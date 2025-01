Brandenburg: Von 22.000 Syrern haben lediglich 11 (elf!) das Land verlassen

+ Deutsche Politiker meckern und nörgeln plötzlich über den Atlantik + ÖSTERREICH: „Herdprämie“ – FPÖ will Mütter bezahlen + 40.000 Menschen ohne Ausbildung vom Balkan nach Deutschland eingeflogen + Arktis-Eis nicht verschwunden, Ostpazifik immer kälter + uvm. +



Präsident Donald Trump hat per Dekret mehr als 50 nationalen Sicherheitsbeamten die Sicherheitsfreigabe entzogen – Hunter Bidens Laptop enthielt zuverlässige Beweise



Ehemaliger nationaler Sicherheitsberater John Bolton, Ex-CIA-Chef Michael Hayden, Ex-US-Verteidigungsminister Leon Panetta betroffen.

„Präsident Donald Trump hat per Dekret mehr als 50 nationalen Sicherheitsbeamten die Sicherheitsfreigabe entzogen! Warum? Sie hatten behauptet, dass Hunter Bidens Laptop ‚alle klassischen Merkmale einer russischen Informationsoperation‘ aufweise.“

Auf der Liste stehen der ehemalige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes James Clapper Jr., die ehemaligen Direktoren der Central Intelligence Agency Michael Hayden, John Brennan, der ehemalige Verteidigungsminister Leon Panetta und der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton. Fox News Digital berichtete zuvor, dass Ermittler des Justizministeriums wussten, dass Hunter Bidens Laptop nicht manipuliert wurde und „zuverlässige Beweise“ enthielt. Republikanische Gesetzgeber, darunter Senator Lindsey Graham aus South Carolina, haben bereits vorgeschlagen, diesen Beamten die Sicherheitsfreigabe zu entziehen. Via Eva Hermann

+++

Nach Assad-Sturz: So viele Syrer haben Brandenburg verlassen

Mehr als 20.000 Syrer leben in Brandenburg. Viele von ihnen feierten am 8. Dezember auf den Straßen die vermeintliche Befreiung ihrer Heimat. Wie viele seither nach Syrien zurückgekehrt sind, verrät der Landtag nach AfD-Anfrage.

POTSDAM. Von 22.000 Syrern in Brandenburg haben nach dem Sturz des Assad-Regimes lediglich elf das Land verlassen. Sie nutzten das freiwillige Rückkehrprogramm, um in ihre Heimat zurückzukehren – finanziert von den Steuerzahlern.

Lena Kotré, Sprecherin der AfD-Fraktion Brandenburg für Inneres und Remigration, übt scharfe Kritik an der Landesregierung. Sie bezeichnet die Maßnahmen der Regierung als „Augenwischerei“ und wirft der SPD vor, ihre Ankündigungen nicht umzusetzen: „Die SPD tönte unter Scholz von ‚Abschiebungen im großen Stil‘, doch nun zeigt sich die Realität: Syrer werden bewußt in Brandenburg angesiedelt, während eine Rückführung offenbar gar nicht gewollt ist.

Noch deutlichere Worte findet Fraktionskollege Fabian Jank, der die Haltung der AfD klarstellt: „Syrien braucht keine Zuschauer in Deutschland, sondern Helfer beim Wiederaufbau. Deutschland hingegen braucht keine Tausenden Barber-Shops, Shisha-Bars oder importierte Konflikte aus dem Nahen Osten. Es gibt keinen Grund, diese Menschen weiterhin hier zu versorgen.“ Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

„AfD bekommt sie nicht“ – Union will ihre Bundestagsanträge Ampel-Parteien vorab zeigen

In gut vier Wochen wird in Deutschland gewählt. Der Wahlkampf wird nach der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg vor allem von einem Thema bestimmt: der Inneren Sicherheit.

Noch vor der Bundestagswahl will Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz Verschärfungen in der Migrationspolitik durchsetzen. Dafür sucht er nun die Unterstützung der ehemaligen Ampel-Parteien. Mit den Rändern des Plenarsaals hingegen will er nicht zusammenarbeiten: Die „Brandmauer“ zur AfD stehe, sagt er. SPD und Grüne zweifeln nun an der Verlässlichkeit von Merz, die Brandmauer zur AfD aufrechtzuerhalten. Weiterlesen auf welt.de

Eine neue Ära beginnt und deutsche Politiker meckern und nörgeln über den Atlantik

In Washington wird Geschichte geschrieben, und aus der Ferne meckern provinzielle Politiker über den deutschen Gartenzaun. Die Reaktionen auf Donald Trumps zweite Amtseinführung könnten peinlicher nicht sein und spiegeln den dramatischen Bedeutungsverlust unseres Landes wider.

