrise erfasst. Viele Jahre lang hat ein radikales und korruptes Establishment unseren Bürgern Macht und Reichtum entzogen, während die Säulen unserer Gesellschaft zerbrochen und scheinbar verfallen daniederliegen. Wir hatten bis jetzt eine Regierung, die nicht einmal in der Lage war, eine einfache Krise im eigenen Land zu bewältigen, während sie gleichzeitig in eine fortgesetzte Reihe katastrophaler Ereignisse im Ausland stolperte. Sie war nicht in der Lage, unsere großartigen, gesetzestreuen amerikanischen Bürger zu schützen, doch bot gefährlichen Kriminellen, von denen viele aus Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten stammen und illegal aus der ganzen Welt in unser Land eingereist sind, Zuflucht und Schutz. Wir hatten eine Regierung, die unbegrenzte Mittel zur Verteidigung ausländischer Grenzen bereitgestellt hat, sich aber geweigert hat, amerikanische Grenzen bzw. was noch wichtiger ist, ihre eigenen Bürger zu verteidigen.

Unser Land kann in Notlagen keine grundlegenden Dienste mehr anbieten: Wie unseren wunderbaren Menschen in North Carolina, die so schlecht behandelt werden, wie auch die in anderen Bundesstaaten, welche immer noch unter den Folgeschäden des Hurrikans, der diese vor vielen Monaten heimsuchte, leiden.

Seit kurzem müssen wir in Los Angeles mitansehen, wie die verheerenden Brände seit Wochen immer noch wüten, ohne dass auch nur der Versuch unternommen wird, sich an eine Bekämpfung zu machen. Sie wüten durch Anwesen und Gemeinden und trafen sogar einige der reichsten und mächtigsten Personen unseres Landes, von denen einige hier unter uns sind. Sie haben kein Zuhause mehr. Das ist schlimm, aber wir können das nicht zulassen. Alle scheinen unfähig, etwas dagegen zu unternehmen. Das wird sich ändern!

Wir haben ein öffentliches Gesundheitssystem, das in Katastrophenzeiten nicht funktioniert und dennoch wird dafür mehr Geld ausgegeben als in jedem anderen Land der Welt. Auch wir haben ein Bildungssystem, das unsere Kinder lehrt, sich zu schämen und vielfach unser Land zu hassen, trotz all der Liebe, die wir unablässig versuchen ihnen entgegenzubringen. All dies wird sich ab heute ändern – es wird sehr schnell geschehen!

Die kürzliche Wahl hat mir das Mandat erteilt, den schrecklichen Verrat und all die vielen Verrätereien, die stattfanden, vollständig und total rückgängig zu machen, um den Menschen ihren Glauben, ihren Wohlstand, ihre Demokratie und in der Tat ihre Freiheit wieder zurückzugeben.

Von diesem Moment an ist der Niedergang Amerikas vorbei. Unsere Freiheiten und das ruhmreiche Schicksal unserer Nation werden nicht mehr länger verleugnet und wir werden die Integrität, Kompetenz und Loyalität der amerikanischen Regierung wieder unverzüglich herstellen. Über die letzten acht Jahren wurde ich mehr als jeder andere Präsident in unserer 250-jährigen Geschichte auf die Probe gestellt und herausgefordert und habe viel gelernt. Der Weg zur Rückeroberung unserer Republik war nicht einfach, das kann ich Ihnen versichern. Diejenigen, die unsere Sache stoppen wollten, haben versucht, mir meine Freiheit und sogar mein Leben zu nehmen. Erst vor wenigen Monaten durchschlug die Kugel eines Attentäters auf einem wunderschönen Feld in Pennsylvania mein Ohr. Aber ich spürte damals und spüre es heute noch mehr, dass mein Leben aus einem bestimmten Grund gerettet worden war:

Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen. [Applaus] Ich danke Ihnen vielmals!

