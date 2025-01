Orban: „Brüssel ist besetzt von linksliberaler Soros-Oligarchie“ (Video)

Die westlichen Blockmedien sind in – berechtigter – Panik: Sehe doch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus als eine Chance für Europas Rechte. Er wolle nun versuchen, „Brüssel zu besetzen“.#

Orban dazu ganz klar und unverhohlen:

„Brüssel wird von einer Oligarchie gefangen gehalten, welche mit allen Mitteln gegen die Souveränität von Nationalstaaten vorgeht. Sie belohnt ihr gegenüber loyale Menschen.„

Und weiter:

„Wir Ungarn, sind die Opposition gegen das Brüsseler System.„

– betonte Orbán.

„Lassen Sie uns Klartext reden. Brüssel ist von einer Oligarchie besetzt, von linksliberalen und transatlantischen Eliten organisiert. Selbst Blinde können sehen, dass uns die progressiv-liberale Einheitsfront gegenüber steht, eingesackt mit dem Geld von George Soros.“

Österreichischer Ex-Außenminister Schallenberg

Und weiter:

„Wir werden deshalb angegriffen, weil wir Souveränisten und sogar Patrioten sind. Sie greifen uns an, weil wir fordern, dass der Rechtsstaat auch in Brüssel gelten muss. Sie greifen uns an, weil wir fordern, dass der Kampf gegen die Korruption auch für Brüssel gilt. Wir kennen ihren Kampfstil. Sie setzen alle Mittel ein: Arbeitsplätze, Stipendien, Anerkennung, Rampenlicht, versprechen Macht und Ruhm versprechen.

Wenn nötig, drohen sie mit Geld, Geldstrafen, Entrechtung.„

– so Orbán abschließend.

Österreichisches Ex-Kanzler Kurz

