Grinse-Foto der Grün-Elite bei Antifa-Demo und Messerstecher-Atmosphäre

Der deutsche Boulevard-Riese, die „BILD“, reagiert entsetzt: „Bei Demo in Berlin: Grinse-Grüne lösen Protest-Sturm aus“. Und orakelt eine düstere Zukunft für die Grüne Spaß- und Wohlfühlpartei herbei: „Ist das der Laschet-Moment für die Grünen?„

Was war passiert ?

Hatte doch tatsächlich Grünen-Parteivorsitzende Franziska Brantner (45), via „X“ ein Fun-Foto aufgenommen und umgehend mit der weltweilen Öffentlichkeit geteilt – und „für Empörung“ gesorgt.

Zu sehen ist eine muntere Schar Grüner Funktionäre in kuscheliger Antifa-Atmosphäre, irgendwo angesiedelt zwischen einer Kaffee-Bus- oder Klassenfahrt: Co-Vorsitzende Felix Banaszak (35), Katrin Göring-Eckardt (58), Familienministerin Lisa Paus (56), der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner (47) und der NRW-Grüne Tim Achtermeyer (31). Nicht fehlen durfte natürlich auch die verflossene Klima-Panikerin und „Fridays for Future“-Aktivistin Luisa Neubauer (28) nicht, welche – very trendy – ein Antifa-Plakat hochhielt.

Angereist war man zum üblichen Warngeschrei vor einem demokratischen politischen Rechtsruck: 100.000 Menschen sollen sich also wieder am Brandenburger Tor versammelt haben – aus Angst vor dem größten AfD-Triumph bei der kommenden Bundestagswahl.

Und jetzt der moralisch denkwürdige Skandal, in seinem geradezu grotesken politischen Zusammenhang von Antifa-Geschrei und Willkommens-Messer-Attacken

„Alle Lachen vergnügt in die Kamera, haben sichtlich Spaß.“ (BILD)

Doch mittlerweile ist der Mehrheit der Bevölkerung – 10 Jahre nach dem Willkommenswahnsinn – das Lachen vergangen. Und macht ihrem Unmut durch „einen Sturm der Entrüstung“ Luft:

„Denn nach den schrecklichen Taten in Mannheim, Solingen und erst diese Woche in Aschaffenburg empfinden viele das Foto als unangebracht und schlicht pietätlos! Dass Brantner im Text zu dem Foto von „Haltung und Anstand“ spricht, macht zudem viele fassungslos.“ (BILD)

Wie abgehoben-spaß-vogelig die Grünen verkommen sind, zeigt sich auch daran, dass auch andere Grünen Demo-Lach-Fotos munter teilen. So etwa Britta Haßelmann (63) und Katrin Göring-Eckardt.“

Ein Fressen für die Opposition

CDU-Bundesvorstandsmitglied Johannes Volkmann (28) postete empört:

„Regierungsverantwortung statt Selbstergriffenheit. Taten statt Kitsch.“

100.000 Menschen versammeln sich am Brandenburger Tor. Sie protestieren in einer Zeit, in der die AfD bei der Bundestagswahl vor ihrem größten Triumph steht und Trump Rechtsextreme weltweit inspiriert. Sie setzen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Haltung und Anstand. pic.twitter.com/4CIMR0nApF — Franziska Brantner (@fbrantner) January 25, 2025

Und auch FDP-Bundestagsabgeordnete und Ex-Generalsekretärin Linda Teuteberg (43) pflichtet ihm bei:

„Bei allem Respekt. Das ist empathieloser Bekenntniskitsch.“

Unisoni geht es dann weiter – etwa durch ein CSU-Mitglied:

„Schön dass ihr Spaß hattet. Hier in Aschaffenburg im Park Schöntal und an den Wahlständen haben verzweifelte Bürger mit den Tränen gekämpft.“

Symptom einer dekadenten, abgehobenen Fun-Polit-Elite

„BILD“ stellt den Zusammenhang zum „Laschet-Lachen“ her: Als Armin Laschet (63, CDU) im letzten Wahlkampf mitten im Flutgebiet vor laufenden Kameras während der Rede des Bundespräsidenten dumm-blöde im Hintergrund herumfeixte. – Was dann dem Polit-Pykniker wahrscheinlich sogar die Kanzlerschaft gekostet hatte.

Doch sind diese Ausreißer in Wirklichkeit nur freudsche Fehlleistungen einer abgehobenen, wohlstandsverwahrlosten, von der Allgemeinheit steuerfinanzierten Politelite, die sich abgekapselt, in ihrer linken Gutmenschen-Bubble, dem allerletzten Rest eine kitschigen Willkommens-Märchen hingibt:

Deutsche Verteidigungsministerin im Berliner Raketen-Hagel: „Mitten im Krieg tolle Menschen getroffen. Danke!“ – UNSER MITTELEUROPA Nancy Faeser, Botschafterin Anka Feldhusen, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Arbeitsminister Hubertus Heil (v.l.n.r.) in Kiew mitte im Krieg 2022

