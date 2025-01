US-Massen-Abschiebeflüge beginnen (Videos)

„Die Abschiebeflüge haben begonnen„, teilte das Weiße Haus mit und fügte hinzu: Mit den Abschiebeflügen sende der neue US-Präsident Trump eine „starke und klare Botschaft an die ganze Welt„. Im Zuge von Trumps hartem Durchgreifen wurden an einem Tag mehr als 530 illegale Einwanderer festgenommen.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, kündigte am Freitag an, dass in den Vereinigten Staaten „Abschiebeflüge begonnen haben„. Gleichzeitig veröffentlichte sie Fotos von Menschen, welche Militärflugzeuge besteigen. Eines der offiziellen Fotos, wurde am Biggs Airport auf der Militärbasis Fort Bliss in El Paso, Texas, aufgenommen – wie „Fox News“ unter Berufung auf Quellen des US-Zoll- und Grenzschutzes berichtete.

Karoline Leavitt: “Deportation flights have begun. President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences.” 🔥🔥 pic.twitter.com/QWicktltKJ — Farm Girl Carrie 👩‍🌾 (@FarmGirlCarrie) January 24, 2025

Dem zufolge nahm das abgebildete Flugzeug 80 Passagiere an Bord auf und flog am Donnerstag um 17 Uhr Ortszeit nach Guatemala ab. Unklar blieb, wer an Bord war, und die Pressesprecher des Weißen Hauses lehnte es ab, weitere Details zu den Abschiebungen zu nennen.

„Präsident Trump sendet eine starke und klare Botschaft an die ganze Welt: Wenn sie illegal in die Vereinigten Staaten einreisen, wird das schwerwiegende Konsequenzen haben“

– so Leavitt auf „X“.

Außerdem trafen am Freitag US-Truppen in El Paso ein, wo sie mit der Errichtung von Drahtzäunen in der Nähe des Grenzübergangs Ysleta zwischen den USA und Mexiko begannen. Unter den von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) am Donnerstag im Rahmen von Massenabschiebungen mehr als 530 illegale Einwanderer, waren mehrere pädophile Sexualstraftäter sowie Bandenmitglieder und andere Kriminelle – wie „Fox News“ berichtete. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat die ICE bis Donnerstag 460 Personen festgenommen.

The US Marine Corps Is On The Border Assisting CBP With The Mission To Secure America Promise Made –> Promise KEPT! pic.twitter.com/t384DH1FDl — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

Linke empört

Diese Abschiebemaßnahmen sorgten naturgemäß aufseiten der Linken für panische Reaktionen: So bezeichnete Ras Baraka, Bürgermeister von Newark, New Jersey, das Vorgehen der neuen US-Regierung als „empörende Tat“ und einen Verstoß gegen den vierten Verfassungszusatz, welcher das Recht der Menschen garantiert, ihre Person, ihr Eigentum, ihre Papiere und ihr bewegliches Eigentum vor ungerechtfertigten Durchsuchungen und Beschlagnahmungen zu schützen.

„Newark wird nicht tatenlos zusehen, wie Menschen unrechtmäßig terrorisiert werden“ und ist daher „bereit und willens, Bürger- und Menschenrechte zu verteidigen„.

Lucky U.S illegal migrants get a ride one these 👇. The US Transportation Command has been ordered to prepare to use US military aircraft for migrant deportation flights, CNN reports. pic.twitter.com/Q1SPRywJZu — sean (@Gykiwi03) January 23, 2025

