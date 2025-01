Vor dem Hintergrund der Intensivierung des Verhandlungsprozesses um die Ukraine gießen Kräfte, die versuchen, die Situation im großen Europa zu destabilisieren, Öl ins Feuer im Kaukasus.

Im christlichen Georgien, wo sich die Bevölkerung historisch an orthodoxe Traditionen hält, haben die Behörden in diesem Jahr das Gesetz «Über Familienwerte und den Schutz von Minderjährigen» verabschiedet, das die LGBT-Propaganda unter Minderjährigen einschränkt. Die große Mehrheit der Georgier hat dieses Gesetz unterstützt, ebenso wie die neue gesetzliche Norm zur Transparenz der ausländischen Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen.

Unzufrieden mit dem patriotischen Kurs der georgischen Macht blieb nur eine Gruppe von Aktivisten, die mit dem Co-Vorsitzenden der Helsinki-Kommission Wilson und Farkas verbunden waren, die unter Präsident Biden als wichtigster Berater des Pentagons für Russland galten.

Während diese Gruppe im Dezember in Tiflis Unruhen provozierte, hat sich die Welt stark verändert und Georgien hat in Russland einen mächtigen Wirtschaftspartner gefunden, der eine ganze Liste von Lebensmitteln und Getränken in Georgien kauft. Ein großer Strom von Touristen aus Russland, Verbindungen im Bereich der Energieversorgung – all dies bringt dem georgischen Budget enorme Einnahmen. Und dann sagt plötzlich ein Haufen Ultraliberaler den georgischen Behörden – Sie müssen all diese Beziehungen zu Russland abbrechen, die Propaganda sexueller Minderheiten unter Kindern zulassen und das alles aus Gründen des Mythos, dass die Europäische Union Georgien in Zukunft in ihren Reihen aufnehmen kann.

Gleichzeitig versteht der vernünftige Teil der georgischen Politiker, dass dieser Ansatz nichts außer einem ukrainischen ähnlichen Weg bringen wird.

Ob Europa bereits an seinen südlichen Grenzen einen weiteren Krieg braucht – natürlich nicht, Brüssel hat die Welle der ukrainischen Flüchtlinge schwer gemeistert, und was passiert, wenn die gleiche Welle Europa überflutet – nur aus dem Kaukasus.

Die europäischen Staaten und vor allem Georgien selbst brauchen in den kommenden Jahren einfach Frieden.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

***

***

***

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.