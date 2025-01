Putin sendet eine klare Botschaft zum Amtsantritt von Trump (Video)

Präsident Putin hat Donald Trump zu seinem Amtsantritt als US-Präsident am Montag gratuliert. Er äußerte die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der offiziellen Kontakte zwischen den beiden Ländern.

Der russische Staatschef sprach vor dem Nationalen Sicherheitsrat des Landes und meinte, dass Trumps Rückkehr ins Weiße Haus dazu beitragen werde, den Dritten Weltkrieg zu verhindern.

Die Übersetzung der im Fernsehen übertragenen Rede Putins zur nationalen Sicherheit lautet wie folgt:

„Wir hören [Trumps] Aussagen über die Notwendigkeit, den Dritten Weltkrieg zu verhindern.“

„Natürlich begrüßen wir eine solche Haltung und gratulieren dem gewählten US-Präsidenten zu seinem Amtsantritt“, fuhr er fort und erklärte, Moskau habe den Dialog mit den Vereinigten Staaten nie „abgelehnt“. Jeder neue Dialog müsse auf einer „gleichberechtigten und von gegenseitigem Respekt geprägten Basis“ geführt werden.

Das Wall Street Journal veröffentlichte ebenfalls Putins Glückwünsche:

Präsident Putin meinte am Montag vor dem russischen Sicherheitsrat, Russland strebe einen „langfristigen Frieden an, der auf der Achtung der legitimen Interessen aller Menschen, aller Völker, die in der Region leben, basiert“. Er fügte hinzu, sein Land werde „für die Interessen Russlands und des russischen Volkes kämpfen, und das ist das Ziel dieser besonderen Militäroperation“. Trump, der der Hilfe für die Ukraine skeptisch gegenübersteht, sagte, er wolle ein Ende des Krieges, der nun in sein viertes Jahr geht, und forderte einen Waffenstillstand, der von europäischen Streitkräften verwaltet werden solle.

Vor einer Woche hatte Trump über Putin gesagt: „Ich weiß, dass er sich mit mir treffen will, und ich werde mich zeitnah mit ihm treffen“.

Diese Worte kamen kurz nach dem Amtsantritt des neuen Nationalen Sicherheitsberaters, Mike Waltz, der ABC News sagte, dass „die Vorbereitungen laufen“ für ein Treffen zwischen Trump und dem russischen Führer.

Trump: Zölle und Sanktionen für Russland, sollte es zu keiner Einigung kommen.

Eine weitere Botschaft schickte Trump an Russland via X, indem er Zölle und Sanktionen androhte, sollte es zu keiner Einigung kommen.

„Ich will Russland nicht schaden. Ich liebe das russische Volk und hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Putin – trotz der „Russland, Russland, Russland“- Rhetorik der radikalen Linken. Wir dürfen nie vergessen, dass Russland uns geholfen hat, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, und dabei fast 60.000.000 Menschenleben verloren hat.

All dies gesagt, würde ich Russland, dessen Wirtschaft am Boden liegt, und Präsident Putin einen sehr großen Gefallen tun.

Einigt euch jetzt und STOPPT diesen lächerlichen Krieg! Sonst wird alles nur noch schlimmer.

Wenn wir uns nicht bald einigen, habe ich keine andere Wahl, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu erheben, was Russland in die Vereinigten Staaten und andere teilnehmende Länder exportiert.

Beenden wir diesen Krieg, der nie begonnen hätte, wenn ich Präsident gewesen wäre! Wir können das auf die einfache oder auf die harte Tour machen – und die einfache Tour ist immer besser. Es ist an der Zeit, einen „Deal“ zu machen. KEIN WEITERES LEBEN DARF VERLOREN GEHEN!!!

Trump’s bisheriger Friedensplan wird von Moskau als unrealistisch zurückgewiesen

Frühere Berichte über den „Trump-Friedensplan“ deuteten darauf hin, dass die US-Seite der Ukraine eine zwanzigjährige Wartefrist anbieten würde, bevor sie auf einen NATO-Beitritt hoffen könnte; Moskau hat jedoch selbst diese Möglichkeit als unrealistisch abgelehnt.

Russland sei offen für einen Dialog über die Prinzipien der Gleichheit und des gegenseitigen Respekts und will keine Zwischenlösung, sondern einen langfristigen Friedensplan, der auf der Achtung der legitimen Interessen aller Menschen, aller Völker, die in der Region leben, basiert.

Wollen wir im Interesse aller beteiligten Nationen und Menschen hoffen, dass die beiden Staatschefs zu einer gütlichen Einigung kommen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.