Es war ein denkwürdiger Tag in Washington D.C., der eine neue Ära einläutete. Argentiniens Staatspräsident Javier Milei war zur Amtseinführung von Donald Trump erschienen, auch Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán war eingeladen worden. Der ranghöchste deutsche Vertreter war der Botschafter in den USA, Andreas Michaelis. […]

Glückwünsche? Knapp oder gar nicht

Die bundesdeutsche Polit-Prominenz glänzte durch Abwesenheit und nahm aus der Ferne hauptsächlich übel – noch immer enttäuscht darüber, dass die Amerikaner ihre Favoritin Kamala Harris verschmähten und den verhassten Donald Trump zum 47. Präsidenten wählten. Von der AfD abgesehen, gaben sie sich in ihren Statements demonstrativ schmallippig, schafften es kaum, sich wenigstens aus Anstand ein paar höfliche Worte abzuringen.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die Botschafter Michaelis im ZDF verteidigt hatte, meldete sich über die Plattform X: „Wir werden der neuen US-Regierung als starker und geeinter Partner zur Seite stehen.“ Wortkarg blieb Bundeskanzler Scholz: „Heute tritt Präsident Trump sein Amt an. Glückwunsch! Die USA sind unser engster Verbündeter und ein gutes transatlantisches Verhältnis ist stets Ziel unserer Politik. Als EU mit 27 Mitgliedern und mehr als 400 Millionen Menschen sind wir eine starke Gemeinschaft.“ Weiterlesen auf nius.de

+++

ÖSTERREICH: „Herdprämie“ – FPÖ will Mütter bezahlen, die ihre Kinder zu Hause betreuen

Die FPÖ plant Geld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen – Kritiker sprechen von einem „Rückschritt“ für Frauen. Die ÖVP zeigt sich verhandlungsbereit. Worum es bei der Debatte geht.

WIEN – Die FPÖ hat vor, eine finanzielle Förderung für Eltern einzuführen, die ihre Kinder selbst betreuen und nicht in den Kindergarten schicken. Dieses Kinderbetreuungs­geld eines Elternteils soll auf die Höhe der Mindestsicherung angehoben werden. Gegner kritisieren die „Herdprämie“ scharf – die ÖVP zeigt sich gesprächsbereit. […]

Die Ökonomin Alyssa Schneebaum warnt vor weitreichenden Nachteilen für Frauen: „Eine solche Maßnahme benachteiligt Frauen und erhöht das Risiko von Altersarmut. Sie macht Frauen finanziell abhängig von ihren Partnern und erschwert den Wieder­einstieg ins Berufsleben.“ ÖVP signalisiert Verhandlungs­bereitschaft: […] Die ÖVP zeigt sich offen für Gespräche. Staats­sekretärin Claudia Plakolm, die für die Verhandlungen in den Bereichen Familie, Jugend und Frauen zuständig ist, will den Vorschlag der FPÖ prüfen. Aus dem Umfeld der Verhandler wird betont, dass es sich nicht um ein „No-Go“ handele, sondern die Gespräche erst beginnen würden. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

„Fachkräfte“: Hubertus Heil ließ 40.000 Menschen ohne Ausbildung vom Balkan nach Deutschland einfliegen

40.000 Menschen ohne Berufsausbildung ließ die Bundesagentur für Arbeit vom Balkan einfliegen. Grundlage dafür: Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Die Bundesagentur für Arbeit hat 2024 mindestens 40.000 Arbeitskräfte ohne anerkannte Berufsqualifikation aus dem Ausland nach Deutschland kommen lassen. Das geht aus Recherchen des Journalisten Nikolaus Blome hervor, über die n-tv berichtet. Das sind rund doppelt so viele, wie ursprünglich geplant war: Eigentlich wollte die Behörde nur 20.000 Ungelernte einfliegen. Hintergrund: Die Arbeitsagentur und das ihr vorstehende Arbeitsministerium von Hubertus Heil (SPD) halten die Jobs, für die nun ungelernte Ausländer vorgesehen sind, für Bürgergeldempfänger für unzumutbar. Die entsprechenden Stellen seien minderwertig und nicht nachhaltig. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Biometrische Technologie soll die Bankkarten in den nächsten 5 Jahren ersetzen

Biometrische Kreditkarten: Fortschritt oder Risiko? Die Vorstellung, klassische Bankkarten durch biometrische Kreditkarten zu ersetzen, klingt nach einem bahnbrechenden Schritt in Richtung einer sichereren und bequemeren Zukunft.

