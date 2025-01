Trump will Gaza „gründlich säubern“ und Bewohner in arabischen Ländern unterbringen

Die anderthalb Millionen Bewohner des Gazastreifens sollten umgesiedelt werden, sagte US-Präsident Donald Trump vor Journalisten, und zwar nach Ägypten und Jordanien, wo er bereits ein sehr gutes Gespräch mit König Abdullah II. geführt habe. Die Umsiedlung könne vorübergehend oder dauerhaft sein.

US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, den weitgehend zerstörten Gazastreifen zu räumen und die dort lebenden Palästinenser in arabischen Ländern unterzubringen. Er wolle, dass Ägypten und Jordanien Menschen aufnähmen, sagte Trump an Bord der Regierungsmaschine Air Force One nach Angaben mitreisender Journalisten. Es gehe um eineinhalb Millionen Menschen. Trump weiter:

Und wir werden das Gebiet einfach gründlich säubern

„Brachland“ und „Abrissbrache“: Der Gazastreifen sei im wahrsten Sinne des Wortes eine Abrissbrache, fast alles werde abgerissen und die Menschen würden dort sterben, sagte Trump laut mitreisenden Journalisten. Er würde es daher vorziehen, mit einigen arabischen Nationen zusammenzuarbeiten, um Häuser an einem anderen Ort zu bauen, wo die Palästinenser vielleicht einmal in Frieden leben könnten. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Kolumbien verweigert Landung von US-Abschiebe-Flugzeug: Trump erklärt erstem Land den Handelskrieg

Im Streit um Abschiebeflüge hat US-Präsident Donald Trump (78) einen Handelskrieg mit Kolumbien angezettelt! Grund: Präsident Gustavo Petro (64) weigerte sich, Abschiebeflüge aus den USA ins Land zu lassen. Gleich zwei große US-Militärflugzeuge mit Migranten hatte die kolumbianische Regierung am Sonntagmorgen abgewiesen.

Und er macht Ernst: Trump will ab sofort 25 Prozent Strafzölle auf alle Importe aus Kolumbien erheben und droht, sie nächste Woche auf 50 Prozent zu erhöhen. […] Außerdem drohte Trump, ein knallhartes Reiseverbot durchzusetzen: Kolumbianische Regierungsmitglieder, ihre Mitarbeiter und sogar Familienangehörige sollen keine US-Visa mehr bekommen.

Alle Kolumbianer werden an der Grenze härtesten Kontrollen unterzogen!

[…] Kolumbiens Präsident Petro zeigte sich zunächst kompromissbereit, will Migranten jetzt doch ins Land lassen – aber auf andere Weise. Sein Angebot: Die kolumbianische Regierung werde das Präsidentenflugzeug zur Verfügung stellen, um die „menschenwürdige Rückkehr der kolumbianischen Staatsangehörigen zu ermöglichen“, teilte Petros Büro mit. Weiterlesen auf bild.de

+++

Aus Angst vor der AfD will Merz unverbindlichen Antrag jetzt abstimmen lassen

Die Union hat ihren Antrag „Fünf Punkte für sichere Grenzen und ein Ende der illegalen Migration“ vorgestellt.

Dabei verzichten CDU und CSU ausdrücklich darauf, einen Gesetzesentwurf einzubringen, der die Regierung verpflichtet hätte, sofort Maßnahmen zu ergreifen – wie Kanzlerkandidat Friedrich Merz das eigentlich angekündigt hatte.

In dem Antrag wird die Bundesregierung nun lediglich unverbindlich „aufgefordert“, den von Merz bereits vorgestellten Fünf-Punkte-Plan umzusetzen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

„Kann so nicht weitergehen“ Deutscher Landkreistag dringt auf Bürgergeldreform

Die deutschen Landkreise und Gemeinden fordern ein entschlossenes Umsteuern in der Sozial- und Migrationspolitik. In einem 20-seitigen Forderungspapier plädiert der Landkreistag für umfassende Reformen, unter anderem beim Bürgergeld.

