„Google“, „Meta“, „X“: Striktes Nein zum europäischen Faktencheck

Thierry Breton stellt Verhaltenskodex vor

Nach „Meta“ und „X“ hat nun auch Google beschlossen, sich nicht an den Kodex der Europäischen Union zur Faktenprüfung zu halten.

Trotz des EU-Vorschlags hat „Google“ der EU gegenüber mitgeteilt: Es werde Suchergebnisse und YouTube-Videos nicht auf Fakten überprüfen oder sie zum Ranking oder Entfernen von Inhalten verwenden.

Kent Walker, „Googles“ „President of Global Affairs“, richtete den Brief an Renate Nikolay, die stellvertretende „Chief Content and Technology Officer“ der Europäischen Kommission. Demnach wäre die – vom neuen Verhaltenskodex der „Kommission für Desinformation“ geforderte – Integration der Faktenprüfung „einfach nicht angemessen oder effektiv für Google-Dienste„. Weswegen sich Google nicht dazu verpflichten würde, mit anderen Worten: Dass es seine Praktiken trotz des drohenden legislativen Drucks nicht ändern werde.

Laut „Axios“ verteidigte Walker in seinem Brief die bestehende Strategie von Google zur Moderation von Inhalten und verwies auf deren Wirksamkeit während des „beispiellosen Zyklus globaler Wahlen“ im letzten Jahr. Er erwähnte auch die neue Funktion von YouTube, die es einigen Nutzern ermöglicht, Videos zu kommentieren, ähnlich wie die Social-Notes-Funktion von „X“, sowie das neue Programm von „Meta“, welches letzte Woche angekündigt wurde. Laut Walker werde Google auch weiterhin in Technologien zur Moderation von Inhalten investieren, wie z. B. das „Synth ID“-Wasserzeichen und künstliche Intelligenz auf „YouTube“.

Der EU-Kodex zur Faktenprüfung wurde zunächst von 40 Online-Plattformen unterzeichnet, darunter „Meta“, das gerade die Faktenprüfung (oder die „Zensur“) in den USA abgeschafft hat.

Auch „X“ änderte dann seine Einstellung, nachdem Elon Musk die Plattform gekauft hatte.

Der EU-Kodex ist noch nicht verbindlich, und noch ist nicht klar, ob alle seine Anforderungen in den „European Digital Services Act“ (DSA) übernommen werden. Es ist jedoch sicherlich eine spannende Frage, wie EU und Google reagieren werden, wenn digitale Faktencheck-Praktiken oder Teile davon zu Gesetz werden.