Deshalb werden wir mit unserer Regierung amerikanischer Patrioten jeden Tag daran arbeiten, jeder Krise mit Würde, Kraft und Stärke entgegenzutreten. Wir werden entschlossen und schnell handeln, um den Bürgern jeder Rasse, Religion, Hautfarbe und jedes Glaubens wieder Hoffnung, Wohlstand, Sicherheit und Frieden zu geben.

Für die amerikanischen Bürger ist der 20. Januar 2025 ein Tag der Befreiung!

Ich hoffe, dass unsere jüngsten Präsidentschaftswahlen als die größten und folgenreichsten Wahlen in die Geschichte und Erinnerung unseres Landes eingehen werden. Wie unser Sieg gezeigt hat, steht die gesamte Nation geschlossen hinter unserer Agenda: Die Unterstützung aus praktisch allen Teilen unserer Gesellschaft, von Jung und Alt, Männern und Frauen, Afroamerikanern, Hispano-Amerikanern, Asien-Amerikanern, aus der Stadt, dem Umland und dem ländlichen Raum, hat dramatisch zugenommen.

Und was sehr wichtig ist: Wir haben in allen sieben Swing States einen überzeugenden Sieg davongetragen und die Stimmen von Millionen von Menschen gewonnen.

Den schwarzen und hispanischen Gemeinden möchte ich für die enorme Welle der Liebe und des Vertrauens, die Sie mir mit Ihrer Stimme entgegenbrachten, danken. Wir haben Rekorde aufgestellt – das werde ich nicht vergessen!

Ich habe Ihre Stimmen im Wahlkampf gehört und freue mich darauf, in den kommenden Jahren mit Ihnen zusammenzuarbeiten.

Heute ist Martin Luther King Tag, und es ist mir eine große Ehre, ihm zu gedenken. Zu seinen Ehren werden wir uns gemeinsam dafür einsetzen, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen!

Wir werden seinen Traum wahr werden lassen. [Applaus] Danke! Die nationale Einheit kehrt nun nach Amerika zurück und das Vertrauen und der Stolz werden steigen wie nie zuvor – bei allem, was wir tun. Meine Regierung wird von einem starken Streben nach Exzellenz und unermüdlichem Erfolg angetrieben sein. Wir werden unser Land nicht vergessen.

Wir vergessen nicht unsere Verfassung und wir vergessen nicht unseren Gott – das werden wir tun!

Heute werde ich eine Reihe historischer Durchführungsverordnungen [Executive Orders / EO] unterzeichnen. Mit diesen Maßnahmen werden wir die vollständige Wiederherstellung Amerikas und eine Revolution des gesunden Menschenverstands herbeiführen. Es geht um den gesunden Menschenverstand.

Als erstes werde ich den nationalen Notstand an unserer südlichen Grenze ausrufen!

Jegliche illegale Einreise wird sofort gestoppt und wir werden damit beginnen, Millionen und Abermillionen krimineller Ausländer an die Orte, von denen sie gekommen sind, zurückbringen zu lassen. Wir werden meine „Bleibe in Mexico“ Politik wieder einführen. Ich werde die Praxis des „Fassens und wieder Freilassens“ beenden. Ich werde Truppen an die Südgrenze entsenden, um die katastrophale Invasion in unser Land abzuwehren. Gemäß den heute von mir unterzeichneten Anordnungen [EOs] werden wir die Kartelle auch als ausländische terroristische Organisationen einstufen.

Indem ich mich auf den Alien Enemies Act von 1798 [Gesetz gegen ausländischer Feinde] berufe, werde ich unsere Regierung anweisen, die volle und geballte Macht der Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und Landesebene einsetzen, um die Präsenz aller ausländischen Banden und kriminellen Netzwerke zu eliminieren, die verheerende Verbrechen auf US-Boden, einschließlich unserer Städte und Innenstädte, anrichten. Als Oberbefehlshaber habe ich keine höhere Verantwortung, als unser Land vor Bedrohungen und Invasionen zu schützen und genau das werde ich tun. Wir werden dies auf einem Niveau realisieren, das man noch niemals zuvor gesehen hat.

