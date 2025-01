Mehrere von den USA finanzierte NGOs in Kiew haben bereits Arbeitsniederlegungsbefehle erhalten. Und zwar im Rahmen der Schließung von Hilfsprogrammen durch das Außenministerium.

Laut „Financial Times“ erhielten solche Benachrichtigungen ,bereits am Samstagabend, alle Empfänger von USAID-Geldern von USAID, der größten US-Hilfs-Agentur.

So wurde etwa der Auftragnehmer angewiesen,…

…“die Arbeit an dem Vertrag/Auftrag USAID/Ukraine sofort einzustellen„.

Und dass der Unternehmer…

…“nicht weiterarbeiten sollte … bis er vom Auftraggeber eine schriftliche Mitteilung über die Rücknahme der Arbeitsniederlegung erhalten hat„.

Unter anderem wurden Unterstützungsprogramme für den Ausbau von Schulen und Krankenhäusern sowie der Wirtschafts- und Energieinfrastruktur gestoppt.

Der Direktor einer NGO mit Sitz in Kiew sagte gegenüber der „FT“: Das Einfrieren der Gelder wäre eine „Katastrophe“ für seine Organisation.

Laut der „FT“ haben US-Diplomaten in Europa jedoch bereits an das US-Außenministerium geschrieben und die Ukraine gebeten, die Finanzierung fortzusetzen, um so den 90-Tage-Stopp zu umgehen.

„Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, ob dieser Antrag ganz oder teilweise genehmigt wird, aber im Moment gibt es positive Signale aus Washington.“

– wie es in einer E-Mail an die Mitarbeiter der ukrainischen „USAID“-Niederlassung hieß.

„USAID“ (United States Agency for International Development) ist eine der Hauptquellen der US-Finanzierung in der Ukraine, einschließlich militärischer Hilfe.

