Kalifornien: Brennende „Mega-Batterie“-Speicher: Eine Mrd. $ gehen in Rauch auf (VIDEOS)

Bild: screenshot YouTube ksbw.com

Es brennt schon tagelang. 750 Megawatt Batteriekapazität, 30 Fußballfelder groß, zehn riesige Hallen – gebaut für über eine Milliarde Dollar. Die größte Batteriespeicheranlage der Welt in Moss Landing, Kalifornien, ging in Flammen auf. Mehr als 2.000 Menschen mussten aus ihren Häusern fliehen, Schulen wurden geschlossen, Behörden riefen den Notstand aus. Die Feuerwehr konnte nichts tun. Löschen? Unmöglich. Das Feuer brannte, bis nichts mehr übrig war.

Diese Katastrophe ist kein Einzelfall

Von MEINRAD MÜLLER | Jeder kennt die brennenden E-Autos auf deutschen Straßen und in Tiefgaragen. Die Feuerwehr kann auch dort nur hilflos danebenstehen. Lithium-Ionen-Batterien entzünden sich gelegentlich selbst, brennen mit ungeheurer Hitze und setzen giftige Gase frei. Und wenn man glaubt, das Feuer sei aus, fängt es Stunden später wieder an zu brennen. Jedes E-Auto ist eine tickende Zeitbombe – und jetzt will die Politik ganze Industrieanlagen mit dieser Technik bauen.

Es ist ein reines Reparaturkonzept für erneuerbare Energie, die nicht funktioniert. Wind und Sonne liefern keine verlässliche Energie. Mal ist zu viel Strom da, mal zu wenig. Die Lösung der „Energiewende“-Politiker? Den Strom in riesige Batteriekästen sperren, als wäre es eine Keksdose, aus der man sich bei Bedarf bedient. Doch was in der Theorie funktioniert, versagt in der Realität – mit katastrophalen Folgen.

Das gesamte Konzept wurde von Kaliforniens linker Elite entwickelt. Dort ist man besessen von grüner Energie, koste es, was es wolle. Politiker im „Energiewende-Wahn“ haben Moss Landing als Lösung verkauft – und dabei alle Warnungen in den Wind geschlagen. Die Umweltschützer der Sierra Club, ein riesiges Umweltschutzgebiet, warnten vor der Brandgefahr. Feuerwehrleute erklärten, dass sich ein solcher Speicherbrand nicht löschen lässt. Die Politik hörte nicht hin. Und jetzt ist der Milliarden-Komplex Schutt und Asche.

Steuert Deutschland auf die gleichen Katastrophen zu?

Was hier geschieht, ist die typische linke und grüne kalifornische Politik in ihren Auswirkungen. Jedoch: Auch in Deutschland entstehen solche Megaspeicher. Doch wer sich Moss Landing ansieht, erkennt die Risiken:

Ein Feuer kann nicht gelöscht werden. Die Batterie brennt, bis nichts mehr übrig ist.

Giftige Gase verteilen sich über Kilometer. Der Wind trägt den Brandruß in Städte und Dörfer.

Das Grundwasser wird verseucht. Die Chemikalien aus den Batterien sickern in den Boden.

Das Stromnetz wird unsicher. Fällt ein solcher Speicher aus, droht eine Kettenreaktion.

Milliarden an Steuergeldern verbrennen. Anlagen wie in Moss Landing sind extrem teuer – und brandgefährlich.



Zum Autor:

Meinrad Müller (70), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.