Als Nächstes werde ich alle Mitglieder meines Kabinetts anweisen, die ihnen zur Verfügung stehenden enormen Kräfte zu bündeln, um die Rekord-Inflation zu besiegen und die Kosten und Preise rasch zu senken. Die Inflationskrise wurde durch massive Mehrausgaben und steigende Energiepreise verursacht:

Deshalb werde ich heute auch den nationalen Energie-Notstand ausrufen lassen!

Wir werden [nach ÖL & Gas] bohren, bohren und nochmals bohren. Amerika wird wieder eine Industrie-Produktions-Nation sein, denn wir haben etwas, was keine andere Industrienation jemals haben wird: Die größten Vorräte an Öl und Gas aller Länder der Erde und wir werden dies nutzen. Wir werden die Preise senken, unsere strategischen Reserven bis zum Rand wieder auffüllen und amerikanische Energie in die ganze Welt exportieren. Wir werden wieder eine reiche Nation sein und es ist das flüssige Gold unter unseren Füßen, welches uns dabei helfen wird.

Mit meinen heutigen Maßnahmen werden wir den Green New Deal beenden und die Verpflichtung zur Nutzung von Elektrofahrzeugen aufheben.

Dadurch werden wir unsere Autoindustrie retten. Ich habe mein heiliges Versprechen gegenüber unseren großartigen amerikanischen Automobilarbeitern einhalten. Mit anderen Worten: Sie werden das Auto Ihrer Wahl kaufen können!

Wir werden in Amerika wieder Autos mit einem Tempo bauen, wie es noch vor wenigen Jahren niemand für möglich gehalten hätte. Ich danke den Automobilarbeitern unserer Nation für das inspirierende Votum ihres Vertrauens: Mit Ihrer Stimme werden wir Großartiges leisten. Sofort werde ich mit der Überarbeitung unseres Handelssystems beginnen, um amerikanische Arbeiter und Familien zu schützen. Anstatt unsere Bürger zu besteuern, um andere Länder zu bereichern, werden wir ausländische Länder mit Tarifen und Steuern belegen, um unsere Bürger reich zu machen:

Zu diesem Zweck werden wir den External Revenue Service, der alle Zölle, Abgaben und Einnahmen einzieht, errichten!

Das wird riesige Geldbeträge aus ausländischen Quellen in unsere Staatskasse spülen. Der amerikanische Traum wird schon bald zurück sein und gedeihen wie nie.

Um das Vertrauen in unsere Bundesregierung wiederherzustellen, wird meine Regierung das brandneue Ministerium für Regierungseffizienz einrichten!

Nach Jahren illegaler und verfassungswidriger Bemühungen der Bundesregierung, die freie Meinungsäußerung einzuschränken, werde ich ausserdem…:

… eine Durchführungsverordnung [EO] unterzeichnen, um jegliche staatliche Zensur sofort zu stoppen und die Redefreiheit in Amerika wiederherzustellen!

Nie wieder wird die immense Macht des Staates dazu missbraucht werden, politische Gegner zu verfolgen. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir werden das nicht zulassen. Es wird nicht wieder geschehen. Unter meiner Führung werden wir eine faire, gleichberechtigte und unparteiische Justiz unter der verfassungsmäßigen Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen und Recht und Ordnung in unsere Städte zurückbringen.

Diese Woche werde ich auch die Regierungspolitik beenden, die versucht, Rasse und Gender allen Aspekten des öffentlichen und privaten Lebens über Sozial-Engineering aufzuzwingen. Wir werden eine Gesellschaft schaffen, die farbenblind und leistungsorientiert sein wird:

Ab heute wird es die offizielle Politik der Regierung der Vereinigten Staaten sein, dass es nur zwei Geschlechter gibt: Männlich und weiblich!

In dieser Woche werde ich alle Mitglieder des Militärs, die zu Unrecht aus unserem Militär ausgeschlossen wurden, weil sie sich gegen die COVID-Impfpflicht ausgesprochen haben, mit voller Gehaltsnachzahlung wiedereinstellen lassen.