Das Bürgergeld muss reformiert werden – bis hin zum vollständigen Leistungsentzug für Totalverweigerer

sagte Achim Brötel, Präsident des Deutschen Landkreistages. Zudem sprach er sich dafür aus, die Karenzzeit zu streichen. […] Mit Blick auf die Migrationspolitik bekräftigte der Landkreistags-Präsident seine Forderung, den subsidiären Schutzstatus zu streichen. „Der subsidiäre Schutzstatus sollte gestrichen und Bürgerkriegsflüchtlinge künftig stärker in den Nachbarländern der Krisengebiete aufgenommen werden. Hierzulande straffällig gewordene Migranten müssen wir zudem konsequent abschieben.“ Weiterlesen auf n-tv.de

+++

ÖSTERREICH – Lehrerin über Zweitklässler: „Können nicht einmal einen ganzen Satz sagen“

An einer Brennpunktschule in der österreichischen Hauptstadt Wien kämpft eine Lehrerin einer zweiten Klasse mit den sprachlichen Defiziten ihrer Schüler. Keines der Kinder spricht Deutsch als Muttersprache.

Im Moment habe ich drei Kinder, die dem normalen Unterricht überhaupt nicht folgen können. Die können nicht einmal einen ganzen Satz sprechen

klagt die Lehrerin gegenüber „Heute.at“. Einen Satz wie: ‚Frau Lehrerin, ich möchte auf die Toilette gehen‘, könnten die Kinder nicht sagen.

Vor eineinhalb Jahren hat sie die Klasse übernommen, als einige Kinder noch nicht einmal ihren Namen schreiben konnten. „Einige meiner Kinder kannten keinen einzigen Buchstaben des Alphabets“, erinnert sie sich. Durch intensiven Deutschunterricht und die Einbeziehung der Eltern konnte jedoch eine kleine Verbesserung erzielt werden. „Ich habe versucht, die Eltern mit ins Boot zu holen. Sie haben verstanden, dass sie auch zu Hause mit den Kindern lernen müssen“, so die Lehrerin zu „heute.at“ „Sie benutzen jetzt einen Übersetzer.“ Weiterlesen auf msm.com

+++

Wie ein Asylbewerber eine niedersächsische Gemeinde terrorisiert – ein weiterer psychisch Kranker lauert Kindergartengruppen auf

Ein psychisch auffälliger libanesischer Asylbewerber versetzt die Einwohner der niedersächsischen Gemeinde Zetel in Angst und Schrecken. Jetzt schlägt der Gemeinderat Alarm – und zieht Parallelen zum Fall von Aschaffenburg. Wie geht die Polizei mit der Lage um?

Nach Aussage des ersten Gemeinderats, Bernd Hoinke, bedrohe ein 51-jähriger Asylbewerber die Einwohner des Ortes, könne jedoch bislang nicht von der Polizei gestoppt werden.

Die Tat in Aschaffenburg, die erschreckende Ähnlichkeiten in der Vorgeschichte aufweist, muss die Verantwortlichen wachrütteln

sagte Hoinke. Bei dem Aggressor handele es sich um einen „offensichtlich psychisch erkrankten Asylbewerber“. Viele Menschen in der Stadt fühlten sich durch ihn „ernsthaft bedroht“.

So sei der Asylbewerber H., unter anderem dafür bekannt, Kindergartengruppen aufzulauern. „In dieser Woche hat er zum wiederholten Male eine Gruppe Kindergartenkinder bis zum Schloss Neuenburg verfolgt, obwohl er für diese Einrichtungen der Gemeinde Zetel ein erweitertes Hausverbot hat“, schilderte der Erste Gemeinderat.

Mehrfach hätten die Erzieherinnen der Kindertagesstätte die Polizei verständigt – doch der seien „die Hände gebunden“. Auch Geschäftsleute beschwerten sich immer wieder über den Mann, über den es mittlerweile 220 polizeiliche Einträge gebe. Mehr als zehn Ermittlungsverfahren seien zudem eröffnet worden. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Illegaler deutscher Müll sorgt für Ärger in Tschechien

Massen von Glasfaser-Abfällen aus Windturbinenflügeln und Flugzeugteilen wurden illegal von Deutschland in eine kleine tschechische Gemeinde transportiert. Das hat Ermittlungen und Forderungen nach einer europäischen Lösung ausgelöst, denn es ist kein Einzelfall.

PRAG – Die ersten Müll-LKWs trafen vor Weihnachten in Jiříkov, einem Dorf im Nordosten Tschechiens, ein. Weitere folgten im Januar. Als sie den Fall öffentlich thematisierte, habe sie von ähnlichen Vorfällen in anderen Gemeinden gehört, sagte die Bürgermeisterin von Jiříkov, Barbora Šišková, gegenüber Euractiv Czechia,.