Diese Karten, ausgestattet mit Fingerabdrucksensoren, versprechen schnellere Transaktionen und eine höhere Sicherheit durch die Vermeidung von PIN-Codes oder Unterschriften. Doch hinter dieser technologischen Innovation verbergen sich zahlreiche Herausforderungen und Risiken, die einer kritischen Betrachtung bedürfen. […]

Die Produktion biometrischer Karten ist deutlich teurer als die herkömmlicher Bankkarten. Diese Mehrkosten werden letztlich auf die Verbraucher umgelegt, sei es durch höhere Kartengebühren oder versteckte Kosten in anderen Bereichen. […] Die Speicherung biometrischer Daten wirft schwerwiegende Fragen zum Datenschutz auf. Fingerabdrücke sind, im Gegensatz zu PIN-Codes, nicht einfach änderbar. Wenn biometrische Daten gestohlen oder gehackt werden, kann dies für die Betroffenen lebenslange Konsequenzen haben. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Linke Medien deuten Musks Freudengeste in „Hitlergruß“ um

Wahrend seiner Rede vor tausenden Trump-Anhängern am vergangenen Montag vollführte Tech-Milliardär Elon Musk, ausgehend von seinem Herzen, eine Geste, die mit seinem ausgestreckten rechten Arm endete. Es sollte nicht lange dauern, bis ihm linke Systemmedien unterstellten, den „Hitlergruß“ gezeigt zu haben.

Seit sich Elon Musk für die Meinungsfreiheit einsetzt und die kommunistische Woke-Ideologie bekämpft, wurde er für die linke Blase zum roten Tuch. Doch spätestens, seit er die Wahlkampagne des neuen US-Präsidenten Donald Trump unterstützte und kürzlich eine Wahlempfehlung für die AfD abgab, wurde er von der hiesigen linken Jagdgesellschaft zum absoluten Feindbild auserkoren, das mit allen schmutzigen Mitteln bekämpft wird.

Medien verzerren die Wirklichkeit: Beliebtes Mittel der links-grünen Jagdgesellschaft, um jemanden zum „Nazi“ zu machen, ist ein Schnappschuss von einem ausgestreckten rechten Arm. […] Herzlich, freudige Geste umgedeutet: Doch was war wirklich geschehen? Musk bedankte sich bei den Trump-Wählern dafür, dass sie den Wahlsieg möglich gemacht haben, indem er euphorisch seine rechte Hand auf sein Herz legte und sie ruckartig schräg nach oben zog, als wolle er sein Herz in die Menge werfen. Er wiederholte die Geste ein weiteres Mal und wandte sich an die Zuschauer hinter ihm. “Mein Herz schlägt für Sie”, sprach er in Richtung der Menge. Weiterlesen auf unzensuriert.de

+++

Klimamodelle stimmen nicht: Arktis-Eis nicht verschwunden, Ostpazifik immer kälter

Wissenschaftler sagten 2007 voraus, dass die arktischen Sommer schon 2013 eisfrei sein könnten. Im Jahr 2011 erwarteten sie, dass das sommerliche Meereis wahrscheinlich 2016 verschwunden sein würde.

Am 7. September 2024 erreichte das arktische Meereis sein Sommerminimum mit einer Ausdehnung von 4,39 Millionen Quadratkilometern. Das war zwar der neuntniedrigste Wert seit 45 Jahren satellitengestützter Beobachtung. Doch das Eis war noch da. Weiterlesen auf agrarheute.com

+++ SPORT +++

Handball WM

Tunesien von Beginn an chancenlos – DHB-Team feiert Schützenfest vor der K.o.-Runde.

Die Handballer haben sich mit einem Kantersieg aus Herning verabschiedet und sich mit einer Torshow gegen Tunesien für das WM-Viertelfinale warm geworfen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason deklassierte den krassen Außenseiter zum Hauptrundenabschluss mit 31:19 (18:8) und bricht dank des fünften Siegs im sechsten Spiel mit frischem Rückenwind nach Oslo auf. In der norwegischen Hauptstadt steigt am Mittwoch das erste K.o.-Spiel. Weiterlesen auf sport.de

Sieg knapp verpasst: Österreich beendet WM mit Remis gegen Niederlande

Österreichs stark ersatzgeschwächtes Handball-Männer-Nationalteam hat sich mit einem 37:37-Remis gegen die Niederlande von der WM in Kroatien verabschiedet. Die ÖHB-Auswahl wird damit die Hauptrundengruppe 2 fix nur auf dem fünften und vorletzten Platz beenden. Quelle: krone.at

+++ HUMOR +++

Chin Meyer – Geldkreislauf und Bankenkrise mit einem 100 Euro Schein erklärt

+++ TIERE +++



Katze schaut Tom & Jerry

+++