Ich werde eine Anordnung unterzeichnen, um zu verhindern, dass unsere Soldaten im Dienst radikalen politischen Theorien und sozialen Experimenten ausgesetzt werden.

Das wird sofort ein Ende haben. Unsere Streitkräfte werden sich auf ihre einzige Mission konzentrieren können: Amerikas Feinde zu besiegen. Wie 2017 werden wir wieder das stärkste Militär aufbauen, das die Welt je gesehen hat.

Wir werden unsere [militärischen] Erfolge nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir nie hineingezogen werden. Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Vereinigers sein, denn das will ich sein: Ein Friedensstifter und Vereiniger!

Ich freue mich, sagen zu können, dass seit gestern, einen Tag vor meinem Amtsantritt, die Geiseln im Nahen Osten zu ihren Familien zurückkehren. [Applaus] Danke! Amerika wird seinen rechtmäßigen Platz als größte, mächtigste und angesehenste Nation der Welt zurückerobern und die ganze Welt inspirieren und bewundern.

In Kürze werden wir den Namen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika ändern und den Namen eines großen Präsidenten, William McKinley, auf dem Mount McKinley wiederherstellen, wo er hingehört und seinen Platz hat.

Präsident McKinley hat unser Land durch Zölle und Talent sehr reich gemacht. Er war ein geborener Geschäftsmann und hinterliess Teddy Roosevelt das Geld für viele der großartigen Dinge, die er schaffte, einschließlich des Panamakanals, der dummerweise dem Land Panama geschenkt wurde. Das geschah nachdem die Vereinigten Staaten, ich meine, mehr Geld für dieses Projekt ausgegeben haben als je zuvor und 38.000 Menschen beim Bau des Panamakanals ums Leben kamen. Wir wurden sehr schlecht behandelt durch dieses dämliche Geschenk, das niemals gemacht werden hätte sollen. Panamas Versprechen an uns wurde gebrochen. Es wurde gegen den Zweck unseres Abkommens und den Geist unseres Vertrags völlig verstossen. Amerikanische Schiffe werden stark monetär überbelastet, doch in keiner Weise fair behandelt. Das gilt auch für die United States Navy.

Vor allem aber betreibt China den Panamakanal – wir haben ihn nicht China gegeben, sondern Panama und wir holen uns diesen zurück!

Vor allem ist meine Botschaft an die Amerikaner heute, dass es an der Zeit ist, dass wir wieder mit dem Mut, der Kraft und der Vitalität der größten Zivilisation der Geschichte handeln. Indem wir unsere Nation wieder befreien, werden wir sie zu neuen Höhen des Sieges und Erfolgs führen. Wir werden uns nicht abschrecken lassen. Gemeinsam werden wir chronische Krankheiten und Epidemie beenden und dafür sorgen, dass unsere Kinder sicher, gesund und frei von Krankheiten bleiben. Die Vereinigten Staaten werden sich wieder als eine wachsende Nation betrachten, die ihren Wohlstand mehrt, ihr Territorium erweitert, ihre Städte baut, ihre Erwartungen steigert und ihre Flagge zu neuen und wunderschönen Horizonten trägt. Wir werden unsere geoffenbarte Endbestimmung [Manifest Destiny] bis zu den Sternen verfolgen und amerikanische Astronauten starten lassen, um die Stars and Stripes [US Flagge] auf den Planeten Mars zu tragen.

Ehrgeiz ist das Lebenselixier einer großen Nation, und im Moment ist unsere Nation ehrgeiziger als jede andere. Es gibt keine Nation wie unsere Nation. Amerikaner sind Entdecker, Erbauer, Innovatoren, Unternehmer und Pioniere. Der Geist der Pionierzeit ist in unsere Herzen geschrieben. Der Ruf des nächsten großen Abenteuers erfüllt unsere Seele. Unsere amerikanischen Vorfahren haben aus einer kleinen Gruppe von Kolonien am Rande eines riesigen Kontinents eine mächtige Republik mit den außergewöhnlichsten Bürgern der Welt gemacht. Niemand kommt dem nahe. Amerikaner haben sich Tausende von Meilen durch ein zerklüftetes Land mit ungezähmter Wildnis gekämpft.