Die Lieferung aus dem bayerischen Weiden wird als Kunststoffabfall deklariert wurde, war für ein tschechische Unternehmen bestimmt. Dieses gab vor, Kunststoffmaterialien zu verarbeiten. Bei einer Inspektion stellte sich jedoch heraus, dass es sich um Glasfaser handelte. Da das Material nahezu unmöglich zu recyceln ist, hat sich der Verdacht auf illegale Entsorgung erhärtet. Die Behörden beschlagnahmten fünf LKWs vor Ort. Lokale Beamte und die Polizei setzen die Ermittlungen fort. Gleichzeitig koordinieren Inspektoren der tschechischen Umweltinspektion ihre Bemühungen mit den deutschen Behörden, um den Abfall an seinen Ursprungort zurückzuführen. Weiterlesen auf euractiv.de

+++

Europa zuletzt“: Wie von der Leyens China-Politik die EU in die Falle lockt

Europäische Kommission hält an hawkischer China-Politik fest, muss aber die Biden-Ära hinter sich lassen und zu einer „Europe First“-Haltung übergehen

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat die strategische Lähmung Europas auf spektakuläre Weise offenbart. Trotz all ihrer gepriesenen Voraussicht, voller Notfallpläne, Positionspapiere und Klausurtagungen, in denen eine zweite Trump-Präsidentschaft durchgespielt wurde, befinden sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute genau dort, wo sie vor vier Jahren waren: unvorbereitet und k.o..

In der Zwischenzeit haben Europas rechtsgerichtete Führer ihre Fahnen im Oval Office aufgestellt; Italiens Giorgia Meloni und Ungarns Viktor Orban haben sich bereits ihre goldenen Eintrittskarten gesichert, während die traditionellen Machtvermittler der EU – Deutschland und Frankreich – im Abseits stehen. Als die Einladungen zur Amtseinführung verschickt wurden, war die Demütigung Brüssels komplett: Die institutionelle Führung der EU schaffte es nicht einmal auf die B-Liste. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Impfungen im Kindesalter können Autismus, Lernstörungen, Krampfanfälle und Gehirnschäden verursachen

Bei geimpften Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei ihnen mindestens eine neurologische Entwicklungsstörung diagnostiziert wird, um 212 % höher als bei ungeimpften Kindern. Das beweist neuerlich eine Studie.

Laut der Studie „Impfung und neurologische Entwicklungsstörungen: Eine Studie an neun Jahre alten Kindern, die bei Medicaid versichert sind“ wurde nach erfolgreicher Begutachtung durch Fachkollegen in der Zeitschrift „Science, Public Health Policy and the Law“ veröffentlicht:

Die für den Schulbesuch erforderlichen Impfungen haben sich seit den 1950er Jahren fast verdreifacht und zielen nun auf 17 Infektionskrankheiten ab. Die Auswirkungen des erweiterten Impfplans auf die allgemeine Gesundheit von Kindern sind jedoch noch ungewiss. In vorläufigen Studien, in denen geimpfte und ungeimpfte Kinder verglichen wurden, wurde berichtet, dass bei geimpften Kindern mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit bakterielle Infektionen, Allergien und neurologische Entwicklungsstörungen diagnostiziert werden als bei ungeimpften Kindern. Ziel dieser Studie war es, den Zusammenhang zwischen Impfungen und neurologischen Entwicklungsstörungen bei 9-jährigen Kindern, die am Medicaid-Programm teilnehmen, zu ermitteln. Weiterlesen auf tkp.at

+++ SPORT +++



Champions League: Debütiert 19-Jähriger? Torwart-Sorgen bei Bayern

Torwart-Sorgen bei den Bayern vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Slovan Bratislava. Manuel Neuer fehlte am Dienstag beim Abschlusstraining.

Doch auch seine Vertreter stehen für das Spiel nicht zur Verfügung. Deshalb könnte nun ein 19-Jähriger erstmals zwischen den Pfosten stehen. Der Stammtorhüter hat mit einer Blessur zu kämpfen und droht deshalb am Mittwoch auszufallen. Sven Ulreich ist nach seiner Roten Karte gegen Feyenoord gesperrt, Daniel Peretz fällt verletzt aus.

In München versucht man zu beruhigen – wie „Sport1“ berichtet. Neuer soll sich nicht schwerwiegend verletzt haben und man ist zuversichtlich, dass der Kapitän am Mittwoch wieder soweit fit ist, dass er das Tor gegen Underdog Bratislava hüten kann. Doch was, wenn es nicht klappt und Neuer passen muss?

+++