Sie durchquerten Wüsten, erklommen Berge, trotzten unzähligen Gefahren, eroberten den Wilden Westen, beendeten die Sklaverei, retteten Millionen vor der Tyrannei, befreiten Milliarden aus der Armut, machten sich die Elektrizität zunutze, spalteten das Atom, brachten die Menschheit in den Himmel und legten das Universum des menschlichen Wissens in die Hand des Menschen.

Wenn wir zusammenarbeiten, gibt es nichts, was wir nicht tun können und keinen Traum, den wir nicht verwirklichen können. Viele Menschen hielten es für unmöglich, dass ich ein solch historisches politisches Comeback schaffe. Aber wie Sie heute sehen, bin ich hier – das amerikanische Volk hat gesprochen. Ich stehe jetzt vor Ihnen als Beweis dafür, dass man nie glauben soll, etwas wäre unmöglich. In Amerika ist das Unmögliche das, was wir am besten können.

Von New York bis Los Angeles, von Philadelphia bis Phoenix, von Chicago bis Miami, von Houston bis hierher nach Washington, D.C., wurde unser Land von Generationen von Patrioten, die alles für unsere Rechte und unsere Freiheit gaben, geschmiedet und aufgebaut, Sie waren Farmer und Soldaten, Cowboys und Fabrikarbeiter, Stahlarbeiter und Bergarbeiter, Polizisten und Pioniere, die vorwärts drängten, voranschritten und sich von keinem Hindernis ihren Geist oder Stolz brechen ließen.

Gemeinsam legten sie die Schienen, errichteten Wolkenkratzer, bauten die großen Autobahnen, gewannen zwei Weltkriege, besiegten den Faschismus und Kommunismus und triumphierten über jede einzelne Herausforderung, der sie sich gegenübersahen. Nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, stehen wir nun an der Schwelle zu den vier großartigsten Jahren in der Geschichte Amerikas. Mit Ihrer Hilfe werden wir Amerikas Versprechen erneuern und die Nation, die wir lieben, wiederaufbauen – wir lieben sie so sehr!

Wir sind ein Volk, eine Familie und eine glorreiche Nation unter Gott. Deshalb gilt jedem Elternteil, der für sein Kind träumt und jedem Kind, das für seine Zukunft träumt, dass ich an seiner Seite stehe: Ich werde für Sie kämpfen und ich werde für Sie gewinnen. Wir werden gewinnen wie nie zuvor! [Applaus] Danke!

In den letzten Jahren hat unsere Nation stark gelitten. Aber wir werden sie zurückbringen und wieder groß machen, größer als je zuvor. Wir werden eine Nation wie keine andere sein, voller Mitgefühl, Mut und Exzeptionalismus. Unsere Macht wird alle Kriege beenden und einen neuen Geist der Einheit in eine Welt bringen, die wütend, gewalttätig und völlig unberechenbar ist.

Amerika wird wieder respektiert und bewundert werden, auch von Menschen, die religiös, gläubig und guten Willens sind. Wir werden wohlhabend sein. Wir werden stolz sein. Wir werden stark sein und wir werden gewinnen wie nie zuvor. Wir werden uns nicht unterwerfen lassen. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Wir werden nicht gebrochen werden und wir werden nicht scheitern.

Von diesem Tag an werden die Vereinigten Staaten von Amerika eine freie, souveräne und unabhängige Nation sein. Wir werden tapfer sein. Wir werden stolz leben. Wir werden kühn träumen, und nichts wird uns im Wege stehen, denn wir sind Amerikaner.

Die Zukunft gehört uns und unser goldenes Zeitalter hat gerade erst begonnen!

Vielen Dank. Gott segne Amerika. Ich danke Ihnen allen!

